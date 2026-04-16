Diamond Aircraft consegna due DA40 NG Aircraft al Sun ’n Fun Aerospace Expo

Diamond Aircraft annuncia la consegna dei primi due DA40 NG a Peregrine Howard Aviation durante il Sun ’n Fun Aerospace Expo, Lakeland, Florida, segnando l’inizio di una partnership strategica incentrata sul progresso del pilot training e sul rafforzamento del futuro dell’aviazione.

“Peregrine Howard Aviation si dedica alla costruzione del futuro dell’aviazione collaborando con i principali corsi di laurea e scuole di volo per fornire soluzioni di leasing flessibili.

L’aggiunta del Diamond DA40 NG, rinomato per la sua sicurezza, efficienza e tecnologia avanzata, consente a Peregrine Howard Aviation di offrire un valore eccezionale alle scuole di volo. Grazie alla fuel efficiency leader del settore, all’avionica moderna e al caratteristico composite airframe di Diamond, il DA40 NG è ideale per ambienti di addestramento ad alto utilizzo”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Peregrine Howard Aviation nella famiglia Diamond”, ha dichiarato Trevor Mustard, Head of Sales and Marketing. “La loro visione si allinea perfettamente con il nostro impegno per l’innovazione, la sicurezza e l’eccellenza nel pilot training. Questi primi due velivoli DA40 NG rappresentano le fondamenta di quella che ci aspettiamo sarà una partnership solida e di grande impatto”.

“Peregrine Howard Aviation mira a diventare il partner preferito e di fiducia per le scuole di volo, fornendo advanced trainer aircraft affidabili, di alta qualità e tecnologicamente avanzati. La loro visione più ampia include l’espansione della comunità aeronautica, il supporto alla crescita del settore e la creazione di interessanti opportunità per gli investitori che desiderano partecipare al panorama aeronautico in continua evoluzione”, prosegue Diamond Aircraft.

“Ricevere il nostro primo velivolo DA40 NG al Sun ‘n Fun è un traguardo entusiasmante e motivo di grande orgoglio”, ha affermato Pike Howard, co-fondatore di Peregrine Howard Aviation. “La reputazione di Diamond in termini di qualità e innovazione li rende il partner ideale per supportare le scuole di volo e contribuire alla crescita della prossima generazione di professionisti dell’aviazione”.

Patrick Schindler, co-fondatore, ha aggiunto: “Crediamo che l’accesso ad aeromobili moderni e affidabili sia fondamentale per il futuro del pilot training. Con il DA40 NG, siamo fiduciosi nella nostra capacità di offrire un’esperienza di livello superiore ai nostri partner e di contribuire in modo significativo alla crescita del settore”.

“La presentazione in occasione di uno dei principali eventi aeronautici del Nord America sottolinea il comune impegno di entrambe le organizzazioni verso l’innovazione, la collaborazione e il continuo miglioramento degli standard globali di formazione aeronautica”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)