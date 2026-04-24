Etihad potenzia il suo network negli Stati Uniti

Etihad Airways sta accelerando la sua crescita negli Stati Uniti con due importanti potenziamenti al suo network nordamericano, aumentando la capacità e la connettività nei mercati chiave.

“L’aeroporto di Chicago O’Hare passerà a due voli giornalieri, mentre quello di Charlotte aumenterà a un volo giornaliero a partire dal 15 giugno, consolidando gli ottimi risultati iniziali ottenuti dopo il lancio dei servizi il 20 marzo 2026.

Nel complesso, questi miglioramenti ampliano significativamente la presenza di Etihad negli Stati Uniti, rafforzando la connettività tra il Nord America e i mercati in forte crescita in India e nella regione Asia-Pacifico, e migliorando al contempo l’accesso alla rete domestica statunitense tramite le compagnie aeree partner.

L’ampliamento degli orari offrirà ai viaggiatori maggiore flessibilità e collegamenti più agevoli oltre Chicago e Charlotte verso le principali città degli Stati Uniti e, successivamente, verso le altre destinazioni del network globale di Etihad. Entrambe le rotte saranno operate con il Boeing 787-9 Dreamliner di Etihad, dotato di 32 posti in Business e 271 in Economy.

Chicago rimane uno degli hub più consolidati di Etihad in Nord America. Il passaggio a due voli giornalieri rafforzerà la connettività e aprirà la strada a una più ampia gamma di viaggi con un solo scalo via Abu Dhabi verso destinazioni molto richieste in tutto il network di Etihad”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Chicago continua a essere un pilastro del nostro network negli Stati Uniti. Il passaggio a due voli giornalieri riflette le ottime performance della rotta e ci consente di offrire ai passeggeri maggiore flessibilità, rafforzando al contempo la connettività via Abu Dhabi e i collegamenti con i principali mercati in India e nell’Asia-Pacifico”.

“Dopo il successo del lancio dei servizi a marzo, Etihad aumenterà la frequenza dei voli per Charlotte da quattro voli settimanali a un volo giornaliero dal 15 giugno all’8 settembre, segnando una delle espansioni di rotta più rapide nel network della compagnia aerea. Questa decisione riflette la forte domanda sia per i voli diretti che per quelli in coincidenza e rafforza l’impegno a lungo termine di Etihad sul mercato.

Il servizio giornaliero consolida i collegamenti tra Charlotte e la rete globale di Etihad, consentendo efficienti collegamenti con un solo scalo via Abu Dhabi verso destinazioni chiave in India e nella regione Asia-Pacifico, supportando al contempo i viaggi in entrata verso gli Stati Uniti”, prosegue Etihad.

Arik De ha aggiunto: “Siamo grati alla popolazione di Charlotte per il forte sostegno dimostrato sin dal lancio. L’aumento a un servizio giornaliero così rapido dopo il lancio è un chiaro segnale di quanto velocemente la rotta stia guadagnando terreno e del ruolo che può svolgere nella nostra rete statunitense. L’incremento rafforza i collegamenti tra il Sud-Est degli Stati Uniti e la nostra rete globale, supportando sia i flussi passeggeri che quelli merci e consentendo un accesso efficiente ai principali mercati in India e nella regione Asia-Pacifico”.

“L’espansione rientra nella strategia graduale di Etihad per la crescita del proprio network, con l’aggiunta di capacità in base alla domanda nei principali mercati. Il potenziamento degli orari rafforza i collegamenti tra Abu Dhabi e le principali destinazioni in Medio Oriente, India, Asia meridionale e oltre, migliorando al contempo l’accesso al mercato domestico statunitense tramite le compagnie aeree partner di Etihad“, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)