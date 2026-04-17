Numerosi riconoscimenti internazionali per SWISS

SWISS ha ricevuto numerosi premi al World Travel Catering & Onboard Services Expo di Amburgo di quest’anno. La compagnia aerea svizzera si è aggiudicata ben quattro premi ai prestigiosi Onboard Hospitality Awards 2026 e ai PAX Readership Awards 2026.

“Agli Onboard Hospitality Awards, Swiss International Air Lines (SWISS) ha ricevuto il premio più prestigioso nella categoria “Cabin Concept of the Year 2026”.

La nuova esperienza a lungo raggio SWISS Senses ha impressionato la giuria internazionale, distinguendosi nettamente dalla concorrenza globale. Nell’ultimo anno, SWISS ha introdotto nuovi concept e prodotti di servizio su tutti i voli a lungo raggio e in tutte le classi di viaggio, indipendentemente dal tipo di aeromobile. Il fiore all’occhiello è rappresentato dagli interni all’avanguardia della cabina del nuovo Airbus A350, che stabiliscono nuovi standard in termini di comfort, design e benessere personale”, afferma SWISS.

Heike Birlenbach, Chief Customer Officer, SWISS, ha dichiarato: “SWISS Senses rappresenta il più grande investimento di prodotto nella storia della nostra compagnia. Siamo quindi ancora più lieti di ricevere questo premio. Conferma che la nostra esperienza di viaggio migliorata è molto apprezzata dai nostri clienti”.

“SWISS ha inoltre ricevuto un Onboard Hospitality Award nella categoria “Best Onboard Beverage – Alcoholic” per il suo cocktail “Alpine Essence”. Il cocktail, ispirato alle Alpi, è stato sviluppato in collaborazione con la pluripremiata bartender Sarah Madritsch e l’IGNIV Bar di Zurigo di Andreas Caminada. Viene servito sui voli a lungo raggio in First Class e Business Class, nonché sui voli a corto raggio in Business Class e come parte dell’offerta SWISS Saveurs.

Ai PAX Readership Awards 2026, basati esclusivamente sui voti di esperti internazionali del settore aeronautico, SWISS ha conquistato due primi posti.

Nella “Best First Class Amenity Kit – Europe”, lo SWISS First Amenity Kit ha impressionato la giuria. È stato sviluppato in collaborazione con il marchio di lusso svizzero Zimmerli.

Anche i nuovi SWISS Kids Amenity Kits si sono aggiudicati la medaglia d’oro nella categoria “Best Children’s Amenity Kit – Europe”“, prosegue SWISS.

“Questi riconoscimenti dimostrano che SWISS, con la sua chiara strategia incentrata su qualità, differenziazione e investimenti costanti nell’esperienza del passeggero, sta definendo con successo gli standard internazionali”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)