L’Emirates A380 torna a Dubai con il Wi-Fi Starlink onboard

L’A380, l’ammiraglia di Emirates, da tempo considerato uno degli aerei più iconici della storia dell’aviazione, è pronto a raggiungere nuove vette grazie alla prima installazione del next-generation Starlink Wi-Fi onboard.

“L’A380 di Emirates è stato uno dei primi aerei commerciali al mondo a offrire internet ai propri passeggeri, con sistemi di prima generazione che offrivano una larghezza di banda totale inferiore a 1 Mbps. L’installazione da parte di Emirates di tre antenne Starlink su ciascun A380 migliorerà di mille volte la connessione Wi-Fi disponibile a bordo, offrendo ai passeggeri una ‘better than at home’ connectivity experience, anche a 12.000 metri di altitudine.

Il primo A380 di Emirates dotato di Starlink è tornato a Dubai questa settimana, dopo che l’installazione e la certificazione sono state completate a Newquay, Regno Unito. Con l’installazione accelerata di un numero maggiore di A380 prevista entro il 2026, i clienti Emirates potranno presto godere di un salto di qualità nella connettività di bordo, con la possibilità di guardare contenuti in streaming, giocare, navigare e lavorare durante tutto il viaggio sui propri dispositivi personali. Il servizio sarà gratuito per tutti i passeggeri, in tutte le classi, con registrazione e accesso semplici. I futuri miglioramenti includeranno lo streaming di TV in diretta tramite Starlink, inizialmente sui personal devices e successivamente integrato nei seatback screens”, afferma Emirates.

“Dalla sua celebre Onboard Lounge alla sua esclusiva First Class Shower Spa, l’A380 di Emirates ha costantemente ridefinito i viaggi a lungo raggio, amato dai clienti di tutto il mondo. Con l’aggiunta della connettività senza interruzioni di Starlink in tutte le classi di cabina, l’esperienza a bordo dell’A380 di Emirates si evolve ancora una volta, offrendo un viaggio completamente connesso in volo.

Essendo il più grande aereo passeggeri del mondo, l’A380 presenta sfide e opportunità ingegneristiche uniche. Questa configurazione Starlink, la prima nel settore, è progettata per soddisfare le esigenze del ‘double-decker’ layout e della elevata passenger capacity dell’A380 ed è in grado di fornire oltre 2 Gbps di larghezza di banda totale in cabina.

Rispetto al Boeing 777 di Emirates, l’A380 di Emirates offre additional wireless access points e una terza antenna per garantire un’esperienza di connettività migliorata, adatta alla sua maggiore passenger capacity. L’inter-deck integration ottimizzata tra i ponti supporta una Wi-Fi experience senza interruzioni, consentendo ai passeggeri di usufruire di velocità elevate a seconda dell’utilizzo e delle capacità del dispositivo”, prosegue Emirates.

“Le installazioni Starlink inizieranno a breve presso le Emirates Engineering facilities a Dubai, per accelerare l’implementazione su tutta la flotta. Emirates si impegna a fornire la migliore connettività possibile a tutta la sua flotta il prima possibile, con 25 Boeing 777-300ER già equipaggiati con Starlink e il primo A380 che sta entrando in servizio.

Finora, oltre 650.000 clienti Emirates hanno già viaggiato con Starlink-equipped flights, sperimentando in prima persona i vantaggi della connettività di bordo di nuova generazione.

L’introduzione di Starlink sull’A380 si inserisce nel quadro dei continui investimenti di Emirates volti a ridefinire l’esperienza di viaggio del cliente, incluso uno dei programmi di ammodernamento più ambiziosi nella storia dell’aviazione. Ad oggi, 93 aeromobili Emirates sono stati completamente rinnovati, con l’installazione delle acclamate cabine Premium Economy, di una Business Class migliorata, di First Class suites rinnovate, di interni e finiture di livello superiore in Economy Class e in ogni area della cabina, oltre a upgraded inflight systems ampliati e potenziati, in grado di offrire oltre 6.500 canali”, continua Emirates.

“A complemento dei significativi aggiornamenti su tutta la flotta, Emirates continua inoltre a investire nei propri programmi di formazione e nelle strutture che sono fondamentali per l’esperienza del cliente. A metà del 2025, Emirates ha inaugurato una struttura da 8 milioni di dollari, il ‘Centre of Hospitality Excellence’, per formare i suoi 25.000 cabin crew nell’arte dell’ospitalità a bordo, riunendo sia gli elementi tangibili che intangibili di un’esperienza di viaggio eccezionale”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)