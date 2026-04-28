Inaugurata la nuova lounge Star Alliance al Guangzhou Baiyun International Airport Terminal 3

Star Alliance ha inaugurato la sua lounge presso il Guangzhou Baiyun International Airport (CAN), situata nel Terminal 3, recentemente aperto. L’apertura si basa sul successo della prima lounge dell’Alleanza in Asia, inaugurata nel 2024 sempre a Guangzhou, e riflette la continua evoluzione della sua presenza in uno dei principali scali internazionali della regione.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso la nuova lounge del Terminal 3 del Guangzhou Baiyun International Airport ed è stata presieduta da Ambar Franco, Vice President – Customer Experience at Star Alliance, e Qi Yaoming, Deputy General Manager of Guangzhou Baiyun International Airport, insieme a rappresentanti delle compagnie aeree membre, partner aeroportuali e ospiti della stampa.

Ambar Franco, Vice President – Customer Experience at Star Alliance, ha dichiarato: “Le lounge sono una parte fondamentale dell’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree membri di Star Alliance e supportano la nostra visione di viaggi più fluidi e senza intoppi. Con la continua crescita di Guangzhou come importante snodo internazionale in Cina, questo nuovo spazio riflette l’evoluzione della nostra offerta di lounge. È più grande e migliore e offrirà maggiore comfort e funzionalità ai clienti delle compagnie aeree membre di Star Alliance”.

“La lounge si estende su circa 1.400 metri quadrati con circa 245 posti e dispone di un giardino esterno di 700 metri quadrati, uno spazio all’aperto distintivo e raro negli ambienti aeroportuali, che offre ai passeggeri un ambiente sereno dove rilassarsi prima del viaggio. Aperta 24 ore su 24, è progettata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori internazionali con diversi orari di volo, fornendo uno spazio tranquillo e confortevole dove riposare o lavorare prima della partenza. La lounge Star Alliance di Guangzhou accoglierà i First and Business class passengers, nonché i clienti con status Star Alliance Gold che viaggiano su voli di compagnie aeree membri, indipendentemente dalla classe di viaggio, in partenza dal Terminal 3 del Guangzhou Baiyun International Airport Terminal 3.

A Guangzhou operano 10 compagnie aeree membre di Star Alliance, tra cui Air China, ANA, Asiana Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, THAI e Turkish Airlines, con un totale di 1.500 partenze settimanali verso 52 destinazioni in 10 paesi.

Progettata in stretta collaborazione con Guangzhou Baiyun International Airport, la lounge riflette elementi della cultura e del paesaggio naturale di Guangzhou, creando un forte senso di appartenenza al luogo. Al centro si trova un’installazione scultorea ispirata al fiore di kapok, emblema della città, reinterpretato in chiave contemporanea. Una dedicated tea experience unisce ancora di più lo spazio con la tradizione locale, con esperti del tè che guidano gli ospiti alla scoperta dell’arte e del significato culturale di questa bevanda.

Gestita da Guangzhou Baiyun International Airport Business Travel Service Co. Ltd, la lounge Star Alliance è destinata a svolgere un ruolo chiave nel migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri internazionali, rafforzando la collaborazione strategica tra i due partner”, afferma Star Alliance.

“In futuro, continueremo a rafforzare il coordinamento strategico con Star Alliance e le principali compagnie aeree, intensificando la cooperazione nell’espansione della rete di rotte, nella semplificazione dei trasferimenti e nello sviluppo di soluzioni di viaggio intelligenti, per costruire insieme un migliore international aviation ecosystem”, ha dichiarato Qi Yaoming, Deputy General Manager of Guangzhou Baiyun International Airport.

“La lounge offre una varietà di spazi progettati per soddisfare diverse esigenze di viaggio, tra cui aree relax, cabine per il riposo, sale private, aree lettura e zone di lavoro dedicate. Il programma gastronomico, sviluppato in collaborazione con il team di chef a cinque stelle del Pullman Hotel, propone una selezione di piatti cinesi e occidentali incentrati su freschezza ed equilibrio, completati da una serie di servizi pensati per migliorare il comfort e la comodità durante tutto il viaggio.

Le lounge operations sono state completamente trasferite dal Terminal 1 alla nuova lounge nel Terminal 3“, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)