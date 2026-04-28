Il backlog di Embraer ha raggiunto 32,1 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026, segnando il sesto record consecutivo

Embraer ha registrato un backlog pari a 32,1 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026, il sesto record consecutivo.

“Embraer ha consegnato 44 velivoli nel 1° trimestre 2026 in tutte le sue business units. Il risultato rappresenta un incremento del 47% rispetto alle 30 consegne registrate nel 1° trimestre 2025, grazie anche ai progressi compiuti dalle iniziative di livellamento della produzione dell’azienda.

Ancora più importante, le consegne del primo trimestre 2026 corrispondevano a circa il 16% del midpoint (248 aeromobili) della company full-year delivery guidance (tra 240 e 255 aeromobili nel 2026) per le combined Executive and Commercial Aviation business units, ovvero 4 punti percentuali in più rispetto alla media storica quinquennale del 12% per il periodo.

Il backlog complessivo di Embraer è cresciuto del 22% su base annua nel primo trimestre 2026″, afferma Embraer.

“Commercial Aviation ha registrato un backlog di 15,0 miliardi di dollari, in crescita del 50% su base annua. Finnair ha selezionato l’E195-E2, con un ordine per un massimo di 46 velivoli.

Executive Aviation ha registrato un backlog di 7,6 miliardi di dollari, stabile rispetto al trimestre precedente e su base annua. La Phenom 300 family è stata riconosciuta come ‘world’s best selling light jet’ per il 14° anno consecutivo”, prosegue Embraer.

“Defense & Security ha consegnato un KC-390 al Portogallo e quattro A-29 Super Tucano a Uruguay, Portogallo e un cliente non specificato. Il backlog è pari a 4,4 miliardi di dollari.

Il backlog di Services & Support ha raggiunto il livello record di 5,1 miliardi di dollari, con un aumento dell’11% su base annua”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)