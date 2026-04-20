IAG e CFM siglano un accordo per una nuova LEAP Premier MRO license

CFM International e International Airlines Group (IAG) hanno firmato un accordo per una CFM Premier MRO license che copre i motori LEAP-1A e LEAP-1B, rafforzando il global support ecosystem per la CFM engine family in più rapida crescita.

“Nell’ambito dell’accordo, l’Iberia engine shop in La Muñoza, vicino a Madrid-Barajas Airport, con oltre 50 anni di esperienza, si posizionerà come hub strategico per le LEAP MRO activity in Europa all’interno del CFM global LEAP MRO ecosystem. Le sue capacità saranno progressivamente ampliate per supportare gli operatori di tutto il mondo, comprese le IAG airline fleets, con le initial LEAP inductions previste per il primo trimestre 2027″, afferma il comunicato.

“Diventare un CFM LEAP Premier MRO provider mette IAG e Iberia in una posizione strategica per sviluppare un business con un forte potenziale di crescita e redditività. Questo accordo rafforza la nostra presenza internazionale, consolidando la nostra posizione tra i leading global providers of engine maintenance for single-aisle aircraft”, afferma Marco Sansavini, CEO of Iberia. “Nell’attuale contesto di elevata volatilità macroeconomica e geopolitica, investimenti a lungo termine come questo – che rientrano nel nostro Flight Plan 2030 – ci consentono di proseguire nella trasformazione di Iberia, rafforzandone la redditività, l’efficienza dei costi e la solidità operativa, preparandoci ulteriormente alle sfide future”.

“IAG e Iberia sono partner di lunga data di CFM – dalla revisione dei motori CFM56 dal 1992, fino ad essere stata la prima compagnia aerea a ricevere un A321XLR con motori LEAP-1A. Siamo lieti di dar loro il benvenuto nel LEAP Premier MRO ecosystem”, afferma Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Prevediamo un aumento significativo delle CFM LEAP shop visits entro la fine di questo decennio, con la continua espansione della flotta. L’ingresso di IAG nel LEAP MRO network riflette il nostro impegno verso un open ecosystem che rafforzerà ulteriormente il world-class support per i nostri airline customers”.

“I motori LEAP equipaggiano oltre 4.600 aeromobili, tra cui la maggior parte degli Airbus A320neo e tutti gli aeromobili della famiglia Boeing 737 MAX. Gli ordini per questi motori sono in costante crescita, con un conseguente backlog consistente.

I CFM LEAP Premier MRO shops fanno parte di un open MRO ecosystem in cui CFM, Premier MRO providers e third-party shops competono per gli MRO services. I licenziatari Premier MRO mantengono il massimo livello di formazione e supporto da parte di CFM, nonché un maggiore accesso alla proprietary overhaul and repair technology. Poiché l’open MRO ecosystem promuove la concorrenza, consente agli operatori di ottimizzare i costi e di assicurarsi induction slots con turnaround times che soddisfino le loro esigenze di schedule e l’ambito di lavoro, contribuendo al contempo a un maggiore valore residuo dei motori, come si osserva oggi con i motori CFM56“, concludono CFM International e Iberia.

(Ufficio Stampa CFM International – Iberia – Photo Credits: CFM International – Iberia)