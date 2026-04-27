Diamond Aircraft nomina AirMax Patrol distributore esclusivo per gli Stati Uniti del DA62 MPP

Diamond Aircraft e AirMax Patrol LLC (AirMax) annunciano congiuntamente l’assegnazione del DA62 MPP U.S. distributor status a AirMax Patrol.

“Con sede a Reno, Nevada, AirMax promuoverà la vendita e l’integrazione operativa del velivolo DA62 MPP presso Airborne Law Enforcement (ALE) agencies, search and rescue operators e aerial survey clients in tutti gli Stati Uniti.

AirMax è stata fondata da John Nielsen, un retired California Highway Patrol Officer/Pilot con oltre 30 anni di servizio, di cui 24 nella Air Operations Division e oltre 14.000 ore di volo come Pilot in Command. John è ampiamente riconosciuto come un pioniere nella U.S. airborne law enforcement community: istruttore veterano dell’ALEA e, dieci anni fa, co-fondatore di una delle ALE aircraft integration firms più rinomate a livello nazionale. Porta con sé questa comprovata esperienza in AirMax Patrol, che guida insieme a suo fratello e socio, Steve Nielsen”, afferma Diamond Aircraft.

“Io e mio fratello siamo entrambi appassionati all’idea di rendere le comunità migliori e più sicure attraverso investimenti intelligenti nella tecnologia. Se ben implementate a livello locale, le airborne technologies contribuiscono a questo obiettivo con una forza moltiplicatrice”, ha affermato John Nielsen, CEO di AirMax. “Ecco perché abbiamo fondato AirMax Patrol ed ecco perché collaboriamo con Diamond. Il loro DA62 MPP è, a mio avviso, il miglior velivolo sul mercato per la ALE community, in quanto combina speed, range, payload and mission-ready design a un prezzo e a costi operativi ineguagliabili da qualsiasi altra piattaforma concorrente”.

Steve Nielsen vanta 35 anni di municipal financing experience. “AirMax è pronta ad assistere i propri clienti nel finanziamento dell’acquisto del DA62 MPP, distribuendo l’intero costo su un periodo di 10 anni, con rate compatibili con il budget stanziato, beneficiando di un tasso di interesse agevolato ed esente da imposte e, possibilmente, compensabili con i grant programs disponibili”.

Jerome Berg, Sales Manager Diamond Special Mission Aircraft at Diamond Aircraft Industries GmbH, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con AirMax in qualità di distributore, sfruttando la vasta esperienza e il comprovato successo di John Nielsen neigli U.S. Airborne Law Enforcement and government surveillance markets. AirMax apporta la conoscenza operativa, la comprensione delle esigenze del cliente e la public sector procurement expertise che si allineano perfettamente con i requisiti del DA62 MPP program. Il DA62 MPP rappresenta un nuovo standard nella moderna airborne surveillance, offrendo advanced multi sensor mission capability, state-of-the-art avionics, Jet-A engines altamente efficienti e silenziosi, caratteristiche di manovrabilità eccezionali e una cabina spaziosa e flessibile, progettata per le special mission operations più impegnative”.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)