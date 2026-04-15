ITA Airways celebra la Giornata nazionale del Made in Italy

ITA Airways celebra oggi la “Giornata nazionale del Made in Italy”, la ricorrenza dedicata alla valorizzazione di quei beni e servizi che incarnano nel mondo l’identità, la qualità e il saper fare italiano.

“Un patrimonio distintivo che contribuisce in modo determinante alla crescita economica, sociale e culturale del Paese, rafforzandone la competitività e l’attrattività a livello internazionale.

Promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la ricorrenza celebra, nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci, l’eccellenza italiana come sintesi di creatività, competenza, innovazione e attenzione al dettaglio, ovvero quei valori che rendono il marchio riconoscibile e che rappresentano un asset strategico per l’Italia. Valori che contraddistinguono anche ITA Airways, la cui missione , in qualità di Ambasciatore del Made in Italy, è quella di contribuire a promuovere le eccellenze italiane, garantendo una connettività di qualità, favorendo il collegamento dei territori e agendo come motore per lo sviluppo dell’intero Sistema Paese”, afferma ITA Airways.

“La Giornata nazionale del Made in Italy rappresenta un’occasione per ribadire il valore dell’italianità e la capacità del nostro Paese di esprimere eccellenze uniche, frutto di competenze, qualità e visione riconosciute a livello internazionale. Il Made in Italy è un patrimonio strategico per il Sistema Paese, sostenuto dall’impegno delle istituzioni e di tutti gli attori che ne incarnano i valori”, ha dichiarato il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo. “In questo quadro, ITA Airways opera con responsabilità e orgoglio nel promuovere un modello di eccellenza italiana, continuando a porre al centro la cura dei dettagli, l’attenzione ai passeggeri e l’impegno costante a offrire un’esperienza di viaggio distintiva, coerente con l’identità e i valori del nostro Paese”.

“In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, ITA Airways ha realizzato una campagna celebrativa dedicata, che ha coinvolto tutti i voli in arrivo ed in partenza dall’Italia effettuati il 15 aprile, sui quali sono stati predisposti speciali annunci di bordo per accompagnare i passeggeri in un viaggio che celebra la storia, la cultura e le eccellenze del nostro Paese, riaffermando il legame profondo tra la Compagnia e l’identità italiana”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)