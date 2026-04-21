Cathay Pacific ridefinisce l’esperienza lounge con la rinnovata The Wing, First a Hong Kong

Cathay Pacific ridefinisce l’esperienza premium in aeroporto per i propri clienti con la presentazione della nuova The Wing, First, la lounge iconica della compagnia, completamente rinnovata presso l’Aeroporto Internazionale di Hong Kong (HKIA).

“Presentata in anteprima, la lounge verrà riaperta ufficialmente al pubblico il 22 aprile 2026, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione del design delle flagship lounge di Cathay Pacific e inserendosi nel più ampio piano di potenziamento delle lounge della compagnia a Hong Kong e in altre importanti città nel mondo.

Situata nell’area est del Terminal 1, The Wing, First rappresenta un pilastro dell’offerta di servizi a terra di Cathay Pacific fin dall’apertura di HKIA nel 1998. Grazie alla rinnovata collaborazione della compagnia con lo studio di design londinese StudioIlse, la lounge rappresenta una nuova evoluzione del linguaggio progettuale distintivo sviluppato insieme, già apprezzato e riconosciuto dai clienti.

Il nuovo spazio reinterpreta armoniosamente design contemporaneo e comfort residenziale, mantenendo il calore e il senso di familiarità che lo contraddistinguono, ma introducendo al contempo un approccio più olistico agli spazi, alla ristorazione e al servizio, per offrire livelli sempre superiori di comfort e privacy”, afferma Cathay Pacific.

“The Wing, First occupa da sempre un posto speciale non solo nei nostri cuori, ma anche in quelli dei nostri clienti. La sua riapertura rappresenta una tappa importante nell’evoluzione del design delle nostre lounge e riflette l’impegno continuo nel mettere le persone sempre al centro di tutto ciò che facciamo. Grazie agli investimenti, superiori a 100 miliardi di dollari di Hong Kong destinati alla nostra flotta, ai prodotti di bordo e lounge, oltre che all’innovazione digitale, continueremo a migliorare l’esperienza di viaggio in ogni fase del percorso. Sono proprio queste esperienze, pensate appositamente per i nostri clienti, a definire l’identità di Cathay e a rafforzare la nostra visione di essere il brand di servizio più amato dai consumatori”, ha dichiarato Ronald Lam, Chief Executive Officer del Gruppo Cathay.

“L’ampio piano di rinnovamento delle lounge di Cathay Pacific è iniziato lo scorso anno con la riapertura di The Bridge a Hong Kong e della Cathay Pacific Lounge a Pechino, entrambe oggetto di un importante restyling. Oltre alla riapertura di The Wing, First, Cathay Pacific inaugurerà entro la fine dell’anno la sua prima lounge a New York, in concomitanza con il trasferimento della compagnia nel nuovo Terminal 6 del John F. Kennedy International Airport, struttura di ultima generazione. Nel frattempo, anche The Wing, Business chiuderà per essere sottoposta a un importante intervento di ristrutturazione, con riapertura prevista nel 2027″, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)