Blitz Aviation entra a far parte della Piper Flight School Alliance con un ordine per tre Pilot 100i

Piper Aircraft annuncia che Blitz Aviation è entrata a far parte della Piper Flight School Alliance come nuovo membro. Con sede a Ogden, Utah, Blitz Aviation ha effettuato un ordine iniziale per tre velivoli Pilot 100i, con l’intenzione di ampliare la flotta nei prossimi anni. La consegna dei primi tre aerei è prevista per la fine del 2026.

“Fondata dai fratelli Mycah e Michael Pittman Jr., Blitz Aviation è nata con la missione di offrire un addestramento al volo efficiente e sicuro attraverso un’istruzione personalizzata. La scuola si è rapidamente guadagnata la reputazione di formare piloti competenti e sicuri grazie a un programma di studi completo e a un team di istruttori dedicati”, afferma Piper Aircraft.

“Siamo entusiasti di collaborare con Piper per questi nuovi velivoli del 2026”, ha dichiarato Mycah, co-fondatore di Blitz Aviation. “Dall’avionica avanzata a un design collaudato, ogni elemento è stato selezionato per garantire i più elevati standard di sicurezza e affidabilità. Non si tratta solo di aggiungere nuovi velivoli alla flotta, ma di infondere fiducia in ogni volo”.

“Blitz Aviation ha inoltre sottolineato che l’adesione alla Piper Flight School Alliance ha giocato un ruolo significativo nella decisione di passare a una flotta Piper. Come membro, la scuola beneficerà di una serie di risorse esclusive, tra cui un’assistenza clienti dedicata, un accesso semplificato ai ricambi e opportunità di marketing collaborativo, il tutto progettato per supportare il successo della formazione a lungo termine”, prosegue Piper Aircraft.

“La nostra Flight School Alliance continua a crescere e ad adattarsi”, ha affermato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper Aircraft. “È particolarmente gratificante vedere organizzazioni di formazione leader come Blitz Aviation scegliere Piper. Stanno avendo un impatto significativo nel settore e siamo entusiasti di supportare le loro operazioni con il Pilot 100i”.

“Il Pilot 100i è stato progettato specificamente per il flight training, e si basa sul collaudato PA-28-181 airframe. E’ dotato di fully integrated Garmin touchscreen flight deck e di un affidabile motore Lycoming“, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft)