Etihad Airways è la prima compagnia aerea a partire dal nuovo Terminal 3 di Francoforte

Giovedì mattina Etihad Airways è diventata la prima compagnia aerea a partire dal nuovo Terminal 3 di Frankfurt Airport, con il volo EY 122 diretto ad Abu Dhabi alle 10:30 ora locale.

“Ai comandi c’era il Capitano Majed Al Marzouqi, Chief Operations and Guest Officer di Etihad, che ha ricoperto il ruolo di comandante operativo per il volo.

Prima dell’imbarco, il Capitano Majed ha partecipato al taglio del nastro al gate insieme al Chief Technology Officer di Fraport, il Dott. Pierre Dominique Prümm. La mattinata ha riservato anche una sorpresa a una coppia del Limburgo, in partenza per Singapore per le vacanze. Il comandante Majed li ha accolti al gate con un upgrade in Business Class per il volo per Abu Dhabi.

Per i passeggeri Etihad in transito a Francoforte, il Terminal 3 segna l’inizio di un’esperienza aeroportuale nettamente diversa. Il check-in e i controlli di sicurezza si trovano in spazi luminosi e aperti, inondati di luce naturale grazie alle vetrate a tutta altezza. Un’area commerciale centrale di 6.000 metri quadrati riunisce ristoranti, negozi e lounge con vista diretta sul piazzale, offrendo ai passeggeri un’esperienza ancora più piacevole prima dell’imbarco. Le famiglie con bambini troveranno aree gioco dedicate, mentre i viaggiatori d’affari potranno usufruire di postazioni di lavoro silenziose prima della partenza. Un nuovo collegamento ferroviario Skyline unisce tutti e tre i terminal di Francoforte“, afferma Etihad.

Il comandante Majed Al Marzouqi, Chief Operations and Guest Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad opera voli tra Abu Dhabi e Francoforte dal 2005 e oggi l’aeroporto ha inaugurato un terminal che cambierà l’esperienza di chiunque lo transiti. Siamo lieti di essere la prima compagnia aerea a partire da questo terminal e siamo felici che i nostri passeggeri saranno i primi a poterne usufruire”.

Il Dott. Pierre Dominique Prümm, Chief Technical Officer, Fraport AG, ha dichiarato: “L’aeroporto di Francoforte è uno degli aeroporti più importanti del network europeo di Etihad. Collaboriamo a stretto contatto da molti anni e per noi è molto significativo che Etihad sia la prima compagnia aerea a decollare dal Terminal 3 in questa giornata”.

Attualmente Etihad opera due voli giornalieri tra Abu Dhabi e Francoforte con il Boeing 787 Dreamliner.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)