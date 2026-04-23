Airbus completa in Spagna la prima A350F Freighter main deck cargo door

Airbus ha completato la produzione e l’assemblaggio della prima main deck cargo door dell’A350F Freighter presso il suo stabilimento di Illescas, Spagna. Il componente è stato consegnato alla Final Assembly Line (FAL) di Tolosa, dove verrà integrato nella fusoliera del primo test aircraft e sottoposto a collaudo nelle prossime settimane. Airbus sta producendo due A350F per i test di volo dal 2026 al 2027.

“L’A350F main deck cargo door è la più grande del settore. Con una larghezza di 4,5 metri e un’apertura di 4,3 metri di altezza, è progettata per rendere le operazioni di carico e scarico più facili, veloci e sicure. Posizionato nella parte posteriore della fusoliera per mantenere un centro di gravità ottimale durante il carico, il portellone è realizzato in materiali compositi e dispone di un electrical open/close actuation system.

Lo stabilimento Airbus di Illescas è uno dei principali centri dell’azienda per la produzione di large-scale, complex composite surfaces. Qui vengono realizzati i rivestimenti e assemblati i portelloni prima della consegna per l’integrazione nella fusoliera.

Nell’ambito del processo di pre-produzione, le prime main deck cargo doors saranno installate a Tolosa. Una volta avviata la produzione in serie, la main deck cargo door verrà trasportata da Illescas ad Amburgo per l’integrazione nell’aft fuselage e per l’installazione degli actuation systems. Da lì, questa sezione della fusoliera verrà trasferita alla FAL di Tolosa, seguendo il processo produttivo di Airbus“, afferma Airbus.

Ricardo Rojas, President of Airbus Commercial Aircraft business in Spain, ha dichiarato: “Questo traguardo dimostra il ruolo chiave della Spagna nella produzione dei nostri commercial aircraft, incluso il programma A350F. La consegna della prima main deck cargo door è il risultato di anni di preparazione e di un intenso lavoro di squadra, a testimonianza della profonda competenza e della maturità tecnica che lo stabilimento di Illescas ha affinato in decenni nel campo dei materiali compositi”.

“Progettato per essere il cargo più avanzato al mondo, l’A350F soddisfa le esigenze in continua evoluzione del global air freight market. Grazie a un’autonomia fino a 8.700 chilometri con un payload fino a 111 tonnellate, consentirà agli operatori di impiegarlo su rotte internazionali a lungo raggio. Realizzato con oltre il 70% di materiali avanzati, l’A350F è 46 tonnellate più leggero rispetto ai concorrenti.

Equipaggiato con i più recenti motori Rolls-Royce Trent XWB-97, il velivolo garantirà una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 fino al 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione con simili payload-range capability. È l’unico cargo che soddisfa pienamente gli standard ICAO sulle emissioni di CO2 per il 2027. L’A350F sarà in grado di operare con un massimo del 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) al momento dell’entrata in servizio, con l’obiettivo di raggiungere una capacità 100% SAF entro il 2030, come per tutti gli aeromobili Airbus.

Alla fine di marzo 2026, l’A350F aveva registrato 101 ordini da 14 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)