Edelweiss annuncia modifiche al long-haul program

Edelweiss informa: “Edelweiss sta apportando modifiche alle sue North American routes nel summer flight schedule.

I voli per Denver e Seattle sono sospesi con effetto immediato. Le frequenze sulla rotta per Las Vegas saranno ridotte all’inizio dell’estate e in autunno.

Inoltre, Edelweiss sta modificando i suoi servizi per il prossimo winter flight schedule 2026/27: i voli per Muscat e Salalah in Oman non saranno operati”.

“Le modifiche sono dovute principalmente agli effetti in corso della situazione geopolitica, in particolare in relazione al conflitto in Medio Oriente, all’andamento dei prezzi del carburante e al calo della domanda per alcune destinazioni negli Stati Uniti.

I passeggeri interessati saranno contattati da Edelweiss o dal loro agente di prenotazione. Saranno riprotetti su voli alternativi, principalmente tramite altri Lufthansa Group hubs, oppure riceveranno un rimborso completo del prezzo del biglietto su richiesta”, prosegue Edelweiss.

“Edelweiss si scusa per il disagio e ringrazia per la comprensione”, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)