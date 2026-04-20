News Brevi – 20.04.2026

SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “G. DOHUET”: GIURANO GLI ALLIEVI DEL CORSO ASTRO II – Sabato 18 aprile 2026, presso il Piazzale Bandiera dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, si è svolta la cerimonia per il giuramento dei 33 Allievi del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”. Per i giovani allievi e allieve del liceo dell’Aeronautica Militare, il giuramento ha rappresentato l’atto con cui hanno promesso di essere fedeli alla Repubblica e alle istituzioni dello Stato. Le celebrazioni si sono svolte alla presenza del Sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Presenti alla Cerimonia le autorità civili, religiose e militari locali. Quest’anno la cerimonia ha assunto un valore simbolico speciale per la storia della Scuola. Fin dalla sua inaugurazione, infatti, ciascun corso è stato identificato con nomi che – seguendo l’ordine alfabetico – richiamano figure mitologiche o corpi celesti. Negli anni, a partire dal 2006, si sono susseguiti tra i banchi della Scuola gli allievi dei corsi Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero, Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, Nadir, Omega, Perseo, Rigel, Sirio, Taurus, Ursa, Vega, Zenit. Con il giuramento di oggi dell’Astro II, pertanto, si è segnata la conclusione di un ciclo storico e l’avvio di una nuova sequenza nella tradizione dell’Istituto. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha sottolineato la rilevanza dell’evento: “L’ingresso nella seconda generazione con il Corso Astro II suggella un momento storico per la Forza Armata e per la Scuola Militare Giulio Douhet. A vent’anni esatti dal primo corso Astro, questa tradizione si consolida ulteriormente, accogliendo nuove energie all’interno di una storia centenaria”. Il Generale ha poi proseguito rivolgendosi direttamente alle allieve e agli allievi, estendendo il suo pensiero ai loro cari: “Vi porgo l’affettuoso benvenuto di tutta la Forza Armata, consapevole che il vostro arrivo qui è anche il frutto del sostegno silenzioso e dei sacrifici delle vostre famiglie, a cui va il mio più sentito ringraziamento per aver coltivato in voi i valori che oggi vi portano a servire il Paese. In questa giornata, avete preso un impegno solenne giurando fedeltà alla Repubblica; un percorso che richiederà dedizione, ma che vi restituirà una consapevolezza unica. Alla Douhet imparerete a nutrire sia la visione che la disciplina: la prima per mantenere la mente aperta al futuro, la seconda per avere la concretezza necessaria a realizzare il cambiamento. Continuate a sognare e ascoltate il vostro cuore, rifuggendo scorciatoie e cercando quell’affermazione che nasce solo dal lavoro duro e dalla voglia di superarsi. Ricordate: la visione senza disciplina resta un’illusione, ma la disciplina senza visione è sterile fatica. Portate avanti con orgoglio il vostro motto, ‘Multi Radii Una Lux’, perché è proprio unendo i vostri talenti che volerete più in alto”. Nel suo intervento, il Comandante della Scuola Douhet, Colonnello Mauro Nazzi, ha elogiato la decisione dei giovani allievi di vivere gli anni della giovinezza in un Istituto che ha lo scopo di fondere armonicamente etica, disciplina, educazione e formazione. Tale scelta, ha proseguito il Colonnello Nazzi, permetterà loro di acquisire modelli di comportamento, conoscenze culturali e competenze indispensabili per essere artefici della propria storia personale. L’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, pronunciato dinanzi alla Bandiera di Istituto, è stato reso ancor più emozionante dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il momento centrale dell’evento è stato il Battesimo del Corso, che ha assunto il nome Astro II, ereditando il gagliardetto e il motto – “multi radii una lux” – ideato venti anni fa dagli allievi del corso Astro. Padrino del corso giurante, il Generale di Brigata Aerea Paolo Rubino, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3° Regione Aerea (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ANNUNCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi (lunedì 20 aprile) una promozione flash di 48 ore in partenza domani (martedì 21 aprile) con tariffe a partire da soli 16,99€ per viaggi a maggio e giugno. Questa offerta a tempo limitato sarà disponibile dalle prime ore di martedì mattina (21 aprile) fino a mezzanotte di mercoledì (22 aprile). Quindi, che tu sia alla ricerca di un po’ di sole di inizio estate, esplorare una nuova città o semplicemente trascorrere un weekend sdraiato su una spiaggia per un meritato riposo e relax, questo è il momento di prenotare i tuoi voli, con un’ampia scelta all’interno della rete leader del settore di Ryanair con oltre 230 destinazioni”. Jade Kirwan, Director of Communications Ryanair ha dichiarato: “Stiamo tutti iniziando a sentire quel desiderio di vacanze di inizio estate e, con la nuova promozione flash di Ryanair che offre tariffe a partire da soli 16,99€ per viaggi a maggio e giugno, puoi realizzarlo. Queste incredibili tariffe basse sono disponibili per la prenotazione tramite l’app e il sito web Ryanair solo per 48 ore, a partire dalle prime ore di martedì mattina (21 aprile) fino a mezzanotte di mercoledì (22 aprile), quindi assicurati di non perderle”.

OLTRE UN SECOLO DI VOLO: L’AERONAUTICA MILITARE SI RACCONTA A CAGLIARI – Si è conclusa presso gli spazi del SEARCH – sede dell’Archivio Storico Comunale di Cagliari – la manifestazione “Chent’annos e prusu di Aeronautica Militare in Sardegna”, promossa dal Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna (CAMRAS). L’iniziativa, articolata su cinque giorni di esposizioni e conferenze dal 14 al 18 aprile, ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, confermando l’interesse verso i temi legati all’Aeronautica e al settore spaziale. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il Comandante del CAMRAS, Gen. B.A. Daniele Donati, l’Assessora alla cultura del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe, il Rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Francesco Feliziani. “Chent’annos e prusu rappresenta per noi non solo una ricorrenza, ma l’occasione per raccontare il percorso che l’Aeronautica Militare ha costruito in Sardegna, tra tradizione e innovazione”, ha dichiarato il Gen. Donati durante il suo intervento di chiusura. “Abbiamo voluto creare uno spazio di dialogo con il territorio e con le giovani generazioni, offrendo un’opportunità per avvicinarsi a un settore strategico come quello spaziale e per valorizzare il ruolo della Sardegna nel suo sviluppo futuro”. L’evento, realizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, dell’Università degli Studi di Cagliari e del Distretto Aerospaziale della Sardegna, ha messo in luce la collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e comparto produttivo. Attraverso pannelli illustrativi e materiali divulgativi, l’esposizione ha ripercorso le principali tappe della presenza dell’Aeronautica Militare nell’isola, evidenziandone il contributo alla sicurezza nazionale e allo sviluppo del territorio. La manifestazione si è sviluppata come un percorso ideale tra passato, presente e futuro: dalle figure degli eroi e dei protagonisti che hanno fatto la storia dell’Aeronautica Militare in Sardegna, alle attuali opportunità formative e professionalizzanti – della realtà IFTS (International Flight Training School) di Decimomannu – fino alle prospettive del settore spaziale e al ruolo strategico dell’isola in tale ambito. Ampio spazio è stato dedicato agli incontri pubblici e ai momenti di approfondimento. In particolare, nella giornata di lavori del 16 aprile è stato approfondito il tema delle opportunità di formazione e impiego nell’ambito delle sinergie tra Aeronautica, industria e Regione Autonoma della Sardegna, mentre il dibattito del 17 aprile, dal titolo “Oltre l’orizzonte: la Sardegna verso lo spazio”, ha approfondito le prospettive future del territorio in particolare nel contesto aerospaziale. “Le Forze Armate non sono solo sicurezza, ma anche sviluppo e innovazione”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Sardegna, On. Giampietro Comandini, nel corso del suo intervento. “In Sardegna, l’Aeronautica Militare è, da oltre cent’anni, anche un punto di riferimento per formazione, ricerca e collaborazione industriale. Oggi, con la sfida dello spazio, si apre una nuova frontiera da affrontare insieme con ambizione”. Significativa la partecipazione delle scuole: numerosi istituti secondari superiori da ogni parte dell’isola hanno aderito all’iniziativa e si è registrata un’elevata affluenza di studenti, in particolare provenienti dagli indirizzi tecnici aeronautici e affini. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e divulgazione, rafforzando il legame tra l’Arma Azzurra e il territorio ed ha inoltre evidenziato il ruolo strategico dell’Aeronautica Militare come motore di innovazione e sviluppo, offrendo uno sguardo sulle eccellenze attualmente espresse, come l’IFTS e sulle sfide future del dominio spaziale, tra progresso tecnologico, collaborazione con gli attori del settore in Sardegna (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES REALIZZERA’ UNA NUOVA ADMIRALS CLUB LOUNGE® A NASHVILLE – American Airlines informa: “American Airlines continua a investire nel miglioramento della customer experience con piani per una nuova e ampliata Admirals Club® lounge nel Nashville International Airport® (BNA®) new Concourse A. Una volta completata, la lounge di circa 17.400 piedi quadrati sarà la più grande airline lounge a BNA, quasi tre volte più grande dell’attuale lounge space, offrendo ai clienti un luogo più spazioso ed esclusivo per rilassarsi, lavorare o ricaricarsi prima del volo. La nuova sede offrirà ampie vedute dell’aeroporto e un design ispirato alla vivace cultura di Nashville e ai paesaggi naturali del Tennessee. Una caratteristica distintiva della nuova lounge saranno le sue terrazze esterne con vista sull’aeroporto e un balcone interno con vista sull’atrio: spazi unici che strizzano l’occhio all’atmosfera accogliente e sociale di Nashville”. “La nuova Admirals Club® lounge a BNA riflette l’impegno costante di American nel migliorare l’esperienza di viaggio”, ha affermato Rhonda Crawford, American Senior Vice President of Customer Experience Design and Strategy. “Questa lounge è progettata per offrire ai clienti lo spirito di Nashville godendo allo stesso tempo del comfort e del servizio che si aspettano da American”. “Il progetto di Nashville fa parte della più ampia strategia di American volta a modernizzare ed espandere la propria Admirals Club® footprint in tutto il sistema, con lounge nuove e rinnovate progettate per riflettere il carattere delle città che servono offrendo allo stesso tempo ospitalità, comfort e servizi coerenti per i clienti a livello domestico. L’inizio della costruzione della nuova Admirals Club® lounge è previsto per il 2027. Il lounge space esistente di American nel Concourse C, Level 4 a BNA, rimarrà aperto ai clienti durante tutta la costruzione, per garantire l’accesso ininterrotto alla lounge”, prosegue American. “L’autorità aeroportuale è grata per la nostra partnership di lunga data con American Airlines e per la loro decisione di continuare a investire in BNA. L’investimento a lungo termine di American Airlines nel nuovo Concourse A garantisce che continueremo a migliorare la passenger experience, mentre cresciamo fino a raggiungere oltre 40 milioni di passeggeri nel prossimo decennio”, ha affermato Doug Kreulen, Metropolitan Nashville Airport Authority President and CEO.

AMERICAN AIRLINES: IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL SERVIZIO VERSO IL VENEZUELA – American Airlines informa: “American Airlines offre ora biglietti in vendita per il suo servizio tra Caracas, Venezuela (CCS) e Miami (MIA). Il nuovo servizio verrà lanciato il 30 aprile e i biglietti potranno essere acquistati su aa.com o sull’app mobile di American. I voli per Caracas saranno operati da Envoy, una consociata interamente controllata da American Airlines Group, su un aereo Embraer 175 a doppia classe, che offre una cabina premium e dispone di servizi a misura di cliente, tra cui la connessione Wi-Fi gratuita, sponsorizzata da AT&T, e in-seat power. American ha iniziato ad operare in Venezuela nel 1987 ed è stata la più grande compagnia aerea statunitense nel paese prima di sospendere il servizio nel 2019. American collega più destinazioni senza scalo agli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea attraverso i Caraibi e l’America Latina, fornendo collegamenti cruciali per decenni che hanno consentito business, family, friends, leisure and humanitarian travel”.

DELTA E’ STATA RICONOSCIUTA PER LA SUA CONNECTED ONBOARD PLATFORM – Delta informa: “Delta ha ancora una volta stabilito lo standard per l’innovazione a bordo, ottenendo il massimo riconoscimento del settore per il suo impegno nel fornire un’esperienza di bordo fluida e connessa. Al centro di questo risultato c’è la Connected Onboard Platform (CoP) di Delta, una digital foundation prima nel suo genere che lavora dietro le quinte per combinare operational, connectivity and customer experience data attraverso tutti gli in-flight entertainment and connectivity (IFEC) partners. Già applicata all’intera flotta Delta, la CoP migliora l’esperienza complessiva del cliente consentendo una maggiore affidabilità; ripristino del servizio più rapido e intelligente; migliore connettività in cabina; equipaggi più informati. I Crystal Cabin awards, uno dei più alti riconoscimenti del settore che premia l’aircraft innovation, hanno riconosciuto l’ingegnosità e l’impatto della CoP, l’unico framework progettato da una compagnia aerea in grado di unificare i dati di qualsiasi provider”. “La Connected Onboard Platform è fondamentale per il nostro modo di operare. I nostri clienti potrebbero non vedere mai la piattaforma, ma la sentono su ogni volo”, ha affermato Glenn Latta, managing director – In-Flight Entertainment and Connectivity. “Questo risultato è una testimonianza degli ingegneri, degli operatori e dei partner che hanno reso possibile la CoP, per progettare qualcosa di veramente unico nel suo genere che si adatti alle esigenze della nostra compagnia”. “Il Crystal Cabin Award non è stato l’unico trofeo per il lavoro di Delta all’IFEC di Amburgo: il team ha anche portato a casa un PAX Readership Award per l’innovativa dual-network connectivity solution che alimenterà il Wi-Fi a bordo della flotta 717 di Delta (in collaborazione con Hughes). I PAX Readership Awards sono votati dai dirigenti delle compagnie aeree, dai fornitori, dai decisori e dall’eccellenza nel settore dell’aviazione. Si tratta di un riconoscimento ancora più notevole per il team IFEC di Delta: l’anno scorso, il Delta Wi-Fi program ha ottenuto l’APEX Best™ Global Wi-Fi Award, presentato dalla Airline Passenger Experience Association (APEX) e dall’International Flight Services Association (IFSA). Delta è orgogliosa di essere la compagnia aerea più premiata d’America. Con il Wi-Fi veloce e gratuito offerto da T-Mobile disponibile su quasi 1.200 aerei – più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense – Delta continua a investire in tecnologie ed esperienze che mantengono i membri SkyMiles connessi a ciò che conta per loro”, conclude Delta.

ARTE E INCLUSIONE SOCIALE: L’IMPEGNO DI AIR FRANCE FOUNDATION IN BRASILE – Air France informa: “Nella regione del Cariri, nel nord-est del Brasile, i giovani affrontano numerose sfide: vulnerabilità sociale, mancanza di opportunità ed emarginazione. Eppure questa regione è anche sede di una straordinaria ricchezza culturale, in particolare del “cordel”, una forma d’arte tradizionale brasiliana che unisce poesia e incisione su legno, profondamente radicata nell’impegno sociale. Da febbraio ad aprile 2026, a Juazeiro do Norte, trenta giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni hanno partecipato a laboratori artistici e poetici guidati da due maestri di cordel, José Lourenço Gonzaga e Chico Bruno. Sotto la supervisione dell’Asa Branca Educational and Cultural Association, partner locale del Fonds Metis, hanno sviluppato la loro creatività, la fiducia in se stessi, la capacità di lavorare in gruppo e di esprimere le proprie emozioni. Tutte competenze essenziali per aiutarli a guardare al futuro e a considerare un percorso professionale. Il progetto ha assunto una dimensione internazionale e interculturale grazie all’arrivo di Seth, artista murale francese e administrator della Air France Foundation. Noto per i suoi murales che celebrano l’infanzia, l’immaginazione e la resilienza, Seth ha condiviso il suo universo con i giovani partecipanti durante una residenza artistica di diverse settimane. Insieme, hanno creato murales in spazi pubblici, dando vita a un dialogo tra le tradizioni brasiliane e l’arte contemporanea e lasciando tracce durature del confronto tra Francia e Brasile”. “Come administrator e artista, ho voluto sostenere questo lavoro di trasmissione del sapere e dare ai giovani lo spazio per esprimersi, sognare e arricchire la propria mente attraverso la cultura e l’arte”, ha spiegato Seth. “L’iniziativa si è conclusa con una mostra delle creazioni dei giovani partecipanti e l’inaugurazione dei murales realizzati con Seth, mettendo in luce la ricchezza culturale locale e l’orgoglio dei bambini e dei giovani artisti che hanno esposto le loro opere. L’evento testimonia inoltre l’impegno della Air France Foundation e dei suoi administrators, tra cui Seth, insieme ai partner locali, nel sostenere progetti culturali radicati nel territorio e volti a promuovere l’espressione delle giovani generazioni”, conclude Air France.

JETBLUE VACATIONS COLLABORA CON FLEX PAY – JetBlue informa: “JetBlue Vacations ha annunciato una nuova partnership con Flex Pay, una Buy Now, Pay Later solution from Upgrade, Inc., per introdurre monthly payment options per i clienti che prenotano flight + hotel vacation packages, offrendo loro maggiore flessibilità nel modo in cui pianificano e pagano i loro viaggi. L’opzione è completamente integrata nei JetBlue Vacations flight + hotel mobile and desktop booking flows, nonché nel JetBlue Vacations call center, offrendo gli strumenti per offrire finanziamenti flessibili ai clienti”. “JetBlue Vacations continua a concentrarsi nel rendere i viaggi più facili da pianificare e più accessibili”, ha affermato Jamie Perry, Presidente di Paisly, la società che alimenta JetBlue Vacations. “Con le opzioni di pagamento mensile tramite il nostro partner di fiducia Flex Pay, i clienti hanno maggiore flessibilità e controllo nel modo in cui prenotano e pagano i loro viaggi, contribuendo a rendere più opzioni di viaggio a portata di mano”.

RAYTHEON CONSEGNA IL PRIMO NEXT GENERATION JAMMER ALLA RAAF – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, ha consegnato i primi Next Generation Jammer (NGJ) alla Royal Australian Air Force. NGJ è un cooperative development and production program con la Royal Australian Air Force (RAAF). Si tratta di un airborne electronic attack system contenente active electronically scanned arrays che irradiano nella mid-band frequency range. Disturbando i radar e i sistemi di comunicazione, NGJ consente agli equipaggi di rimanere non rilevati in volo, permettendo loro di svolgere le proprie missioni con maggiore sicurezza ed efficacia”. “Questa consegna rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra collaborazione con U.S. Navy e RAAF sul NGJ”, afferma Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Questa tecnologia avanzata migliorerà notevolmente le capacità della RAAF, salvaguardando risorse vitali a bordo dei suoi velivoli”. “Raytheon collabora con U.S. Navy e RAAF sin dall’inizio del NGJ program. Questa prima consegna è avvenuta in anticipo rispetto alla roadmap nel settembre 2025, le consegne successive proseguiranno fino al 2026. Raytheon fornisce inoltre supporto in loco per l’installazione e la manutenzione in Australia, a supporto della prontezza operativa”, concluede Raytheon.