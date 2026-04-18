Flyadeal sceglie i Safran galleys per la sua A330neo fleet

In occasione dell’Aircraft Interiors Expo, Flyadeal e Safran Cabin hanno firmato un accordo per la fornitura di galleys and stowages per i dieci Airbus A330neo della compagnia aerea, la cui consegna è prevista a partire dall’estate 2027.

La Airbus A330 fleet sarà equipaggiata con customised galleys, progettati specificamente per la compagnia aerea low-cost saudita, garantendo la piena intercambiabilità di equipaggiamenti e componenti con gli Airbus A320 di Flyadeal, già dotati di Safran Cabin galleys. Gli Airbus A330 opereranno principalmente voli tra l’Arabia Saudita e Asia, Europa e Africa.

I galleys saranno prodotti nel nuovo stabilimento di Safran Cabin a Rokycany, Repubblica Ceca, inaugurato nel 2024 per la produzione di longe-range products, inclusi galleys, lavatories and crew rests.

“Siamo lieti di aver conquistato la continua fiducia di flyadeal e ci impegniamo a fondo per supportare l’entrata in servizio della loro flotta di A330neo con best-in-class galleys”, afferma Jeremy Dorn, Safran Cabin CEO.

“Dopo quasi 12 mesi di lavoro specifico per i nostri nuovi A330, flyadeal si appresta ora a lavorare sui widebody in preparazione all’entrata in servizio il prossimo anno. Siamo lieti di consolidare la collaborazione con Safran Cabin fornendo customised widebody galleys che garantiscono al nostro personale di cabina un ambiente di lavoro spazioso”, afferma Sanjiv Kapoor, Executive Vice President Strategies at Saudia Group and flyadeal Acting Chief Executive Officer.

(Ufficio Stampa Safran)