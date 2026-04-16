Emirates e Wesgro firmano un protocollo d’intesa per stimolare il turismo in entrata nel Western Cape

A margine dell’Africa World Travel Market (WTM), Emirates e Wesgro hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per incentivare il turismo in entrata e incrementare il numero di visitatori a Cape Town e nel Western Cape. La partnership sottolinea il consolidato impegno della compagnia aerea nei confronti del mercato, attraverso l’attrazione di visitatori da tutto il suo network globale, supportando la strategia provinciale per lo sviluppo del turismo.

Il protocollo d’intesa è stato firmato da Afzal Parambil, Emirates Regional Manager for Southern Africa e Wrenelle Stander, Wesgro Chief Executive Officer, presso lo stand Emirates al WTM.

In base all’accordo, Emirates e Wesgro collaboreranno per incrementare i viaggi provenienti dai principali mercati in crescita, tra cui GCC, l’Estremo Oriente, l’India e altri mercati di provenienza individuati di comune accordo, al fine di promuovere la destinazione e incoraggiare i viaggiatori a scoprire la ricchezza di attrazioni naturali, culturali e storiche.

Afzal Parambil ha dichiarato: “Cape Town è una delle nostre destinazioni più visitate e più richieste nella nostro network africano. Grazie a questo accordo con Wesgro, un partner regionale di lunga data e fondamentale, collaboreremo per sbloccare nuove opportunità di crescita e stimolare ulteriormente il turismo in entrata dalle principali destinazioni della nostra rete globale, mettendo in mostra la bellezza e la varietà di esperienze che Cape Town e il Western Cape hanno da offrire. Questa partnership supporta e integra ulteriormente il nostro piano di introdurre una terza frequenza giornaliera per Cape Town, servita dal nostro aeromobile di ultima generazione, l’Airbus A350. Questo accordo è un’ulteriore conferma del nostro impegno costante nei confronti del Sudafrica. Non vediamo l’ora di contribuire in modo significativo al successo turistico di Città del Capo negli anni a venire”.

Wrenelle Stander ha dichiarato: “In qualità di agenzia per la promozione del turismo, del commercio e degli investimenti nella regione, Wesgro continua a concentrarsi sulla stimolazione della domanda, sul rafforzamento delle relazioni commerciali e sullo sblocco di nuove opportunità nei mercati prioritari. Le partnership con organizzazioni come Emirates offrono opportunità per coinvolgere gli stakeholder globali e accelerare questo slancio. Attraverso la continua collaborazione con compagnie aeree, operatori turistici e partner del settore, Wesgro sta posizionando Città del Capo e la provincia del Capo Occidentale come destinazione leader sia per affari che per piacere, offrendo esperienze di livello mondiale e di alta qualità, con l’amore della gente del posto”.

“Il turismo è un pilastro fondamentale dell’economia di Cape Town e del Western Cape, creando decine di migliaia di posti di lavoro e accogliendo milioni di turisti che visitano il Paese ogni anno. La partnership tra Emirates e Wesgro supporta la strategia provinciale “Growth for Jobs”, che mira a sbloccare una crescita turistica inclusiva e sostenibile. Nel 2025 Cape Town International Airport ha registrato un traffico passeggeri record di 11,1 milioni tra andata e ritorno, considerando sia i viaggiatori nazionali che internazionali. Negli ultimi anni, Emirates ha registrato una domanda costantemente elevata di viaggi verso Cape Town, con un alto volume di passeggeri provenienti dal Medio Oriente, dall’Europa e dalle Americhe.

Emirates ha inaugurato i suoi voli per Cape Town nel marzo 2008, la seconda città sudafricana servita dalla compagnia, dopo Johannesburg, operativa dal 1995. Nel corso degli anni, Emirates ha progressivamente ampliato le proprie operazioni per favorire una connettività solida e affidabile tra Cape Town e il resto del mondo, tramite Dubai“, afferma Emirates

“Nel 2025 Emirates ha introdotto sulla città i suoi Boeing 777 rinnovati e, quest’estate, prevede di aggiungere una terza frequenza giornaliera, servita dal suo aeromobile più recente, l’Airbus A350. L’introduzione di questi nuovi aeromobili amplia le opzioni di viaggio tra il Sudafrica e Dubai, offrendo ai clienti l’intera gamma di prodotti e servizi Emirates, dall’iconico A380 e dal Boeing 777 completamente rinnovato al moderno A350. Il Sudafrica rimane l’unica nazione africana servita da tutti e tre gli aeromobili della flotta Emirates.

Oltre al trasporto passeggeri, Emirates SkyCargo facilita gli scambi commerciali da e verso il Sudafrica, stimolando ulteriormente l’economia e collegando le aziende sudafricane con i loro clienti globali in modo rapido, affidabile ed efficiente. Da Cape Town, Emirates SkyCargo trasporta volumi significativi di prodotti freschi, consegnando merci deperibili dal produttore al consumatore con tempi di consegna di sole 24-48 ore”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)