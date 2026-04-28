Norwegian Group registra risultati significativamente migliori nel primo trimestre

Norwegian Group ha annunciato i risultati del primo trimestre 2026, registrando una solida performance nel trimestre stagionalmente più debole dell’anno.

“Tra i punti salienti si segnalano un load factor record in un primo trimestre per Norwegian, pari all’87,6%, una perdita operativa significativamente inferiore e un aumento della liquidità del gruppo a 14,2 miliardi di NOK.

I dati dimostrano la capacità del gruppo di conseguire risultati finanziari, supportati da un’attenzione al controllo dei costi e da una solida performance operativa, in un contesto macroeconomico incerto. Il risultato operativo (EBIT) è stato negativo per 220 milioni di NOK, rispetto ai -611 milioni di NOK dello stesso periodo dell’anno precedente. Il profit before tax (EBT) è stato negativo per 459 milioni di NOK nel trimestre. I risultati sono stati influenzati positivamente dal rafforzamento della corona norvegese, oltre che dai guadagni derivanti dalle coperture sul jet fuel e dalla riduzione del prezzo delle EU ETS allowances”, afferma Norwegian Group.

“Pur essendo lieti di constatare che la domanda complessiva rimane incoraggiante, ci troviamo ad operare in un mercato complesso e imprevedibile, caratterizzato da incertezza sia economica che politica. Nonostante ciò, abbiamo registrato un andamento positivo nel primo trimestre, con operazioni di volo stabili e affidabili e un buon controllo dei costi”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Norwegian Group ha trasportato 5,2 milioni di passeggeri nel primo trimestre, di cui 4,2 milioni per Norwegian e 0,9 milioni per Widerøe. La capacità (ASK) di Norwegian è diminuita del 6%, mentre quella di Widerøe del 2%. Il traffico passeggeri (RPK) di Norwegian è rimasto stabile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre quello di Widerøe è diminuito dell’1%. Il load factor trimestrale di Norwegian si è attestato all’87,6%, in aumento di 5,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre quello di Widerøe è stato pari al 70,2%.

La puntualità di Norwegian è stata pari al 78,8% nel trimestre, mentre quella di Widerøe pari al 87,2%. La flotta di Norwegian Group contava 145 aeromobili alla fine del trimestre, di cui 95 nella flotta Norwegian e 50 nella flotta Widerøe.

Il loyalty program del Gruppo, Norwegian Reward, ha continuato ad attrarre nuovi membri. Nel corso del trimestre, il programma ha superato gli 8,5 milioni di iscritti”, prosegue Norwegian Group.

“Ci avviamo verso la stagione estiva con un buon slancio, trainati da un trend positivo delle prenotazioni in aree chiave del nostro network. Siamo molto grati per la fiducia che i nostri clienti ci dimostrano, recentemente confermata dal riconoscimento ‘Best Domestic Airline’ in Norvegia. Continueremo a meritarci questa fiducia offrendo le migliori performance operative e la migliore esperienza possibile ai nostri clienti”, ha proseguito Geir Karlsen.

“Nell’ambito di una gara d’appalto governativa, Norwegian ha inaugurato nel corso del trimestre la prima rotta domestica danese utilizzando il 40% di sustainable aviation fuel. Tra gli altri eventi, si segnala la cancellazione di voli verso destinazioni in Medio Oriente a causa della situazione di sicurezza nella regione”, conclude Norwegian Group.

(Ufficio Stampa Norwegian Group – Photo Credits: Norwegian Group)