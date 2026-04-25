Delta TechOps annuncia nuovi accordi MRO

Delta TechOps e LATAM Airlines Brasil lanciano un A320 component repair agreement

Delta TechOps e LATAM Airlines Brasil hanno presentato una A320 component repair collaboration, progettata per supportare sia la flotta Delta sia le crescenti esigenze delle compagnie aeree terze. L’accordo amplia il Delta TechOps global maintenance network e offre un A320 component repair portfolio più integrato, rafforzando l’impegno condiviso per world class maintenance, repair and overhaul (MRO) capabilities.

“In base al nuovo accordo, Delta TechOps funge da unico punto di contatto commerciale per un portafoglio iniziale di A320 component repair services, destinato ad espandersi nel tempo, con il supporto della LATAM MRO facility in São Carlos, Brasile. I clienti avranno un unico punto di accesso, supportato dagli standard ingegneristici e dalla supervisione della qualità di Delta, ampliando al contempo la capacità di riparazione complessiva grazie alle competenze MRO di LATAM, una delle più grandi e consolidate strutture di manutenzione in America Latina.

Questa collaborazione si basa sulla consolidata relazione tecnica tra Delta TechOps e LATAM e riflette una visione condivisa per supportare le compagnie aeree clienti in un contesto di crescente domanda globale per l’A320“, afferma Delta.

“L’ampliamento della nostra relazione commerciale con LATAM Brasil ci consente di sfruttare i nostri punti di forza complementari e di ampliare le soluzioni di manutenzione disponibili per i clienti di tutto il mondo”, ha dichiarato Alain Bellemare, President – International, Delta Air Lines and Chairman of Delta TechOps. “Con la crescita della flotta in rapida accelerazione nel nostro settore, TechOps si impegna a soddisfare la domanda dei clienti per high-quality component repair in modo responsabile, anche sfruttando partnership che rispettino i nostri rigorosi standard e che offrano valore a lungo termine per Delta e i nostri clienti”.

“Il rapporto di Delta con LATAM si fonda su una solida collaborazione tecnica. Delta TechOps, il più grande MRO provider del Nord America, supporta da tempo LATAM Group con engine and component repair services, e questo accordo rafforza ulteriormente tale rapporto, andando oltre la joint venture. Dimostra come questa partnership si estenda ben oltre il trasporto efficiente e senza intoppi di passeggeri e cargo; evidenzia un impegno condiviso nel trovare nuove modalità di collaborazione e offrire ancora più valore ai clienti”, prosegue Delta.

“Questo accordo con Delta rappresenta un passo importante per rafforzare le capacità di manutenzione di LATAM Airlines Brasil e ampliare il ruolo della nostra facility di São Carlos, LATAM MRO, come centro MRO leader in America Latina. Conferma la nostra ambizione di affermare la regione come hub strategico per la manutenzione aeronautica, la competenza ingegneristica e l’innovazione”, ha dichiarato Jerome Cadier, CEO di LATAM Airlines Brasil.

“Con oltre 12.000 aeromobili in servizio, l’A320 è uno degli aerei più diffusi al mondo. La famiglia A320 di Delta, che comprende A319, A320 e A321, svolge un ruolo centrale nella rete domestica e internazionale a corto raggio della compagnia aerea. LATAM opera una delle più grandi flotte di Airbus A320 in America Latina”, conclude Delta.

Delta TechOps consolida la sua global engine leadership espandendosi in India a supporto dei motori CFM56-5B di IndiGo

Delta TechOps rafforza la sua posizione di global leader in engine maintenance grazie a un contratto esclusivo di otto anni per la manutenzione dei motori CFM56-5B con IndiGo.

“La partnership estende la TechOps industry leading engine expertise al terzo mercato aeronautico mondiale, segnando la prima importante collaborazione tra le due compagnie e una nuova presenza per TechOps in India.

In base all’accordo, TechOps fornirà assistenza per 20 motori della A320ceo fleet di IndiGo, che si unisce a un numero crescente di compagnie aeree che scelgono la profonda esperienza di TechOps sui motori CFM56, la sua global Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) scale e le sue capacità operative per supportare flotte ad alto utilizzo”, afferma Delta.

“L’India rappresenta uno dei mercati aeronautici più dinamici e in più rapida crescita al mondo e questa partnership posiziona Delta TechOps al centro di tale crescita. Le flotte ad alto utilizzo richiedono più della semplice competenza tecnica; queste flotte esigono affidabilità, scalabilità e un’esecuzione costante”, ha dichiarato Marc Meredith, Senior Vice President and Chief Commercial Operator for Delta TechOps. “Delta TechOps ha maturato queste competenze nel corso di decenni, ed è per questo che IndiGo ci ha scelto per questa exclusive CFM56 partnership, nell’ambito della nostra espansione globale nel settore MRO”.

“IndiGo opera una delle più grandi flotte di A320 al mondo e continua a investire significativamente nella crescita della flotta narrowbody con ulteriori A320neo e A321neo in ordine per il prossimo decennio.

La leadership di TechOps nella famiglia di motori CFM56 è fondamentale per la sua preparazione al futuro. In qualità di uno dei maggiori airline MRO providers al mondo, TechOps offre servizi di manutenzione per i motori CFM56 leader del settore da oltre quarant’anni, supportando sia la flotta di A320 di Delta che centinaia di operatori in tutto il mondo.

Questa solida esperienza in legacy engine maintenance prepara TechOps alla prossima generazione di motori. Il team sta ampliando le proprie capacità per il motore CFM LEAP-1A, che equipaggia le flotte A320neo e A321neo di IndiGo.

TechOps ha recentemente annunciato di essere il primo North American airline MRO a supportare sia il LEAP-1A che il LEAP-1B, e di aver stipulato un contratto di supporto per il LEAP-1B con Korean Air. Essendo uno dei pochi CFM Premier MRO providers selezionati per la famiglia di motori LEAP, questo riconoscimento riflette la fiducia di CFM nella competenza tecnica e nelle prestazioni costanti di TechOps“, conclude Delta

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)