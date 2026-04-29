Etihad Airways lancia un accordo di codeshare con Air Cambodia

Etihad Airways e Air Cambodia hanno lanciato una codeshare partnership, offrendo ai clienti di Etihad un accesso più agevole al complesso templare di Angkor Wat in Cambogia e a una delle destinazioni più affascinanti del Sud-est asiatico.

“Grazie alla partnership, i clienti di Etihad possono prenotare voli da tutta la rete per Siem Reap via Phnom Penh con un unico biglietto, con il bagaglio registrato fino alla destinazione finale. Oltre agli antichi templi di Angkor Wat, la città offre vivaci mercati notturni e ricche esperienze culturali che attraggono visitatori da tutto il mondo. I passeggeri di Air Cambodia potranno inoltre prenotare il servizio di Etihad tra Phnom Penh e Abu Dhabi“, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “La Cambogia è un mercato importante e in crescita all’interno del nostro network, con una domanda crescente di viaggi da e per questa destinazione. Questa partnership con Air Cambodia ci permette di ampliare la nostra portata, offrendo ai nostri ospiti un accesso agevole tra Siem Reap e l’intera regione, con un’unica prenotazione via Abu Dhabi”.

Eng Molina, Chief Commercial Officer, Air Cambodia, ha affermato: “Questa partnership con Etihad rafforza i collegamenti tra il Sud-est asiatico e il Medio Oriente. I nostri passeggeri avranno accesso diretto ad Abu Dhabi, un importante hub per gli affari, il commercio e il turismo, mentre i clienti di Etihad potranno esplorare il ricco patrimonio culturale della Cambogia. Non vediamo l’ora di accogliere un numero sempre maggiore di visitatori, che scopriranno le meraviglie di Angkor Wat e non solo”.

“Inoltre, i passeggeri di Etihad possono accedere al Vietnam network di Air Cambodia grazie all’interline partnership tra le due compagnie aeree, ampliando così le opzioni di viaggio nel Sud-est asiatico, incluse Ho Chi Minh City, Da Nang e Phu Quoc.

Etihad ha inaugurato i voli per Phnom Penh nell’ottobre 2025, collegando Abu Dhabi con la capitale cambogiana”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)