L’U.S. Army ordina sei elicotteri Boeing CH-47F Block II Chinook

L’U.S. Army ha assegnato a Boeing un contratto per sei elicotteri CH-47F Block II Chinook.

“Il contratto da 324 milioni di dollari si basa sull’Army acquisition strategy volta a fornire più rapidamente equipaggiamenti ai militari e porta a 24 il numero di velivoli CH-47F Block II sotto contratto”, afferma Boeing.

“Le continue assegnazioni di produzione riflettono la fiducia dell’Esercito nel CH-47F Block II come capacità fondamentale per la gestione della logistica in ambienti difficili, in diversi ambiti e in varie operazioni”, ha dichiarato Heather McBryan, vice president and program manager, Cargo Programs, for Boeing Defense, Space & Security. “Gli elicotteri Chinook Block II offrono una maggiore portata operativa, un rifornimento più rapido e una protezione migliorata per le forze che operano in ambienti ostili e contesi”.

“Il Lot 6 agreement segue altri due contratti aggiudicati lo scorso anno, incluso il primo nell’ambito della Army’s Rapid Fielding decision.

Boeing ha consegnato all’Army sei CH-47F Block II production helicopters. L’Army si sta preparando a schierare la prima unità equipaggiata entro la metà del 2028, dopo la consegna dei Lot 3 Block II aircraft.

Il CH-47F Block II presenta capacità migliorate: drivetrain and airframe rinforzati che aggiungono 1.812 kg (4.000 libbre) al maximum gross weight dell’aeromobile e, di conseguenza, una capacità di sollevamento significativamente maggiore; modifiche innovative al fuel-system che estendono il raggio d’azione per quasi tutti i payloads; migliore manutenzione e possibilità di futuri aggiornamenti a costi contenuti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)