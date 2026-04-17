Etihad Airways annuncia sei nuove rotte verso l’Africa ampliando la propria presenza nel continente

Etihad Airways ha annunciato una significativa espansione del proprio network in Africa, aggiungendo nuove rotte da Abu Dhabi verso la Repubblica Democratica del Congo, l’Eritrea, il Ghana, la Nigeria e lo Zimbabwe, nell’ambito della sua strategia di crescita globale continua.

“I nuovi servizi riflettono un investimento nei mercati ad alta crescita, sostenendo una connettività in aumento nei settori del commercio, del cargo e della mobilità.

L’espansione rafforza ulteriormente la recente crescita annunciata da Etihad in Cina, che include l’aumento delle frequenze e il rafforzamento della partnership con China Eastern Airlines. Insieme, questi sviluppi posizionano Abu Dhabi come hub chiave tra Africa, India e Asia, consentendo movimenti più efficienti di merci, investimenti e persone tra due delle regioni in più rapida crescita al mondo.

L’espansione si inserisce inoltre nel contesto del rafforzamento dei rapporti economici tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Africa, con un aumento degli scambi commerciali, degli investimenti e delle partnership economiche in settori quali energia, infrastrutture, estrazione mineraria e logistica. Abu Dhabi continua a consolidare il proprio ruolo nel facilitare questi flussi, sostenendo una cooperazione economica sempre più profonda tra le regioni.

Parallelamente, l’espansione completa anche la joint venture strategica di Etihad con Ethiopian Airlines, che proprio questo mese ha celebrato 80 anni di attività, rafforzando ulteriormente la connettività in tutto il continente africano”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “L’Africa rappresenta il passo successivo più naturale e strategico nell’espansione del network di Etihad. Si tratta di mercati con una forte domanda strutturale, guidata da commercio, investimenti e crescita demografica. Il nostro ruolo è fornire la connettività che rende possibile questa crescita.

La domanda di connettività aerea nei mercati africani principali sta superando l’offerta esistente, in particolare nei settori cargo e legati al commercio. Questa espansione è una risposta diretta a tale opportunità strutturale.

Estendendo la nostra rete, insieme alla recente espansione in Cina, stiamo creando un corridoio più efficiente che collega Africa, Medio Oriente e Asia attraverso Abu Dhabi. Per i passeggeri, questo significa viaggi più semplici e veloci. Per il cargo, significa accesso più diretto e affidabile tra due regioni in cui il commercio sta crescendo rapidamente”.

“I nuovi servizi offriranno collegamenti diretti tra i mercati africani e Abu Dhabi, consentendo allo stesso tempo connessioni con un solo scalo verso la Cina, l’India, il resto dell’Asia e tutto il Medio Oriente.

Nuove rotte: Accra, Ghana; Asmara, Eritrea; Harare, Zimbabwe; Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo; Lubumbashi, Repubblica Democratica del Congo; Lagos, Nigeria.

L’aggiunta di queste rotte africane consente viaggi con una sola coincidenza tra importanti città dell’Africa e dell’Asia via Abu Dhabi, e crea un corridoio più efficiente e commercialmente rilevante sia per i passeggeri sia per il cargo. Ciò è particolarmente significativo per settori come manifattura, agricoltura, farmaceutica e infrastrutture, dove velocità, affidabilità e accesso diretto ai mercati sono elementi fondamentali.

Lo Zayed International Airport di Abu Dhabi si trova al centro di questi flussi, offrendo connessioni efficienti attraverso la rete globale in espansione di Etihad, con collegamenti verso Africa, Asia, Europa e Americhe.

La capacità cargo avrà un ruolo cruciale, con Etihad Cargo, il maggiore vettore cargo tra Cina e Medio Oriente, che offrirà belly capacity su tutti i nuovi servizi, con prodotti cargo dedicati adattati ai profili di esportazione e importazione di ciascun mercato”, conclude Etihad Airways.

AUH – ASM – 4 frequenze settimanali – Dal 7 Nov 2026

AUH – ACC – 4 frequenze settimanali – Dal 17 Mar 2027

AUH – FIH – 3 frequenze settimanali – Dal 18 Mar 2027

AUH – LOS – 7 frequenze settimanali – Dal 18 Mar 2027

AUH – HRE / FBM – 3 frequenze settimanali – Dal 24 Mar 2027

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)