Qatar Airways riprende i voli giornalieri per Bahrain e Kozhikode

Qatar Airways continua a ripristinare la sua rete globale, annunciando il ritorno dei voli giornalieri per Bahrain (BAH) e Kozhikode (CCJ) a partire dal 1° maggio 2026.

“Queste riprese fanno seguito al recente annuncio della compagnia aerea che conferma il ritorno dei voli giornalieri per Dubai (DXB) e Sharjah (SHJ) dal 23 aprile 2026 e per Damasco (DAM) dal 1° maggio 2026, offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità e una migliore connettività in Medio Oriente e oltre.

Sulla scia di questi progressi, Qatar Airways sta portando avanti il ripristino graduale della sua rete globale, migliorando l’accesso dei passeggeri ai principali mercati in sei continenti.

Qatar Airways consiglia ai passeggeri di consultare regolarmente il sito web o l’app ufficiali e di assicurarsi che i propri dati di contatto siano corretti e aggiornati”, afferma Qatar Airways.

“I passeggeri in possesso di biglietti emessi entro il 30 aprile 2026, con data di viaggio compresa tra il 28 febbraio e il 15 settembre 2026, hanno diritto a: cambio gratuito della data di viaggio entro il 31 ottobre 2026, prenotando nuovamente un volo operato da Qatar Airways, in base alla disponibilità e alla stagionalità delle tariffe; rimborso del valore del biglietto non utilizzato – si applicano le normali condizioni tariffarie (i rimborsi possono richiedere fino a 28 giorni lavorativi per essere elaborati).

In caso di modifiche al volo, i passeggeri avranno diritto a: ulteriori modifiche gratuite fino al 31 ottobre 2026, mantenendo la stessa classe di viaggio originariamente prenotata, indipendentemente dalla stagionalità delle tariffe; rimborso del valore del biglietto non utilizzato, senza penali (i rimborsi possono richiedere fino a 28 giorni lavorativi per essere elaborati).

Gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni per motivi operativi, normativi, di sicurezza o altre circostanze al di fuori del nostro controllo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)