Air Nostrum Engineering & Maintenance rinnova per cinque anni l’ATR Global Maintenance Agreement

ATR e Air Nostrum Engineering & Maintenance Operations (ANEM), la divisione di manutenzione delle compagnie aeree regionali spagnole Air Nostrum e Mel Air, hanno rinnovato per ulteriori cinque anni il loro Global Maintenance Agreement (GMA).

“Questo rinnovo rappresenta una nuova pietra miliare in una delle relazioni più lunghe e durature di ATR con i propri clienti: ANEM si affida all’esperienza di ATR in materia di manutenzione dal 1999, a testimonianza di oltre 25 anni di fiducia costante nelle soluzioni di supporto del costruttore.

Air Nostrum e Mel Air operano attualmente con 12 aeromobili ATR 72-600, i turboprop di ultima generazione rinomati per la loro efficienza nei consumi e le basse emissioni. Rinnovando il suo GMA, ANEM si assicura l’accesso continuativo ai completi systems and components maintenance services di ATR, garantendo che la flotta di Air Nostrum mantenga i massimi livelli di affidabilità operativa, a supporto dei collegamenti essenziali in Spagna e oltre.

L’accordo copre una vasta gamma di servizi progettati per ottimizzare la disponibilità degli aeromobili, stabilizzare i costi di manutenzione e renderli facilmente prevedibili. Ciò include l’accesso al pool globale di Line Replaceable Units (LRUs), exchange and repair services, specialised component support”, afferma ATR.

Fermin Tirado, General Director of ANEM, ha dichiarato: “Collaborare direttamente con il costruttore aeronautico per la manutenzione è sempre stata per noi la scelta più logica. Nessuno conosce la piattaforma ATR meglio di ATR stessa, e questa profonda conoscenza si traduce direttamente in affidabilità per le nostre operazioni. Le prestazioni costanti fornite dai servizi di assistenza di ATR sono state un pilastro fondamentale delle nostre performance per oltre vent’anni, e il rinnovo del nostro GMA conferma il nostro impegno a mantenere la flotta ATR ai massimi livelli. Questo accordo ci offre la fiducia, la garanzia tecnica e la stabilità a lungo termine di cui abbiamo bisogno per continuare a fornire il servizio affidabile che i nostri passeggeri si aspettano”.

Stefano Marazzani, Senior Vice President Customer Support and Services, ATR, ha aggiunto: “Questo rinnovo rafforza l’impegno di ATR nel supportare gli operatori durante l’intero ciclo di vita dei loro aeromobili e sottolinea la fiducia di Air Nostrum e Mel Air nell’ATR 72-600 come soluzione più efficiente per le rotte regionali. Le prestazioni del nostro turboprop, unite all’esperienza tecnica e operativa di AMEM, insieme ai nostri solidi OEM-backed maintenance services and inventory investments, garantiranno una competitività costante e l’eccellenza operativa, concentrandosi congiuntamente sulla disponibilità degli aeromobili e sul controllo del CASK”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)