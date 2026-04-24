easyJet annuncia la nuova rotta Roma Fiumicino – Belfast International: voli disponibili da ottobre 2026

easyJet amplia il proprio network da Roma Fiumicino con un nuovo collegamento diretto verso Belfast, disponibile da oggi per viaggiare a partire dal 26 ottobre 2026. La rotta sarà operativa con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, offrendo una soluzione ideale per un city break autunnale.

“Belfast, vivace capitale dell’Irlanda del Nord, è una destinazione ricca di storia, cultura e fascino urbano. Il suo skyline è dominato dal maestoso Belfast City Hall, elegante edificio in stile edoardiano, mentre il profondo legame della città con il mare prende forma nel Titanic Belfast: un museo interattivo pluripremiato, dalla struttura iconica a forma di prua, costruito nel luogo esatto in cui fu realizzato il celebre transatlantico.

Gli amanti della cultura e della natura possono passeggiare nei rigogliosi Botanic Gardens, che ospitano la suggestiva Palm House, serra vittoriana simbolo del parco, e visitare il vicino Ulster Museum. Situato proprio all’interno dei giardini botanici, il museo è una delle principali istituzioni culturali dell’Irlanda del Nord e propone collezioni che raccontano il patrimonio e l’identità della regione.

L’Irlanda del Nord è inoltre una meta imperdibile per gli appassionati della serie Il Trono di Spade. Restando in città, i fan possono percorrere il Glass of Thrones Trail nel Titanic Quarter, un itinerario scandito da grandi vetrate artistiche ispirate alle casate, ai draghi e alle battaglie più iconiche della saga, a pochi passi dai celebri Titanic Studios. Avventurandosi poi lungo la scenografica Causeway Coastal Route, è possibile visitare alcuni dei luoghi più iconici delle riprese. Un itinerario che si conclude tra le straordinarie bellezze naturali della regione, come il celebre Giant’s Causeway – il Selciato del Gigante, Patrimonio dell’Umanità UNESCO”, afferma easyJet.

“Con l’introduzione della nuova rotta per Belfast, easyJet porta a ventuno le rotte operate da Roma Fiumicino, di cui sette verso il Regno Unito, affiancandosi a quelle già attive per Londra, Bristol, Manchester, Birmingham, Newcastle e Glasgow.

I voli sono già prenotabili su easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)