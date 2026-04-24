Embraer aggiunge Execaire Aviation al suo Authorized Service Center Network per supportare gli Executive Jets Customers in Canada

Embraer ha aggiunto Execaire Aviation al suo Authorized Service Center Network per supportare i clienti di jet executive in Canada. Execaire Aviation fornirà line maintenance per Phenom 100 and Phenom 300 series, Praetor 500 and Praetor 600 series, Legacy 450 and 500 aircraft, presso la sua base di Toronto. Questo diventa il terzo Embraer Authorized Service Center in Canada.

“Diventare un Embraer Authorized Service Center rappresenta un traguardo significativo per Execaire Aviation e rafforza il nostro impegno a fornire ai nostri clienti servizi di manutenzione e supporto di livello mondiale. Con la crescente domanda di aeromobili Embraer in tutto il Canada, siamo orgogliosi di ampliare le nostre capacità per supportare gli operatori delle piattaforme Phenom, Praetor e Legacy. Questa partnership riflette la nostra comune dedizione alla sicurezza, all’affidabilità e a un’esperienza cliente eccezionale”, afferma Michael Fedele, President, Execaire Aviation.

“Siamo lieti di collaborare con Execaire Aviation per servire i nostri clienti in Canada. Hanno una comprovata esperienza nell’offerta di servizi di eccellenza per l’executive aviation nel Paese e siamo entusiasti di proseguire con questa partnership. Continueremo a impegnarci per ampliare la nostra capacità, le nostre competenze e la nostra presenza in Nord America e nel mondo”, dichiara Frank Stevens, Vice President MRO Services, Embraer Services & Support.

Execaire Aviation è un fornitore leader di soluzioni aeronautiche e operatore di private jets, che offre una gamma completa di servizi, tra cui aircraft management, aircraft maintenance, aircraft charter and sales, nonché FBO services.

(Ufficio Stampa Embraer)