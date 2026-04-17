News Brevi – 17.04.2026

DIFESA: GIURANO GLI ALLIEVI MARESCIALLI DEL 28° CORSO DELL’ESERCITO E DELL’AERONAUTICA – Si è svolta oggi, presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, la solenne cerimonia di giuramento congiunto di 136 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano e di 287 dell’Aeronautica Militare. La cerimonia è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Tra le autorità militari intervenute, il Generale di Corpo d’Armata Antonello Vespaziani e il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, responsabili dei Comandi di Vertice della formazione delle due Forze Armate. Presenti anche molte autorità civili del territorio: l’Onorevole Mauro Rotelli, la Sindaca Chiara Frontini, il Prefetto Sergio Pomponio e il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli. La cerimonia ha avuto inizio con l’ingresso dei Gonfaloni della Città e della Provincia di Viterbo, accompagnati dai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, a premessa dell’inserimento nello schieramento delle Bandiere dei due Istituti di formazione. Emozionante è stata la lettura del “discorso di consapevolezza” da parte di un giurando dell’Esercito, che ha richiamato il valore della scelta compiuta da ogni soldato che sceglie di servire la Patria e il profondo significato del giuramento quale atto di impegno, responsabilità e spirito di sacrificio. Successivamente, il Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, Generale di Divisione Maurizio Taffuri, e il Comandante della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare, Colonnello Dario Ricci, hanno pronunciato la formula di giuramento, suggellata, al momento del “lo giuro”, dal sorvolo di una formazione di elicotteri dell’Aeronautica Militare. Nel suo intervento, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, ha ricordato il significato del giuramento quale impegno solenne al servizio della Repubblica e delle sue Istituzioni, ricordando che viviamo in un contesto quanto mai complesso. Il Generale Portolano ha continuato ricordando agli Allievi Marescialli, quali futuri sottufficiali, che “il successo dipenderà dal lavoro quotidiano con i vostri collaboratori, dal livello di addestramento, dal grado di preparazione tecnica che riuscirete a raggiungere”. Particolarmente significativo il battesimo al 28° corso dell’Aeronautica, che ha assunto ufficialmente il nome di “Laran II”, seguito dalla benedizione del Gagliardetto del Corso da parte del Vicario Episcopale per l’AM. Mons. Antonio Coppola, passato dalle mani del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa dell’Aeronautica Militare al Padrino del Corso e successivamente al Capo Corso, in un gesto unitario di forte valore simbolico e identitario (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GRUPPO SAVE: NOTA SUL NUOVO VOLO TRA VENEZIA E PECHINO – Nel contesto della XVI sessione della Commissione Economica Mista, il Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi, ha dichiarato a margine: “L’annuncio dell’attivazione del nuovo volo tra Venezia e Pechino ci gratifica del lungo lavoro preparatorio portato avanti insieme alla compagnia aerea Air China, con l’imprescindibile supporto del Governo italiano, e del Ministro Tajani in particolare, dell’Ambasciata d’Italia in Cina e delle Autorità cinesi. Questo nuovo traguardo, che si iscrive nel nostro impegno per il continuo ampliamento della rete di voli di lungo raggio del Marco Polo, crea un nuovo ponte tra l’Italia e la Cina, contribuisce ad intensificare quei legami e quegli scambi economici e culturali che Venezia, con la sua storia, è stata tra i primi a tessere e sviluppare. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un secondo collegamento diretto, che segue quello su Shanghai attivato un anno e mezzo fa con risultati da subito di successo e flussi in costante crescita, che hanno determinato un progressivo aumento delle frequenze settimanali, raggiungendo un coefficiente di riempimento medio dell’85%. A testimonianza dell’attenzione del nostro Gruppo per le relazioni con la Cina, ricordo anche l’attivazione la scorsa settimana all’aeroporto di Montichiari, anch’esso parte del Polo del Nord Est gestito da Save, di un volo cargo sulla rotta Xi’an – Brescia. In questa importante giornata portiamo l’orgoglio dell’apporto concreto che il Gruppo Save restituisce alla mobilità e all’economia dell’ampio territorio servito e dell’intero Paese”.

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE INCONTRA IL PERSONALE DEL 31° STORMO – Mercoledì 15 aprile, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è recato in visita ufficiale presso il 31° Stormo di Ciampino, Reparto della Forza Armata incaricato di assicurare il trasporto aereo di Stato e i trasporti sanitari d’urgenza su scala globale. Al suo arrivo presso la base romana, il Generale Conserva è stato accolto dal Comandante del 31° Stormo, Colonnello Matteo Zuliani che, nel briefing di presentazione delle attività di Reparto, ha illustrato le principali attività operative in essere, puntualizzando le sfide che il Reparto sta affrontando nel quadro del continuo ammodernamento della flotta e delle procedure di sicurezza. Nel corso della visita, il Generale Conserva ha poi voluto incontrare una rappresentanza del personale militare e civile dello Stormo. Rivolgendosi a loro, il Capo di Stato Maggiore ha espresso parole di profondo apprezzamento per la dedizione e l’altissima professionalità dimostrata: “La tempestività e la precisione con cui operate quotidianamente sono la testimonianza concreta del nostro servizio silente ma essenziale alla collettività. Tuttavia, c’è un aspetto del vostro lavoro che tocca corde più profonde: quando vi trovate a trasportare i nostri piccoli connazionali verso la speranza di una cura, l’intera Forza Armata assume il volto umano di un’Istituzione che non lascia indietro nessuno. Ed è proprio in questa vicinanza ai più fragili che si riflette il senso profondo della nostra scelta di vita; un impegno che trova eco in iniziative come ‘Un Dono dal Cielo’, che per questo 2026 ha scelto di sostenere tre eccellenze pediatriche del nostro Paese: la Fondazione Buzzi di Milano, l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Portare soccorso a un bambino significa investire nel futuro del Paese: continuate a operare con questa consapevolezza, sapendo che il vostro impegno è un tassello fondamentale del valore che la Forza Armata esprime ogni giorno”. La visita è proseguita presso le strutture manutentive e le sale operative del Reparto, dove il Generale ha potuto apprezzare da vicino l’elevata prontezza degli equipaggi e del personale tecnico di terra. Particolare attenzione è stata rivolta ai protocolli che permettono allo Stormo di operare con tempi di reazione minimi per il soccorso di cittadini in imminente pericolo di vita, con un focus specifico sui pazienti pediatrici che richiedono peculiari accortezze operative. Dopo la tradizionale firma dell’Albo d’Onore, il Colonnello Zuliani ha ringraziato il Generale Conserva per la vicinanza e il supporto costante della Forza Armata, sottolineando l’impegno del personale del Reparto nel perseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficacia operativa. Il 31° Stormo ha sede presso l’aeroporto Militare di Ciampino. Il Reparto effettua attività di trasporto aereo per soddisfare le esigenze di mobilità delle Alte Cariche di Stato, di Governo e dei Vertici Militari, per il trasporto sanitario d’urgenza e per ragioni umanitarie di pazienti in imminente pericolo di vita, equipe mediche, organi per trapianti, interventi a favore di connazionali in situazioni di rischio. Dall’inizio del 2026, gli equipaggi del 31° Stormo hanno portato soccorso a 26 pazienti in imminente pericolo di vita attraverso 70 voli, pari a oltre 100 ore di volo. In considerazione della particolarità dei compiti assegnati, il 31° Stormo dipende dal Comando della Squadra Aerea, per il tramite del Comando delle Forze per la Mobilità ed il Supporto e dal Servizio Voli di Stato e di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esercita il controllo operativo della Flotta di Stato attraverso la Sala Situazioni di Vertice deputata al coordinamento di tutte le attività di trasporto aereo per le esigenze indicate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL PRESIDENTE REGIONE TOSCANA – L’Enac informa: “Oggi, 17 aprile, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha ricevuto, presso il Palazzo dell’Aviazione Civile, il Presidente Regione Toscana Eugenio Giani. Un’occasione di confronto strategico sui temi principali dell’aviazione civile, oltre che sul rafforzamento del sistema aeroportuale toscano. Particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo delle infrastrutture e della connettività, in chiave sostenibile e intermodale, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e turistica dei territori”.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA L’AD WIZZ – Enac informa: “Il 16 aprile, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato, presso il Palazzo dell’Aviazione Civile, l’Amministratore Delegato di Wizz Air József Váradi. Un’occasione di confronto, durante la quale sono stati approfonditi i principali temi legati allo sviluppo del trasporto aereo, con particolare attenzione al potenziamento della connettività e al ruolo strategico degli aeroporti italiani nel contesto internazionale. Una proficua opportunità per consolidare una visione orientata allo sviluppo sostenibile del settore, che garantisca, al contempo, elevati standard di sicurezza, qualità del servizio e tutela dei passeggeri, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità e a mobilità ridotta – PRM”.

PARTECIPAZIONE ENAC ALLE RIUNIONI DEI GRUPPI DI LAVORO ECAC SU FACILITAZIONI PRM – L’Enac informa: “Enac ha partecipato, nelle giornate del 14-15-16 aprile, alle riunioni del Workstream on Doc. 30 ECAC e dell’ECAC/FAL-PRM Subgroup, ospitate a Chisinau, presso la sede della Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova. I lavori sono stati avviati, il 14 aprile, con i saluti del neo Direttore Generale dell’Aviazione civile moldava, Evgheni Kostetki, a cui ha fatto seguito la riunione del Workstream on Doc. 30: il gruppo di lavoro ECAC che si occupa della revisione e dell’aggiornamento del Doc. 30 in materia di facilitazioni, a cui l’Enac partecipa attivamente con l’obiettivo di stabilire gli standard di qualità dei servizi di assistenza ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM), anche attraverso la presentazione di best practice nazionali. Il contributo dell’Ente ha inoltre portato all’introduzione, nell’ultima versione del Doc. 30, dell’iniziativa Enac – IATA “One Click Away”, che semplifica l’accesso alle informazioni relative ai PRM sui siti web di vettori e aeroporti. I lavori del gruppo sono proseguiti con la revisione delle check-list ispettive e degli standard relativi alla formazione in materia di assistenza ai PRM. Per Enac ha partecipato la Funzionaria Avv. Beatrice Erriu, anche in qualità di ECAC Quality Assessor. Nella giornata del 15 aprile si è riunito l’ECAC/FAL-PRM Subgroup, presieduto e coordinato dal 2024 dal Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero Enac Dott. Mark De Laurentiis. Nel corso dei lavori, a cui hanno preso parte esperti del settore e rappresentanti dell’industria, sono state affrontate tematiche correlate alla prestazione dei servizi di assistenza, individuando – sulla base delle criticità evidenziate – possibili azioni e iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi, nonché alcune proposte di modifica del Doc. 30. Particolare rilevanza è stata data al tema della pre-notifica dell’assistenza da parte dei passeggeri, elemento cruciale per garantire ai PRM un’esperienza di viaggio piacevole e per assicurare una gestione efficiente delle risorse da parte dei gestori aeroportuali. Il 16 aprile si è svolta la riunione con i rappresentanti degli Stati membri ECAC, durante la quale è stato fornito un aggiornamento sul Programma di lavoro 2026 e sulle revisioni del Doc. 30. A seguire, sono state affrontate alcune tematiche relative all’accessibilità dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità, sia negli aeroporti sia a bordo degli aerei. Alle riunioni hanno partecipato, tra gli altri, Hanan Achahboun, Facilitation Manager presso il Segretariato ECAC e, in rappresentanza dell’Aviazione civile moldava, Elena Voscoboinic e Valeria Sasco”.

AMERICAN AIRLINES ACCOGLIE I MARATONETI NELLA BOSTON ADMIRALS CLUB® LOUNGE – American Airlines dà il benvenuto ai passeggeri in partenza per la maratona più competitiva del mondo con un’esperienza esclusiva all’interno della sua Admirals Club® lounge presso Boston Logan International Airport (BOS). Mentre Boston si stringe attorno ai corridori che inseguono i loro sogni, la lounge offre ai viaggiatori uno spazio tranquillo e di alta qualità dove prepararsi per il giorno della gara o riprendersi dopo aver tagliato il traguardo. I clienti che soggiornano durante il weekend della maratona possono usufruire di: menù a tema maratona, tra cui un frullato ricco di proteine e una bowl di acai; diretta streaming della gara nella lounge per non perdere nemmeno un istante. American Airlines fa parte della comunità di Boston da decenni, collegando il New England alle principali destinazioni domestiche e internazionali per sostenere la città nei momenti più importanti. Ogni aprile, quando la città si trasforma in un palcoscenico globale per la maratona, la Admirals Club® lounge del Terminal B riflette questo momento, offrendo ai viaggiatori una vista panoramica a 360° sulla pista e sul centro di Boston in un ambiente accogliente e di alta qualità. Lo spazio della lounge offre un rifugio moderno sia per i corridori che per i loro sostenitori, rispecchiando lo spirito di comunità che caratterizza il weekend della maratona”.

LOCKHEED MARTIN SI ASSICURA UN CONTRATTO PER GPS GROUND CONTROL MODERNIZATION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin si è aggiudicata un contratto del valore massimo di 105 milioni di dollari con la U.S. Space Force per continuare a modernizzare e supportare il Global Positioning System (GPS) ground control network. Ciò garantirà positioning, navigation, and timing (PNT) services affidabili dalla costellazione GPS per utenti militari e civili. Il nuovo contratto si basa su un decennio di lavoro svolto nell’ambito dello Space Force Architecture Evolution Plan, durante il quale Lockheed Martin ha costantemente modernizzato il GPS ground segment. In base all’accordo, l’azienda supporterà le operazioni di lancio, di messa in orbita iniziale e di smaltimento degli GPS IIIF space vehicles. Ciò potenzierà anche le capacità e la resilienza del sistema GPS per gli utenti militari e civili che si affidano a questi satelliti per operazioni critiche, oltre che per funzioni quotidiane come trasporti, servizi bancari o di pubblica utilità”. “Da oltre dieci anni, Lockheed Martin fornisce e mantiene operational GPS ground capability per il GPS, evolvendo il sistema per offrire servizi resilienti e collaudati che sono alla base delle operazioni quotidiane dei militari”, ha dichiarato Christina Mancinelli, vice president of Global Communication & Navigation at Lockheed Martin. “Il nostro continuo lavoro sull integrated GPS enterprise riflette un impegno incrollabile nel fornire capacità affidabili ai militari e agli utenti di tutto il mondo”. “Questi aggiornamenti rafforzano l’end-to-end GPS enterprise, garantendo un servizio continuo per la difesa e gli utenti commerciali. Le capacità di lancio fornite nell’ambito di questo contratto consentiranno di avere in orbita un maggior numero di M-Code-enabled GPS IIIF space vehicles, aumentando la resilienza del segnale per gli utenti militari. Parallelamente, Lockheed Martin ha completato la produzione di tutti i GPS III satellites, che offrono una resilienza otto volte superiore e una precisione tre volte maggiore rispetto ai satelliti di precedente generazione. L’azienda si sta ora concentrando sulla produzione dei GPS IIIF satellites presso il suo stabilimento di Denver, in Colorado. Questi satelliti di nuova generazione trasmetteranno un segnale anti-jamming 63 volte più potente rispetto ai modelli precedenti, ampliando ulteriormente le prestazioni della costellazione GPS a beneficio delle forze armate statunitensi e dei clienti globali”, conclude Lockheed Martin.

DELTA CELBRA 25 ANNI IN ARGENTINA – Delta informa: “Delta Air Lines celebra 25 anni di attività in Argentina, un traguardo che riflette il suo impegno di lunga data nei confronti del Paese e il suo ruolo nel collegare l’Argentina con gli Stati Uniti e il resto del mondo. Dal suo lancio nel 2000, Delta è cresciuta di pari passo con il mercato dell’aviazione argentino, promuovendo lo scambio culturale, il turismo e i legami commerciali, costruendo al contempo partnership a lungo termine e team locali che continuano a plasmare la presenza della compagnia aerea ancora oggi. Quello che è iniziato come una singola rotta si è evoluto in una presenza consolidata, fondata su partnership, fiducia e crescita condivisa. Negli ultimi venticinque anni, l’Argentina è diventata parte integrante della strategia di Delta per l’America Latina, guidata da una visione a lungo termine di connettività e collaborazione”. “Vedere come Delta è cresciuta insieme all’Argentina in questi 25 anni mi riempie di orgoglio, sia a livello professionale che personale”, ha dichiarato Luciano Macagno, managing director for Latin America at Delta Air Lines. “L’Argentina non è solo un mercato per Delta. Fa parte della nostra storia e del nostro presente. Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza la fiducia dei nostri clienti, il supporto dei nostri partner e l’impegno dei nostri team locali”. “La presenza di Delta in Argentina si è sempre concentrata sulla creazione di connessioni significative. Oggi, la compagnia aerea opera voli giornalieri diretti tra Atlanta e Buenos Aires, integrati da voli stagionali diretti tra New York-JFK e Buenos Aires, offrendo ai clienti molteplici vie di accesso alla rete globale di Delta. Attraverso la joint venture Delta-LATAM, i clienti in Argentina possono raggiungere oltre 200 destinazioni negli Stati Uniti e in Canada, un’espansione della rete introdotta con l’adesione dell’Argentina alla joint venture nel 2025”, prosegue Delta. “In questi 25 anni, Delta è cresciuta non solo in termini di rotte e passeggeri, ma anche in termini di relazioni a lungo termine e obiettivi condivisi con i nostri clienti e partner strategici”, ha dichiarato Gabriela Cioccia, regional sales manager for Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay. “Per celebrare i 25 anni di attività, Delta ha recentemente riunito dipendenti, partner e leader del settore a Buenos Aires per celebrare il percorso intrapreso e le relazioni che lo hanno reso possibile. Dietro i 25 anni di storia di Delta in Argentina ci sono le persone che hanno costruito fiducia e affidabilità sul mercato. I team locali continuano a svolgere un ruolo chiave nel supportare clienti, partner e operazioni quotidiane, rafforzando l’impegno di Delta nei confronti del Paese. Con i 25 anni di Delta in Argentina, questo traguardo riflette sia il progresso che la continuità. Onora quanto è stato costruito, rafforzando al contempo un impegno a lungo termine per il futuro. Guidata dai principi di collaborazione, connettività e attenzione alle persone, Delta rimane fedele all’Argentina e al suo ruolo di ponte affidabile tra il Paese e il resto del mondo”, conclude Delta.

LA FINLANDIA PROSEGUE L’INTRODUZIONE DELL’F-35 – La Finnish Air Force informa: “Il 15 aprile il dispiegamento delle capacità dell’F-35 in Finlandia ha raggiunto un traguardo significativo: un pilota dell’Air Force ha volato per la prima volta sul Lockheed Martin F-35A Lightning II. Il volo è iniziato alle 14:17 ora locale dalla base aerea di Ebbing a Fort Smith, Arkansas, dove si svolge la parte pratica dell’addestramento iniziale sull’F-35 per il personale finlandese. Nel febbraio 2026, la prima sezione istruttori dell’Air Force ha iniziato la parte teorica e al simulatore dell’addestramento iniziale sull’F-35 presso la base aerea di Eglin, Florida. L’istruttore, il primo finlandese a pilotare l’F-35, descrive questa fase come impegnativa e intensa, ma anche gratificante. In totale, circa 150 finlandesi riceveranno l’addestramento iniziale sull’F-35 negli Stati Uniti. Di questi, circa 20 sono istruttori e il loro addestramento negli Stati Uniti proseguirà fino all’inizio del 2028. Il pilota finlandese che ha volato sull’F-35 ha una vasta esperienza di volo sull’F/A-18 Hornet e ha anche ricoperto il ruolo di istruttore di volo sull’Hornet. Prima di iniziare l’addestramento iniziale sull’F-35, ha lavorato a Hornet test flight projects. Otto Air Force F-35A fighters (JF-501 – JF-508) sono stati consegnati alla base di Ebbing e vi rimarranno per l’addestramento fino all’inizio del 2028. Il personale dell’Air Force e del Defence Forces Logistics Department effettuerà i controlli di aeronavigabilità e di accettazione su ciascun F-35A finlandese prima che l’aereo possa iniziare a volare. Una volta completati con successo i controlli, a ciascun velivolo verrà rilasciato un certificato di aeronavigabilità individuale, dopodiché sarà disponibile per l’addestramento al volo. Gli aerei dal JF-509 in poi saranno consegnati direttamente alla Finlandia a partire da questo autunno. I primi Finnish F-35 fighters saranno trasferiti a Rovaniemi per la Lapland Air Force nell’autunno del 2026. La capacità operativa iniziale dell’F-35 system sarà raggiunta all’inizio del 2028, quando la Lapland Air Force avrà adottato l’F-35 e opererà esclusivamente con esso. Nel corso del 2028, anche la Karelian Air Force riceverà i suoi primi F-35. La piena capacità operativa con l’F-35 sarà raggiunta entro la fine del 2030, data fino alla quale l’Air Force opererà in parallelo con la flotta di F/A-18 e F-35A”.

GE AEROSPACE FOUNDATION E UNIVERSITY OF CINCINNATI CELEBRANO LA NEXT ENGINEERS GRACUATION – GE Aerospace Foundation e l’University of Cincinnati hanno celebrato la cerimonia di diploma di 28 studenti di Next Engineers, un programma di preparazione universitaria e professionale che contribuisce ad aumentare il numero di studenti che intraprendono studi di ingegneria. Gli studenti della terza edizione dell’Academy hanno festeggiato il diploma con familiari, amici e i leader di GE Aerospace e Next Engineers presso la Fifth Third Arena dell’Università. “La GE Aerospace Foundation è orgogliosa di celebrare i successi di questi talentuosi studenti e di sostenerli nei loro futuri studi di ingegneria”, ha dichiarato Meghan Thurlow, Presidente della GE Aerospace Foundation. “A cinque anni dal lancio di questo programma di grande impatto a Cincinnati, siamo entusiasti di aver visto oltre 100 studenti laurearsi e intraprendere una gratificante carriera nell’ingegneria presso più di 25 università negli Stati Uniti”. Gli studenti che completano il programma e si iscrivono a un corso di laurea in ingegneria o in un corso di laurea affine ricevono borse di studio a sostegno della loro formazione per diventare ingegneri. Dal suo lancio nel 2021, il programma Next Engineers ha raggiunto oltre 32.000 studenti in tutto il mondo e ha erogato oltre 3 milioni di dollari in borse di studio. “È stato un vero piacere vedere come questi laureati siano progrediti grazie al programma Next Engineers”, ha affermato la Dr. Whitney Gaskins, Associate Dean of Professional Development and Community Impact, University of Cincinnati College of Engineering and Applied Science. “L’University of Cincinnati è entusiasta di vedere così tanti di questi studenti scoprire la loro passione per l’ingegneria e non vede l’ora di scoprire cosa realizzeranno continuando a eccellere in questo campo”. La Next Engineers Engineering Academy è un’esperienza di apprendimento trasformativa pensata per studenti dai 15 ai 18 anni, che insegna concetti di ingegneria, offre tutoraggio professionale e assegna borse di studio ai diplomati meritevoli. Questo programma insegna agli studenti a pensare e agire come ingegneri attraverso un curriculum rigoroso di oltre 180 ore, coinvolgenti sfide di progettazione e coaching professionale. Nelle sedi Next Engineers in tutto il mondo, partner educativi locali, come l’University of Cincinnati, implementano il programma per fornire agli studenti le competenze necessarie a costruire un’identità ingegneristica e intraprendere carriere di successo nel settore. Next Engineers offre anche il programma Engineering Discovery, per studenti dai 13 ai 14 anni, come introduzione all’ingegneria che porta attività pratiche ed esplorative in classe per gli studenti più giovani. Il programma Next Engineers è attualmente presente in otto sedi in tutto il mondo, tra cui Cincinnati, Ohio; Greenville, Carolina del Sud; la regione della capitale di New York; la sede recentemente annunciata a Grand Rapids, Michigan, negli Stati Uniti, nonché a Varsavia (Polonia), Bengaluru (India), Staffordshire (Regno Unito) e Johannesburg (Sudafrica).

FAA: PROVVEDIMENTO PER PREVENIRE I RITARDI A ORD LA PROSSIMA ESTATE – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno annunciato un nuovo provvedimento per prevenire i diffusi ritardi dei voli quest’estate a Chicago O’Hare International Airport (ORD), dove la scorsa estate meno del 60% degli arrivi e delle partenze sono stati puntuali. ORD è l’aeroporto più trafficato d’America per volume di voli, con oltre 3.080 voli previsti nei giorni di punta per l’estate 2026, il che rappresenta un aumento del 14,9% rispetto all’estate 2025. Il provvedimento della FAA – noto come scheduling reduction – limita le operazioni giornaliere a 2.708 per evitare un aumento drastico rispetto al peak daily schedule della scorsa estate. La decisione fa seguito a una serie di incontri organizzati dalla FAA con i rappresentanti delle compagnie aeree e dell’aeroporto di Chicago O’Hare (ORD) per affrontare il problema dell’overscheduling. Le limitazioni saranno in vigore dal 17 maggio al 24 ottobre 2026. L’ordinanza della FAA assegna le operazioni alle compagnie aeree in base ai loro approved summer 2025 schedules”.

IL MOTORE PRATT & WHITNEY EQUIPAGGERA’ IL NORTHROP GRUMMAN YFQ-48A TALON BLUE AUTONOMOUS WINGMAN – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, sta fornendo il propulsion system per il Northrop Grumman YFQ-48A Talon Blue Collaborative Combat Aircraft (CCA). “Il membro della famiglia di motori PW500 di Pratt & Whitney è integrato nell’aereo ed è pronto per equipaggiare i flight test. Pratt & Whitney ha lavorato in stretta collaborazione con Northrop Grumman sui requisiti e sull’integrazione del motore, intraprendendo anche un ampio programma di test sul motore per espandere i limiti commerciali della sua PW500 engine family per Talon Blue. Questi test hanno simulato condizioni operative e di volo esclusive delle CCA missions e hanno prodotto risultati favorevoli in termini di spinta, portata e operabilità”, afferma Pratt & Whitney. “Sfruttare la tecnologia commerciale ci ha permesso di innovare più rapidamente, bilanciando al tempo stesso i costi e i miglioramenti critici delle prestazioni per la CCA mission”, ha affermato Peter Sommerkorn, vice president of Military Development Programs at Pratt & Whitney. “Il team di Pratt & Whitney ha preso un motore di produzione, con oltre 24,5 milioni di ore di volo, ha investito autonomamente in key validation and capability improvement, e lo ha integrato in Talon Blue”. “La PW500 engine family è uno dei numerosi motori commerciali in produzione disponibili per affrontare l’ampio spettro di CCA aircraft in fase di sviluppo oggi. Oltre alle attività domestiche, Pratt & Whitney ha anche un contratto con un cliente internazionale e sta discutendo ulteriori opportunità con gli airframers”, conclude Pratt & Whitney.