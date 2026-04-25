News Brevi – 25.04.2026

ENAC CELEBRA LA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2026 – Enac informa: “Festa della Liberazione 2026: Enac celebra i valori di libertà, democrazia e pace, alla base della nostra Repubblica. Un momento di memoria collettiva, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno delle Istituzioni nel garantire tutela dei diritti, sicurezza e cura del bene comune. L’Enac si riconosce pienamente in questi valori che guidano la propria azione quotidiana nell’ambito dell’aviazione civile, al servizio del Paese e dei cittadini. Buon 25 aprile a tutti”.

AIRBUS: LA AIRBUS FLIGHT TEST SCHOOL FORMA I FUTURI FLIGHT TEST PILOTS E FLIGHT TEST ENGINEER – Airbus informa: “Dal 1997 Airbus gestisce una propria Flight Test School in Toulouse, Francia. I diplomati diventano company flight test pilots or engineers, coordinando voli di sviluppo e di accettazione da parte dei clienti, di vitale importanza. La classe del 2026 comprende l’astronauta francese Thomas Pesquet (trainee test pilot) e l’ingegnere aerospaziale Andrea Grande (trainee flight test engineer). Mentre molti di noi possono immaginare una cockpit o riconoscere le spalline di un comandante, lontano dagli occhi del pubblico c’è un gruppo di aviatori la cui uniforme è una tuta da volo. Sono i flight test crew: i professionisti che spingono gli aerei al limite. Tra coloro che aspirano a entrare a far parte di questa ristretta cerchia ci sono gli studenti dell’Airbus Flight Test School (AFTS). È qui che ex alti ufficiali militari, veterani comandanti di linea, ingegneri esperti e, occasionalmente, astronauti come Thomas Pesquet (classe 2026) imparano a condurre voli di sviluppo e a preparare velivoli ad ala fissa dalla linea di produzione al servizio operativo. Il numero di allievi per ogni corso varia in base alle esigenze di Airbus: un maggior numero di velivoli in uscita dalla linea di produzione richiede un maggior numero di piloti collaudatori e ingegneri. Gli studenti vengono selezionati con cura e sanno esattamente in quale reparto dell’azienda lavoreranno una volta terminati gli studi. L’AFTS, uno dei pochi centri di questo tipo al mondo, è stata fondata da Claude Lelaie, ex responsabile dei test di volo presso Airbus. È partner di EPNER, la rinomata French test pilot school. Gli esperti di EPNER supervisionano gli esami che ogni gruppo di allievi dell’AFTS sostiene al termine del programma annuale, e il diploma che ricevono è rilasciato da EPNER. L’AFTS sta presentando domanda per diventare una Approved Training Organisation, il che le consentirebbe di sorvegliare e valutare gli esami in autonomia, pur rimanendo sotto la supervisione di EPNER”. “A differenza dell’addestramento per la licenza di pilota commerciale, che si concentra su procedure ripetibili, l’addestramento per piloti collaudatori spinge i limiti, letteralmente oltre l’inviluppo di volo. Da qui l’origine dell’espressione. Gli allievi dell’AFTS conseguono la ‘Class 2’ rating category, specializzata nell’esecuzione di acceptance flights. È in questa fase che un aereo nuovo di fabbrica decolla per testare tutti i suoi sistemi e le sue prestazioni, entro i limiti dell’inviluppo di volo. Per ottenere il ‘Class 1’ rating e qualificarsi come experimental flight test pilot or engineer, gli studenti AFTS devono studiare presso l’EPNER per ulteriori sei mesi. Il programma di studi è suddiviso in quattro fasi nell’arco di un anno accademico standard ed è esattamente lo stesso sia per i piloti che per gli ingegneri collaudatori. Tra gli aerei Airbus che pilotano ci sono le A350-1000 and A321 test platforms, equipaggiate con flight test instrumentation for data collection. Gli studenti dell’AFTS hanno un compito ben definito: assicurarsi che un aereo di produzione sia idoneo all’entrata in servizio. Gli experimental flight test crews, come i team Airbus che operano il primo volo di un nuovo tipo di aeromobile o di una sua variante, svolgono un ruolo diverso. La flight test crew mission non è solo quella di preparare gli aeromobili per la consegna o di certificarne l’aeronavigabilità nella ricerca di un’aviazione sempre più sicura. È la prima linea nel percorso di decarbonizzazione dell’aviazione. I futuri piloti collaudatori, i tecnici di volo e i loro colleghi a terra metteranno alla prova le nuove tecnologie di propulsione, come gli Open Fan or hybrid-electric systems, preparandoli per decenni di servizio. Un posto alla Airbus Flight Test School rappresenta l’apice della professione, questa comunità è il luogo in cui si scrive il futuro dell’aviazione”, conclude Airbus.

RYANAIR ANNUNCIA 100 CABIN CREW JOBS PRESSO LA BASE DI LONDON STANSTED – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato 100 nuovi cabin crew jobs per la sua London Stansted base, per supportare la sua continua crescita fino a 300 milioni di passeggeri entro il 2034. Per aiutare a trovare i candidati per questi nuovi cabin crew roles, Ryanair – in collaborazione con i suoi recruitment partners, Cabin Crew International – organizza un evento di reclutamento presso il Radisson Blu Hotel a Stansted Airport lunedì 27 aprile alle 10:30, dove i candidati conosceranno Ryanair, le sue operazioni e cosa significa far parte della compagnia aerea. Ulteriori dettagli e la registrazione all’evento sono disponibili su careers.ryanair.com”. Jade Kirwan di Ryanair, ha detto: “Siamo entusiasti di annunciare 100 nuove cabin crew positions presso la nostra base di London Stansted per supportare la crescita di Ryanair fino a 300 milioni di passeggeri entro il 2034. Coloro che sono interessati a costruire una carriera con Ryanair, dovrebbero partecipare al nostro evento di reclutamento che si terrà lunedì 27 aprile al Radisson Blu Hotel a Stansted, per incontrare alcuni membri del team Ryanair e saperne di più su questi nuovi entusiasmanti cabin crew roles”.

LOFT DYNAMICS CELEBRA IL SUO DECIMO ANNIVERSARIO – Loft Dynamics informa: “Dieci anni fa, Loft Dynamics iniziò come side project realizzato da un piccolo team di ingegneri che sperimentavano ciò che la realtà virtuale poteva rendere possibile nel settore dell’aviazione. Oggi, quell’esperimento ha rimodellato il modo in cui i piloti si addestrano in tutto il mondo. Abbiamo lavorato con un piccolo gruppo di ingegneri e studenti universitari eccezionali, persone che hanno apportato nuove idee e contribuito a far avanzare la tecnologia più velocemente. Abbiamo creato qualcosa che fosse più compatto, più coinvolgente e, per molti versi, più efficace dei simulatori tradizionali. Allo stesso tempo, il settore si trovava ad affrontare una vera sfida: gli accident rates non miglioravano e i sistemi di formazione non si evolvevano abbastanza velocemente. È stato allora che ci siamo resi conto che non era solo qualcosa di interessante. Era qualcosa di cui l’industria aveva davvero bisogno. Nacque VR Motion, che sarebbe poi diventata Loft Dynamics. Era chiaro che i simulatori VR potevano svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare la sicurezza rendendo disponibile un addestramento di volo coinvolgente e ad alta fedeltà a molti più piloti in tutto il continente e, infine, in tutto il mondo. In un momento in cui le autorità di regolamentazione erano alla ricerca di nuovi modi per migliorare la sicurezza nel settore dell’aviazione e quando il mondo era sull’orlo di una grave carenza di piloti, il nostro modesto team aveva risolto un’importante esigenza del mercato. All’inizio del 2020 ci stavamo avvicinando a un momento critico. Avevamo trazione e slancio. Sapevamo che se volevamo prendere la cosa sul serio, dovevamo impegnarci al massimo. Così abbiamo fatto. Abbiamo lasciato il lavoro e ci siamo dedicati a tempo pieno all’azienda. Sapevamo che la tecnologia funzionava, ma la domanda per il resto del mondo era se ci si potesse fidare di essa. Il simulatore avrebbe avuto importanza solo con la qualificazione. Insieme all’EASA abbiamo iniziato a lavorare per la convalida. Nell’aprile 2021 siamo diventati la prima azienda a ricevere una EASA FTD Level 3 qualification per un VR helicopter simulator. Quel momento non ha solo convalidato la nostra tecnologia, ha segnato una svolta decisiva per il settore. Il passo successivo era chiaro: sviluppare un VR simulator per l’Airbus H125. Non passò molto tempo prima che ricevessimo la FTD Level 3 qualification per l’H125, un’altra svolta nella formazione aeronautica globale. Oltre alle nostre qualifiche EASA, abbiamo anche creato il primo e unico VR simulator approved by Airbus”. “Man mano che crescevamo, diventava chiaro che la domanda si estendeva ben oltre l’Europa. Nel 2024, abbiamo raggiunto un altro importante traguardo: la prima FAA qualification di un VR flight simulation training device negli Stati Uniti. Le cose hanno accelerato rapidamente. Abbiamo rilasciato il primo VR Airbus H145 simulator. Siamo entrati nel fixed-wing market con una partnership con Alaska Airlines e stiamo sviluppando i primi VR Boeing 737 and Airbus A320 simulators al mondo. Il nostro team è cresciuto da circa 20 persone cinque anni fa alle oltre 100 di oggi, che lavorano in tutto il mondo. I piloti non hanno più bisogno di volare in giro per il mondo, possono addestrarsi a distanza dal proprio salotto con i nostri at-home training kits. Oppure possono salire sul nostro simulatore e ricevere instant instruction from pre-recorded, immersive lessons con i migliori istruttori di volo del mondo. Il kit domestico di Loft Dynamics, LoftHOME, è uno spatial training kit che consente ai piloti di esercitarsi in procedure e scenari del mondo reale in qualsiasi momento, collegando le prove a casa con l’addestramento al simulatore certificato. Oggi il numero di simulatori Loft VR distribuiti a livello globale è sette volte superiore a quello di appena cinque anni fa e le sessioni di formazione sono aumentate di 58 volte. La crescita della nostra rete di simulatori ha anche ridotto l’impatto ambientale dell’addestramento al volo. Dal 2021, il VR training ha eliminato 5.000 tonnellate di emissioni di CO2. Il costo dell’addestramento sui dispositivi di simulazione di volo Loft VR è circa 12 volte inferiore rispetto ai simulatori tradizionali: 100 dollari per sessione contro 1.200 dollari per ora di volo. Ciò si è tradotto in milioni di dollari risparmiati per diversi operatori. Il nostro decimo anniversario offre l’opportunità di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa storia”, conclude Loft Dynamics.

AIR FRANCE ASSEGNA IL RICONOSCIMENTO ‘AIR FRANCE TRAVELERS’ CHOICE AWARD AL FESTIVAL CANNESERIES – Air France informa: “Dal 23 al 28 aprile 2026, Air France è partner ufficiale della nona edizione di CANNESERIES. Per celebrare l’evento, la compagnia aerea ha assegnato per la prima volta l’Air France Travelers’ Choice Award alla serie The Corsican Line, riconoscendo che questa produzione originale CANAL+ è stata la serie più apprezzata a bordo dei suoi voli. Il 24 aprile 2026, il trofeo color champagne – ispirato al finestrino di un aereo, simbolo iconico del mondo dei viaggi – è stato assegnato a The Corsican Line, una CANAL+ Original Creation series. Dopo aver percorso i gradini del celebre tappeto rosa, Fabien Pelous, EVP Customer di Air France, ha consegnato il prestigioso premio al regista della serie, Pierre Leccia, sul palco del Palais des Festivals et des Congrès di Cannes. Presentata in anteprima a CANNESERIES nel 2025, The Corsican Line è stata la serie più popolare a bordo dei voli Air France. Con un approccio originale e senza precedenti, il vincitore è stato scelto in base ai dati di utilizzo registrati a bordo, inclusi gli indici di ascolto, il numero di visualizzazioni e il tempo trascorso a guardare il programma. Senza votazioni né giuria, questo premio riflette esclusivamente le scelte effettive dei passeggeri Air France nei sei mesi in cui la serie è stata trasmessa sui 38.000 schermi della compagnia aerea. Con il lancio di questo nuovo premio, Air France ribadisce il suo impegno nel mondo delle serie TV e il suo ruolo nella promozione dei contenuti culturali francesi e internazionali in tutto il mondo. L’Air France Travelers’ Choice Award sarà assegnato regolarmente in occasione dei principali festival artistici con cui la compagnia aerea collabora. Dopo CANNESERIES, quest’anno verrà assegnato al Festival del Cinema Americano di Deauville e al Festival Internazionale del Cinema di Toronto, premiando le serie che sono state presentate in anteprima nelle precedenti edizioni di questi importanti eventi culturali, prima di essere trasmesse sui voli Air France. Per il nono anno consecutivo, Air France collabora con CANNESERIES, il festival internazionale dedicato alle serie TV che si è affermato come un appuntamento di riferimento nel panorama audiovisivo. Dal 23 al 28 aprile 2026, presso il Palais des Festivals et des Congrès di Cannes, la compagnia aerea accoglierà i visitatori del festival presso il proprio stand”. “Sarà inoltre un’occasione per scoprire gli schermi di bordo e la loro interfaccia grafica all’avanguardia, che permette ai passeggeri di esplorare l’intera gamma di programmi offerti. Su tutti i voli a lungo raggio, ogni passeggero ha accesso a uno schermo ad alta definizione che offre oltre 1.500 ore di intrattenimento on-demand. Nelle cabine più recenti, lo schermo antiriflesso, con risoluzione 4K, è dotato di connessione Bluetooth per collegare cuffie o auricolari personali. Inoltre, la compagnia sta gradualmente implementando una nuova interfaccia touchscreen su tutti i suoi 38.000 schermi, disponibile in 12 lingue e che offre un accesso sempre più intuitivo a tutti i programmi. L’offerta di intrattenimento di Air France, accuratamente selezionata, si rivolge a gusti e culture diversi ed è disponibile in lingua originale o doppiata in diverse lingue.

In totale, sono disponibili oltre 310 film di tutti i generi, dai classici alle uscite più recenti. L’offerta di intrattenimento di Air France è ulteriormente arricchita da partnership esclusive (CANAL+, Apple TV), che offrono una vasta selezione di serie, reportage, documentari, musica, podcast, guide turistiche e programmi per bambini. È presente anche una sezione dedicata al benessere. Infine, una mappa interattiva e una telecamera di bordo consentono ai passeggeri di seguire la rotta di volo e di assistere al decollo e all’atterraggio direttamente dal proprio posto”, conclude Air France.

AIRBUS HELICOPTERS: LA U.S. COAST GUARD FORNISCE SUPPORTO PER LE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO CON GLI ELICOTTERI MH-65 – Airbus Helicopters informa: “La US Coast Guard fornisce un supporto vitale per le operazioni di ricerca e soccorso con i suoi elicotteri MH-65”. “La mia impressione più forte è la resilienza di una comunità”, afferma l’US Coast Guard Petty Officer 3rd Class Seth Reeves, parlando diversi mesi dopo le inondazioni che hanno causato vittime nella regione di Texas Hill Country. “Nel caso di Kerrville, le forti piogge delle prime ore del 4 luglio 2025 hanno trasformato il fiume Guadalupe, normalmente placido, in un impetuoso fiume in meno di un’ora, rompendo gli argini e cogliendo di sorpresa le comunità che si affacciano sul fiume. Con l’arrivo della luce del giorno, è diventato chiaro che le evacuazioni dovevano essere effettuate per via aerea. L’acqua impetuosa aveva bloccato veicoli e interrotto strade e ponti. Decollando sotto la pioggia e il vento, unità aeree di diverse agenzie governative hanno soccorso le persone intrappolate dalle acque. Tra queste, un US Coast Guard MH-65 helicopter di stanza presso la base aerea di Corpus Christi, Texas. Il suo team di quattro persone ha risposto alla chiamata che ha salvato 15 giovani campeggiatori a Camp Mystic e ha prestato soccorso ad altre 169 persone quel giorno. Anche solo raggiungere il luogo dell’intervento ha richiesto misure straordinarie. L’aircraft commander Lt. Ian Hopper, il co-pilot Lt. Blair Ogujiofor, il rescue swimmer Petty Officer 3rd Class Scott Ruskan e il flight mechanic Seth Reeves hanno incontrato condizioni meteorologiche estreme a Kerrville, che li hanno costretti a un’attesa di 45 minuti prima di dirottare verso un altro aeroporto per fare rifornimento e riorganizzarsi. In seguito, l’equipaggio dell’MH-65 fu incaricato di operare nell’area di Camp Mystic con altri velivoli, tra cui un elicottero dell’esercito”, prosegue Airbus Helicopters. “Stavamo volando verso una zona completamente nuova, in un terreno del tutto sconosciuto, con uno strato di nuvole piuttosto basso”, racconta Hopper. “Le zone di atterraggio erano completamente nuove e richiedevano HOGE power per entrare e uscire. Il TCAS si attivava continuamente e le comunicazioni erano impazzite”. “Per le loro straordinarie azioni, Hopper e Ruskan sono stati insigniti della Distinguished Flying Cross, mentre Ogujiofor e Reeves hanno ricevuto la Air Medal”, conclude Airbus Helicopters.

EUROWINGS HOLIDAYS FESTEGGIA IL SUO PRIMO ANNIVERSARIO – Eurowings informa: “Eurowings Holidays festeggia il suo primo anniversario. Da aprile 2025, il tour operator offre pacchetti vacanza che combinano voli, hotel e trasferimenti in un’unica prenotazione. La crescita è particolarmente forte per i pacchetti vacanza che includono voli Eurowings, la cui quota è aumentata di circa il 25% rispetto all’anno scorso. L’attuale portfolio copre circa 60 paesi e circa 16.000 hotel. Particolarmente apprezzate sono le classiche destinazioni balneari e i city break europei. Inoltre, Eurowings Holidays ha eliminato la precedente penale di cancellazione di 50 euro a persona, offrendo ancora più flessibilità nella prenotazione e pianificazione dei viaggi. Fino al 7 maggio, i clienti possono cancellare il viaggio gratuitamente fino a 14 giorni prima della partenza. Questa politica si applica a tutti i canali di prenotazione e sottolinea l’impegno della compagnia nell’offrire opzioni a misura di cliente”.

EUROWINGS OFFRE NUOVAMENTE IL BAGGAGE DROP-OFF LA SERA PRIMA – Eurowings informa: “Eurowings offre nuovamente il baggage drop-off la sera prima in aeroporti selezionati. Questo permette ai viaggiatori di efettuare il check-in dei bagagli il giorno prima, tra le 18:00 e le 20:00, e di recarsi direttamente al gate il giorno della partenza. Negli aeroporti di Berlino, Colonia, Düsseldorf e Amburgo, l’utilizzo delle baggage drop machines è gratuito. In alternativa, è possibile depositare i bagagli al check-in counter al costo di dieci euro a persona. Negli aeroporti di Hannover e Stoccarda, questo servizio è disponibile al banco al costo di cinque euro a persona. Per i passeggeri BIZclass, i membri HON Circle (inclusi i loro accompagnatori) e i Senator, il late-night baggage drop-off al banco è gratuito”. “Inoltre, Eurowings informa che la sua app è stata votata come l’app più intuitiva nella categoria “Airlines” per il 2026. Il sondaggio online, condotto da Service Value e Focus Money, ha valutato diverse app di compagnie aeree e ha assegnato a Eurowings il titolo di vincitrice del settore con un punteggio medio di 2,49. La compagnia aerea low cost si era già classificata al primo posto in questa classifica nel 2024″, conclude Eurowings.

F-35: RAGGIUNTO UN TRAGUARDO IMPORTANTE IN UK – Lockheed Martin informa: “Il 46°, 47° e 48° F-35B per il Regno Unito sono arrivati a destinazione, completando la Initial Procurement Phase e segnando una pietra miliare in una partnership definita da impegno condiviso, capacità e collaborazione. Questo traguardo arriva quando il governo del Regno Unito ha riaffermato i piani per l’acquisizione di una flotta completa di 138 aerei. Gli aerei sono arrivati alla Royal Air Force Marham, sede della UK Lightning fleet. Il Regno Unito è una delle 20 nazioni – di cui 13 in Europa – che hanno scelto l’F-35. I lavoratori britannici non solo aiutano a costruire aerei per il Regno Unito, ma contribuiscono anche agli oltre 3.500 F-35 previsti nel corso del programma. Questo lavoro stimola l’innovazione, sostiene più di 20.000 posti di lavoro qualificati e rafforza la base industriale, contribuendo al contempo con circa 45,2 miliardi di sterline all’economia del Regno Unito, di cui 22 miliardi di sterline già realizzati. Questa pietra miliare riflette la stretta collaborazione tra le defence forces e i partner globali. L’F-35 dà al Regno Unito un vantaggio decisivo, con una forza veramente integrata che consente ai piloti britannici di addestrarsi e operare a fianco degli alleati con tattiche, dati e sistemi condivisi. Ciò garantisce che il Regno Unito e i suoi alleati possano agire più rapidamente, come un’unica forza unificata. L’F-35 rimane un connettore fondamentale, integrando i dati negli air, space, sea and land domains per una maggiore consapevolezza ed efficacia. Progettato per aggiornamenti continui, l’F-35 si evolve attraverso regolari miglioramenti software e hardware”.

EMBRAER, TKMS E IL BRAZILIAN MINISTRY OF DEFENSE SIGLANO UN ACCORDO PER ESPANDERE IL TAMANDARE’ PROGRAM – Embraer informa: “Embraer ha firmato un Memorandum d’intesa con il Ministero della Difesa del Brasile e TKMS per la costruzione di un secondo lotto di quattro Tamandaré-class frigates. La firma è avvenuta durante una cerimonia della Brazilian Navy per celebrare l’entrata in servizio della F200 Tamandaré frigate, la prima unità della classe, nella flotta. Il Memorandum d’Intesa (MoU) pone le basi per la prosecuzione e l’espansione del Tamandaré Class Frigates Program (PFCT), in linea con la lettera d’intenti firmata questa settimana dai governi di Brasile e Germania ad Hannover. L’iniziativa mira a rinnovare la flotta della Brazilian Navy, a rafforze le capacità operative e la base industriale della difesa, oltre a creare opportunità di esportazione a beneficio di entrambi i Paesi”. “Questo Memorandum d’Intesa mira a negoziare un nuovo lotto di quattro Tamandaré Class frigates, riaffermando la partnership di lunga data tra Brasile e Germania e la cooperazione strategica con TKMS, preservando e valorizzando al contempo il know-how tecnologico trasferito, rafforzando la base industriale della difesa brasiliana e creando opportunità di esportazione per entrambi i Paesi”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. Oliver Burkhard, CEO di TKMS: “L’avanzamento con una nuova serie di fregate è essenziale per mantenere le capacità critiche e preservare il know-how sviluppato attraverso il trasferimento tecnologico nell’ambito del Tamandaré Program. Questo memorandum riflette anche la forte cooperazione tra Brasile e Germania e l’impegno a lungo termine di TKMS nei confronti del Brasile”. “Il Tamandaré-Class Frigates Program (PFCT) è una delle iniziative di modernizzazione più significative della Brazilian Navy”, conclude Embraer.

TEXTRON SYSTEMS SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER ADVANCED ELECTRONIC WARFARE SIMULATION – Textron informa: “Textron Systems Corporation, una società Textron Inc., ha annunciato di aver ottenuto un contratto da IMPRES Technology Solutions, Inc., un fornitore di soluzioni IT a supporto delle missioni di difesa e sicurezza nazionale, per testare l’Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) sensor per l’F-15 upgrade. Nell’ambito di questo contratto da 9,5 milioni di dollari, Textron Systems fornirà multiple A2PATS® electronic warfare (EW) simulators e fornirà supporto, test e ricambi al 68th Electronic Warfare Squadron (EWS) presso la Eglin Air Force Base in Florida. A2PATS verrà utilizzato per eseguire test per vari Foreign Military Sales (FMS) customers. L’A2PATS – Advanced Architecture Phase Amplitude and Time Simulator – consentirà di testare i più recenti Radar Warning Receivers (RWRs) in ambienti sicuri e ad alta fedeltà”. “Il sistema A2PATS è in grado di simulare simultaneamente segnali di intelligence elettronica e di comunicazione, consentendo la modellazione di un intero integrated air defense system”, afferma Steve Mensh, Senior Vice President of Electronic Systems. “Ciò che stiamo fornendo è un ambiente realistico per testare e addestrare le moderne capacità”.

BELL TEXTRON: IL NACELLE IMPROVEMENT MIGLIORA LA PRONTEZZA DEL BOEING V-22 – Bell Textron informa: “Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato i primi risultati e vantaggi derivanti da oltre 10.000 ore di volo dell’Air Force Special Operations Command (AFSOC) CV-22 Ospreys con il Nacelle Improvement (NI) Program. Il primo dei nove CV-22 con il 20th Special Operations Squadron presso la Cannon Air Force Base ha ricevuto il NI upgrade nel 2021 e il programma ha prodotto una riduzione del 75% delle ore di manutenzione, con conseguente aumento significativo della prontezza operativa e della manutenibilità. La V-22 Osprey nacelle ospita critical power components per le V-22 vertical take-off and landing capabilities e per la transizione al volo in avanti. Il NI program è un aggiornamento mirato progettato per modernizzare le V-22 nacelles. Semplificando il cablaggio, migliorando i componenti strutturali e integrando il feedback fornito dai manutentori della flotta, NI migliora l’affidabilità, la prontezza e la sostenibilità dell’Osprey per qualsiasi missione per i prossimi 30 anni”. “Dal lancio iniziale, il CV-22 Nacelle Improvement ha fatto risparmiare all’AFSOC più di 24.000 ore di manutenzione, equivalenti a un risparmio di oltre 1.000 giorni di maintainer time che può essere utilizzato per altre esigenze ad alta priorità”, ha affermato il V-22 Joint Program Office Principal Military Deputy Program Manager and CV-22 Senior Materiel Leader. “La disponibilità del CV-22 ha registrato un aumento di oltre il 10%, il che significa più CV-22 con capacità di missione sulla linea di volo, il che consente ulteriore addestramento e maggiore sicurezza”. Bell completa la modifica NI presso il suo Amarillo Assembly Center (AAC), che produce attivamente V-22. L’AAC assembla tutte le varianti del modello Bell Boeing V-22: MV, CMV e CV. “Il Nacelle Improvement Program migliora l’affidabilità, la flessibilità e la portata globale del V-22”, ha affermato Kurt Fuller, senior vice president, Military Fielded Programs, Bell. “Siamo lieti di vedere questi straordinari risultati del NI program e attendiamo con impazienza una collaborazione continua per migliorare l’attenzione sulla sicurezza, la sostenibilità e la prontezza del V-22”.