Etihad migliora le cabine premium sui voli per Mumbai e Nuova Delhi

Etihad Airways ha migliorato la sua esperienza di viaggio premium su tutti i voli che collegano Abu Dhabi a Mumbai e Nuova Delhi, entrambi operati quattro volte al giorno.

“La compagnia aerea introdurrà il suo Airbus A321LR con due voli giornalieri sia per Mumbai che per Nuova Delhi, che andranno ad aggiungersi ai due daily wide-body services che collegano Abu Dhabi a entrambe le città.

Di conseguenza, tutti i passeggeri in partenza dalle due città e in viaggio nelle cabine premium di Etihad potranno godere dell’ospitalità pluripremiata della compagnia, con lussuose poltrone reclinabili e accesso diretto al corridoio”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha dichiarato: “Si tratta di un importante miglioramento per i nostri voli che collegano Abu Dhabi a Mumbai e Nuova Delhi, a dimostrazione del nostro impegno nei confronti del mercato indiano, strategicamente importante, dove serviamo 11 aeroporti. I passeggeri in viaggio da e per entrambe le città potranno ora godere di una vera First experience per tutta la durata del loro viaggio, anche in coincidenza con destinazioni globali come Londra, Parigi, Zurigo, Ginevra, New York e Toronto. Allo stesso modo, i nostri passeggeri in Business Class potranno usufruire di poltrone reclinabili e di un’esperienza premium con servizi di lusso, ristorazione di alta qualità e un’ospitalità impeccabile su tutti i voli che collegano Mumbai e Nuova Delhi”.

“Anche gli ospiti di First Deluxe e Business Deluxe beneficeranno di un’esperienza di viaggio a terra di lusso, con autisti che li accompagneranno direttamente a destinazione. Gli ospiti di First Deluxe potranno inoltre usufruire del servizio Etihad Concierge, un assistente di viaggio personale, e del servizio Meet and Assist in aeroporto, per rendere il viaggio il più agevole possibile.

L’Airbus A321LR, che già opera tutti i voli per Calcutta, offre un comfort superiore, un design raffinato e connettività Wi-Fi ad alta velocità in tutte le cabine.

L’A321LR introduce una vera esperienza di First Class con due suite private, dotate di porte scorrevoli per garantire la privacy e un elegante spazio per cenare, lavorare e rilassarsi. Con spazio per un accompagnatore, i sedili di First Class si trasformano facilmente in letti completamente orizzontali, rivestiti con tessuti di lusso. I sedili sono dotati di uno schermo 4K da 20 pollici, ricarica wireless e connettività Bluetooth, e gli ospiti potranno godere della rinomata esperienza culinaria di First Class di Etihad.

Nella cabina Business, sono disponibili 14 sedili reclinabili, rivolti verso il finestrino, ciascuno con accesso diretto al corridoio per una maggiore privacy. Servizi di lusso e una raffinata offerta gastronomica arricchiscono ulteriormente l’esperienza.

Nella cabina Economy, 144 sedili ergonomici sono dotati di schermi touchscreen 4K con l’ampia gamma di intrattenimento di Etihad, che include una vasta selezione di film”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)