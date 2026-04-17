Diamond Aircraft presenterà miglioramenti a diversi modelli di aeromobili ad AERO Friedrichshafen 2026

Diamond Aircraft presenterà una serie di product enhancements per la sua gamma di aeromobili ad AERO Friedrichshafen 2026 (22-25 aprile), con diverse nuove funzionalità mostrate al pubblico per la prima volta.

“Nel padiglione A4 saranno esposti i modelli DA20i, DA42-VI, DA50 RG e DA62. Tra questi, il DA42-VI, il DA50 RG e il DA62 sono brand-new demonstrator aircraft. Questi nuovi dimostratori mostrano un’ampia gamma di miglioramenti in termini di comfort, tecnologia e design, a conferma dell’impegno di Diamond Aircraft per la continua evoluzione dei suoi prodotti.

Inoltre, il DA50 RG demonstrator presenterà una nuova livrea personalizzata per interni ed esterni. Questa nuova e audace identità visiva combina un’accattivante combinazione di esterni color antracite e verde racing con dettagli verde chiaro e nero carbone, e un nuovo “DYNAMIC” interior con materiali bicolore di alta qualità, tra cui cuciture verdi a contrasto. Il nuovo look sarà particolarmente apprezzato dai clienti privati che desiderano individualità e un design orientato alle performance”, afferma Diamond Aircraft.

“In occasione di AERO 2026, Diamond Aircraft conferma la certificazione di diverse funzionalità avioniche Garmin avanzate per il DA62.

I sistemi appena certificati includono:

– Garmin GWX™ 8000 Weather Radar

– Garmin GTS™ 800 Traffic System

– GTX™ 345DR ADS-B In/Out (diversity)

Oltre agli aggiornamenti avionici, Diamond Aircraft introduce diversi nuovi hardware e miglioramenti al comfort per l’intera gamma di prodotti, ove applicabile.

– LED taxi and landing lights di Whelen Aerospace Technologies sono ora di serie sui modelli DA62, DA50 RG e DA42-VI, offrendo un’illuminazione più brillante con un consumo energetico ridotto.

– Upgraded USB-C power ports sono ora di serie sugli stessi modelli, con prese USB-C da 100 watt per le file di passeggeri e porte da 45 watt per pilota e copilota, a supporto dei moderni dispositivi elettronici in tutta la cabina.

Enhanced Cockpit and Cabin Details

– Un ergonomic leather pilot control stick riprogettato è ora di serie sui modelli DA62 e DA50 RG e rimane optional sul DA42-VI, in tinta con il colore e le cuciture degli interni.

– Le magnetic door-closing straps sono ora di serie sui modelli DA62 e DA50 RG, semplificando l’apertura e la chiusura delle caratteristiche porte ad ala di gabbiano.

– Sono disponibili, come optional, supporti per il fissaggio di tablet allo schienale del sedile per i modelli DA62 e DA50 RG.

– Sono ora disponibili, in esclusiva per i modelli DA62 (set da 7 pezzi) e DA50 RG (set da 6 pezzi), set di valigie personalizzati e coordinati con gli interni, adattati alla configurazione dei bagagli di ciascun aeromobile”, prosegue Diamond Aircraft.

“I visitatori di AERO Friedrichshafen 2026 sono invitati a scoprire da vicino le ultime innovazioni di Diamond Aircraft presso lo stand A4-120, dove i nostri specialisti di prodotto saranno a disposizione per tutta la durata della fiera.

Con questi miglioramenti, Diamond Aircraft continua a perfezionare la sua famiglia di aeromobili, offrendo vantaggi concreti in termini di tecnologia, comfort e design, rimanendo fedele ai suoi valori fondamentali di sicurezza, efficienza e progettazione incentrata sul pilota”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)