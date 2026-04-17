Pilatus avvia i lavori per un Delivery Center e una Manufacturing and Engineering Facility in Colorado

Pilatus ha ufficialmente dato il via ai lavori di costruzione di una nuova struttura all’avanguardia presso Rocky Mountain Metropolitan Airport in Broomfield, Colorado.

“Il nuovo edificio ospiterà un premium customer delivery center, dove i clienti provenienti da tutto il paese potranno configurare e personalizzare i loro PC-12 o PC-24. Inoltre, Pilatus amplierà significativamente le proprie engineering and passenger seat processing capabilities per la flotta in crescita.

Alla cerimonia di posa della prima pietra hanno partecipato alti dirigenti di Pilatus e rappresentanti del governo della contea di Jefferson, di Rocky Mountain Metropolitan Airport e di numerosi stakeholder locali e regionali”, afferma Pilatus Aircraft.

Markus Bucher, CEO, Pilatus Group, ha sottolineato l’importanza dell’investimento: “Questa nuova struttura, con un investimento di 50 milioni di dollari, consentirà a Pilatus di ampliare le proprie capacità di ingegneria a livello locale, creando oltre 50 nuovi posti di lavoro altamente qualificati. Insieme, queste funzioni supporteranno il costante impegno di Pilatus per la qualità, l’innovazione e l’artigianalità svizzera, garantendo al contempo un’esperienza cliente eccezionale”.

Thomas Bosshard, CEO of the Pilatus subsidiary, Pilatus Aircraft USA Ltd, ha aggiunto: “Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante per Pilatus e questo investimento sottolinea il nostro impegno a offrire un’esperienza cliente personalizzata e senza intoppi durante tutto il percorso di proprietà”.

“La sostenibilità è un elemento chiave del progetto e un valore fondamentale per Pilatus. Il nuovo edificio è stato progettato per ottenere la certificazione LEED Gold e integrerà pannelli fotovoltaici per sfruttare l’energia solare, a testimonianza dell’impegno dell’azienda per una crescita responsabile e operazioni rispettose dell’ambiente. Integrando soluzioni energetiche sostenibili e standard di progettazione ad alta efficienza nella struttura, Pilatus continua a dare priorità alla tutela ambientale a lungo termine, espandendo al contempo la propria presenza globale.

A partire dal 1° gennaio 2026, Pilatus ha consolidato le sue filiali statunitensi in un’unica entità, Pilatus Aircraft USA Ltd, creando un’organizzazione unificata di circa 400 dipendenti con sistemi armonizzati in tutte le operazioni americane. La presenza dell’azienda negli Stati Uniti comprende la sede centrale di Broomfield, in Colorado, nonché altre sedi a Westminster (Maryland), Rock Hill (Carolina del Sud) e Atlanta (Georgia)”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)