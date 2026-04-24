TAP Air Portugal premiata per il miglior Programma Stopover

TAP Air Portugal si è aggiudicata per l’ottavo anno consecutive il premio come Miglior Programma Stopover alla 14ª edizione dei Global Traveler Leisure Lifestyle Awards. Il riconoscimento conferma il successo e il valore del programma Portugal Stopover di TAP tra i viaggiatori internazionali.
“Assegnati ogni anno tramite votazione aperta dei lettori di Global Traveler, i Leisure Lifestyle Awards riflettono in modo autentico preferenze ed esperienze dei viaggiatori.
Il programma Portugal Stopover di TAP consente ai passeggeri di fare scalo in Portogallo, all’andata o al ritorno, fino a un massimo di dieci giorni, senza costi aggiuntivi sul biglietto aereo. Un’opportunità per scoprire i quartieri vivaci di Lisbona, il fascino storico di Porto, o spingersi oltre verso spiagge, regioni vinicole e mete culturali, arricchendo il viaggio con maggiore valore e flessibilità.
I clienti beneficiano inoltre di uno sconto del 25% su un volo domestico – ad esempio verso le Azzorre o Madeira – oltre a offerte esclusive e vantaggi presso più di 150 partner, tra cui hotel, ristoranti, attività, tour, musei, spazi culturali e negozi”, afferma TAP Air Portugal.
“La cerimonia della 14ª edizione dei Global Traveler si è svolta il 20 aprile a Miami, premiando i principali marchi del settore dei viaggi in base alle preferenze espresse dai lettori”, conclude TAP Air Portugal.
(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)