ITA Airways rafforza i collegamenti fra Italia e Asia

Viaggiare verso l’Asia con ITA Airways sarà ancora più semplice e diretto.

“La Compagnia annuncia un rafforzamento dei collegamenti con India e Thailandia in occasione del picco della stagione estiva 2026, rispondendo alla crescente domanda di collegamenti diretti fra l’Italia e l’Oriente e confermando il proprio impegno verso l’espansione intercontinentale.

Per tutto il mese di agosto 2026, il volo diretto di ITA Airways da Roma Fiumicino a Bangkok vedrà un incremento da tre a cinque frequenze settimanali, mentre il collegamento tra Roma Fiumicino e Delhi diventerà giornaliero con sette frequenze settimanali”, afferma ITA Airways.

“In una fase in cui lo scenario geopolitico rende ancora più preziosa la possibilità di raggiungere l’Asia con collegamenti diretti e affidabili, l’incremento delle frequenze su Delhi e Bangkok nel mese di agosto 2026 è un segnale concreto di fiducia nel mercato e nella capacità di ITA Airways di rispondere con rapidità alla domanda dei passeggeri, garantendo al contempo continuità e qualità del servizio”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.

“Questa decisione strategica di ITA Airways è finalizzata a rispondere in modo efficace alle esigenze della clientela, supportando sia il turismo che i viaggi d’affari durante il periodo di massima affluenza estiva. L’obiettivo è offrire ai passeggeri maggiore sicurezza e più ampia scelta per raggiungere Bangkok e Delhi direttamente da Roma, e pianificare al meglio un viaggio verso due delle più dinamiche destinazioni del continente asiatico. Allo stesso tempo l’incremento di capacità consentirà ai passeggeri provenienti da Thailandia e India di raggiungere, via Roma, le destinazioni estive del network di ITA Airways e dei propri partner in Italia, Europa, Africa, Nord e Sud America.

Da oggi è possibile acquistare i nuovi voli sul sito ita-airways.com, sull’app ITA Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della Compagnia”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)