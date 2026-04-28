European Flyers investe oltre 7 milioni di euro nell’acquisizione di 12 velivoli Tecnam

A seguito del grande successo riscosso ad AERO Friedrichshafen, Tecnam annuncia una nuova partnership con European Flyers, leader spagnolo nella formazione di piloti. Nel corso di una speciale cerimonia di firma tenutasi in occasione della fiera, European Flyers ha finalizzato un accordo per l’acquisizione di una flotta di dodici velivoli Tecnam P2010 TDI, investendo oltre 7 milioni di euro.

“Questo importante ampliamento della flotta riflette la chiara duplice strategia di European Flyers: garantire che i suoi allievi piloti ricevano una formazione sulle tecnologie più avanzate e moderne disponibili sul mercato, promuovendo al contempo con determinazione la transizione dell’accademia verso la completa decarbonizzazione entro il 2050.

Il Tecnam P2010 TDI è perfettamente adatto a raggiungere questi ambiziosi obiettivi. Alimentato dal Continental CD-170 diesel engine ad alta efficienza, il velivolo offre una drastica riduzione sia del consumo di carburante che delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali addestratori alimentati ad AvGas. Grazie all’avionica Garmin all’avanguardia e alla spaziosa fusoliera in materiale composito, il P2010 TDI offre un’esperienza di volo moderna e senza pari, che prepara direttamente gli allievi all’ambiente delle compagnie aeree commerciali”, afferma Tecnam.

“Siamo molto lieti di aver concluso questo accordo in occasione di un evento di fama mondiale come Aero Friedrichshafen”, ha dichiarato Luis Miñano, Managing Director of European Flyers. “Un investimento di questa portata riflette l’ambizione di European Flyers di fornire ai propri studenti la tecnologia più avanzata sul mercato e di rafforzare la nostra leadership nella formazione aeronautica in Spagna”.

Walter Da Costa, Tecnam’s Chief Sales Officer, ha aggiunto: “Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con European Flyers in questo storico investimento di 7 milioni di euro. Il loro impegno per la sostenibilità e l’eccellenza tecnologica si allinea perfettamente con la visione di Tecnam per il futuro della formazione al volo. Il P2010 TDI è l’aeromobile ideale per supportare i loro ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, offrendo al contempo ai loro studenti un ambiente di addestramento sicuro e di livello mondiale”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)