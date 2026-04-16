L’Embraer 195 E2 di KLM torna in servizio dopo un temporaneo fermo a Twente Airport

KLM informa: “Nel 2024, KLM Cityhopper ha temporaneamente parcheggiato quattro Embraer 195 E2 a Twente Airport a causa di problemi di disponibilità dei motori. Per garantire la massima protezione agli aeromobili durante questo periodo, sono stati innovativamente racchiusi in un cosiddetto “cocoon”. La disponibilità dei motori è ora tornata alla normalità e gli aeromobili possono gradualmente rientrare in servizio. Questa settimana verrà disimballato il secondo velivolo”.

“Gli Embraer 195 E2 di KLM Cityhopper sono equipaggiati con motori della serie Pratt & Whitney GTF. Nel 2024, questo produttore ha riscontrato problemi di disponibilità dei motori, rendendo temporaneamente inutilizzabili gli aeromobili. Twente Airport, parte della Technology Base, si è rivelato una location estremamente adatta per il rimessaggio temporaneo. Oltre alle capacità operative, l’aeroporto offre anche strutture per test, addestramento e manutenzione tecnica.

Prima che i quattro Embraer 195 E2 venissero parcheggiati a Twente Airport nel 2024, sono stati preparati per lo stoccaggio a lungo termine secondo le istruzioni del costruttore Embraer. Motori, auxiliary power units (APU) e batterie sono stati rimossi dagli aeromobili. Gli aerei sono stati quindi completamente avvolti in una pellicola speciale – un “cocoon” – per proteggere sia l’esterno che l’interno dalle intemperie e da altri fattori esterni. Il processo di avvolgimento ha richiesto sei settimane”, prosegue KLM.

“Ora che la disponibilità dei motori Pratt & Whitney è migliorata, gli aerei di KLM Cityhopper vengono gradualmente preparati per il rientro in servizio. Questa settimana, uno degli aerei è in fase di disimballaggio: PH-NXA. Si sta rimuovendo la copertura protettiva, si stanno installando le ruote e si sta preparando l’aereo per i test iniziali. L’aereo sarà quindi sottoposto a un controllo completo e a un’ispezione di aeronavigabilità. Saranno inoltre implementate diverse modifiche, come l’installazione del Wi-Fi. Questo processo richiede circa due mesi, dopodiché l’aeromobile sarà nuovamente pienamente disponibile per i voli KLM Cityhopper.

Si prevede che gli ultimi due Embraer 195 E2 attualmente ancora presenti a Twente Airport torneranno in servizio questo autunno”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: Jason Vermeulen – KLM)