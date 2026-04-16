Etihad Amplia l’Accessibilità del Servizio Pets Onboard con una Speciale Offerta Promozionale

Etihad Airways rende ancora più semplice per gli ospiti viaggiare con i propri cani e gatti, introducendo una speciale offerta promozionale per il suo servizio Pets Onboard, continuando al contempo a garantire la cura, il comfort e la sicurezza che definiscono l’esperienza di viaggio Etihad.

“Già unica compagnia negli Emirati Arabi Uniti a offrire agli ospiti la possibilità di viaggiare con animali domestici in cabina, Etihad continua a sviluppare il servizio in risposta alla crescente domanda da parte dei viaggiatori che desiderano portare con sé membri importanti della famiglia quando volano.

Fino 31 maggio 2026, gli ospiti che prenoteranno e viaggeranno in questo periodo utilizzando il servizio Pets Onboard beneficeranno di una speciale tariffa promozionale di USD 399 (EUR 341) per tratta, così da rendereil servizio più accessibile e garantendo al contempo gli stessi elevati standard di cura, comfort e sicurezza a bordo.

Per garantire lo stesso livello di comfort in tutte le cabine, gli animali domestici viaggeranno per tutta la durata del volo in un trasportino approvato. In Economy, il trasportino potrà essere posizionato sotto il sedile di fronte al passeggero, mentre chi desidera più spazio potrà scegliere di acquistare un posto aggiuntivo per il proprio animale. In Business, gli animali domestici continueranno ad essere accolti con un posto aggiuntivo, permettendo loro di godersi il viaggio con lo spazio e la sicurezza necessari, in linea con l’impegno di Etihad per il benessere degli animali durante il volo”, afferma Etihad.

“Per molti dei nostri ospiti, gli animali domestici sono parte della famiglia e comprendiamo quanto sia importante viaggiare insieme. Il servizio permette a cani e gatti di piccola taglia di viaggiare in cabina insieme ai loro proprietari, riducendo lo stress per gli animali e permettendo agli ospiti di tenerli vicino per tutta la durata del viaggio”, ha dichiarato Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer di Etihad. “Rendendo il nostro servizio Pets Onboard più accessibile, speriamo di accogliere ancora più ospiti che viaggiano con i loro animali domestici, continuando a offrire il calore, la cura e la tranquillità che definiscono l’esperienza Etihad”.

“Dietro le quinte, Etihad continua a garantire un viaggio fluido e rassicurante per gli ospiti che viaggiano con animali domestici. Team dedicati supportano i passeggeri durante la fase di preparazione al viaggio, aiutando a coordinare i requisiti necessari prima della partenza affinché ogni viaggio possa iniziare con fiducia e serenità.

Questa speciale offerta promozionale per il servizio Pets Onboard riflette l’impegno continuo di Etihad verso un’esperienza di viaggio attenta e incentrata sull’ospite, in cui ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza straordinaria.

Ulteriori informazioni sui viaggi con animali domestici sono disponibili su etihad.com“, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)