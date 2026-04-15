Lufthansa celebra 100 anni e inaugura il suo nuovo conference and visitor center

Oggi, Lufthansa Group ha celebrato il centenario della fondazione della prima Lufthansa con una grande cerimonia. Nell’ambito dell’evento è stato ufficialmente inaugurato Hangar One, il nuovo conference and visitor center di Lufthansa Group a Frankfurt Airport. Il cancelliere federale Friedrich Merz ha tenuto il discorso ufficiale.

Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group, ha affermato: “100 anni fa, la fondazione della prima Lufthansa segnò l’inizio di una storia di successo senza precedenti. Da lì è nato l’attuale Lufthansa Group. Oggi con 110.000 dipendenti in 14 compagnie aeree, presso Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik, in sei hub in 5 home markets nel cuore dell’Europa. Come gruppo internazionale, continueremo a realizzare la nostra missione anche in futuro: connettere persone, culture ed economie in modo sostenibile, perché il trasporto aereo è un settore in crescita da cento anni e rimarrà tale anche in futuro”.

Il cancelliere federale Friedrich Merz ha sottolineato l’importanza dell’anniversario nel suo discorso: “Lufthansa è parte integrante della storia della Repubblica federale e unacompagnia chiave per la piazza economica tedesca. Da un secolo collega persone e mercati in tutto il mondo. Il successo di Lufthansa è soprattutto merito degli oltre 100.000 dipendenti Lufthansa che, giorno dopo giorno, ora dopo ora, garantiscono che passeggeri e merci arrivino sani e salvi. Auguro a Lufthansa un successo continuo anche per i prossimi 100 anni”.

“La cerimonia ha reso omaggio, tra le altre cose, alle persone che da oltre un secolo plasmano il brand Lufthansa. Sul palco, ad esempio, è stato intervistato l’apprendista più giovane di Lufthansa Group. Il programma artistico ha presentato in modo impressionante la movimentata storia della compagnia. Tra gli ospiti figuravano numerosi ambasciatori e rappresentanti politici di alto livello a livello federale, statale ed europeo, tra cui il Federal Minister of Transport Patrick Schnieder (CDU), l’Hessian Minister-President Boris Rhein (CDU) e numerosi membri dei governi regionali dell’Assia, della Baviera e di Berlino.

Oggi Lufthansa Group contribuisce in modo significativo alla posizione della Germania tra i leader mondiali nel settore dell’aviazione. Circa il 65% degli oltre 100.000 dipendenti del Gruppo lavora in Germania. Solo a Frankfurt am Main, la sede più grande, la compagnia fornisce lavoro a oltre 35.000 persone”, afferma Lufthansa.

“L’Hangar One di Lufthansa Group, inaugurato oggi, consente nuove forme di collaborazione per i dipendenti della compagnia. Per i clienti, i partner commerciali e gli appassionati di aviazione, sarà un luogo in cui lo spirito pionieristico di Lufthansa e il futuro dell’aviazione potranno essere vissuti in prima persona.

Le attrazioni principali sono gli storici aerei Lufthansa Junkers Ju 52 e Lockheed Super Star, che sono stati ampiamente restaurati e ora sono esposti permanentemente. Tra le altre cose, gli ospiti possono esplorare numerose mostre sulla corporate history di Lufthansa in una galleria aperta, alcune delle quali sono accessibili al pubblico per la prima volta. L’Hangar One di Lufthansa Group aprirà al pubblico all’inizio dell’estate”, prosegue Lufthansa.

“Nella foto sottostante, oltre 200 dipendenti di vari reparti sono posizionati davanti a un Airbus A350 in livrea celebrativa, per celebrare il centenario della fondazione di Lufthansa. Tecnici, assistenti di volo, piloti, addetti ai bagagli, personale amministrativo: tutti lavorano insieme per garantire che gli aerei Lufthansa decollino e atterrino. Questa foto è stata scattata a marzo durante l’anniversary event a Monaco“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)