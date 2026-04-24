Enac: via libera al master plan per lo sviluppo dell’aeroporto di Torino

Al via la valorizzazione e l’ottimizzazione dell’aeroporto di Torino: Enac ha approvato in via definitiva il Master Plan dello scalo, sviluppato fino al 2032, che permetterà alla società di gestione SAGAT di dare avvio a tutte le opere previste per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali. L’obiettivo è quello di aumentare l’efficienza operativa, la flessibilità e la capacità dell’aeroporto.

Il nuovo Master Plan, infatti, rappresenta l’aggiornamento dei precedenti Piani di Sviluppo la cui revisione si è resa necessaria in considerazione del recente incremento di traffico, in particolare del segmento low cost, al fine di gestire al meglio la crescente domanda di traffico e assicurare elevati livelli prestazionali e di qualità per i viaggiatori.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha accolto con soddisfazione il Master Plan di Torino e ha dichiarato: “Il via libera autorizzativo è il risultato di un lavoro rigoroso e di una costante collaborazione tra le parti. Grazie al rispetto di competenze e ruoli reciproci, abbiamo raggiunto un risultato condiviso ed equilibrato, fondamentale per sostenere lo sviluppo dell’aeroporto nei prossimi anni. Si tratta di uno dei primi Master Plan a livello nazionale redatto sulla base del nuovo approccio alla pianificazione sostenibile avviata da Enac, in linea con le previsioni del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti in corso di finalizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione definitiva del Master Plan al 2032 da parte di Enac: un passaggio strategico che abilita un programma di investimenti complessivo pari a 114 milioni di euro, con un impegno medio annuo di circa 10 milioni di euro, per lo sviluppo e la modernizzazione dello scalo. Il Piano definisce un percorso di interventi progressivi che, insieme agli adeguamenti tecnologici e normativi, renderà l’aeroporto più efficiente e pronto a sostenere la crescita. Un percorso, già avviato in questi ultimi anni con i nuovi loading bridge, l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico, la riqualificazione del parcheggio al 5° piano e le nuove aree dedicate alla ricarica elettrica con percorsi pedonali, che accompagnerà Torino Airport nella trasformazione in smart energy hub, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Torino Airport Andrea Andorno.

La Conferenza dei Servizi per finalizzare il Master Plan è stata indetta da Enac con il coinvolgimento di tutti gli Enti di livello statale e territoriale interessati alla pianificazione strategica e si è conclusa, nei termini di legge, con l’adozione del provvedimento finale di approvazione.

Sulla base delle previsioni del Piano di Sviluppo, verranno progettati e realizzati gli interventi aeroportuali con soluzioni tecniche e tempistiche tali da supportare la crescita stimata del traffico e la piena sostenibilità dell’aeroporto. In particolare, il Master Plan prevede interventi per fasi, in coerenza con la crescita progressiva del traffico passeggeri, attraverso un ampliamento mirato del Terminal Passeggeri e l’ottimizzazione degli spazi esistenti, l’implementazione delle infrastrutture di volo, la realizzazione di edifici sia lato airside, sia lato landside, l’incremento dei parcheggi e una serie di interventi sulle reti tecnologiche finalizzati alla riduzione dei fabbisogni e all’adeguamento alle normative vigenti.

(Ufficio Stampa Enac – Torino Airport)