LATAM Airlines Group evita oltre 1 milione di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno grazie a un insieme di misure operative e tecnologiche che ottimizzano il consumo di carburante nelle operazioni quotidiane.

“Si tratta spesso di interventi che passano inosservati ai passeggeri, ma che nel loro insieme generano un impatto rilevante sull’impronta ambientale della compagnia. Questo risultato – equivalente alle emissioni generate da circa 200.000 persone a livello globale – è frutto di iniziative basate sull’utilizzo dei dati, sull’efficienza operativa e sull’innovazione tecnologica, che migliorano le prestazioni ambientali senza influire sull’esperienza di viaggio dei passeggeri”, afferma LATAM Airlines Group.

“La sostenibilità nel settore dell’aviazione non dipende solo da trasformazioni su larga scala, ma anche da decisioni operative quotidiane che, sommate, producono un impatto significativo. Molte di queste misure sono invisibili ai nostri passeggeri, ma sono fondamentali per avanzare verso operazioni più efficienti e responsabili”, ha dichiarato Stephano Gachet, Head of Operational Efficiency Program del Gruppo LATAM Airlines.

“Riconosciuto tra le cinque compagnie aeree più sostenibili al mondo e classificato al primo posto nelle Americhe da S&P Global nella Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, LATAM Airlines Group ha implementato numerose iniziative che dimostrano come l’efficienza operativa sia diventata una leva chiave per la decarbonizzazione del settore.

Dai rivestimenti ispirati alla pelle di squalo alla riprogettazione delle cabine e a pratiche operative più efficienti, queste sono alcune delle innovazioni che stanno contribuendo a ridurre l’impatto ambientale della compagnia.

Quando le condizioni operative lo consentono, gli aeromobili possono muoversi verso la pista o verso il gate dopo l’atterraggio utilizzando un solo motore. Questa pratica, nota nel settore come Single Engine Taxi (SET), viene applicata nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza e procedure operative. Consente al Gruppo di ridurre oltre 100.000 tonnellate di CO2 all’anno, rappresentando una delle iniziative a più alto impatto in termini di efficienza.

LATAM Airlines sta ampliando l’utilizzo di AeroSHARK sulla flotta di Boeing 777-300ER. Questa tecnologia di rivestimento, ispirata alla pelle di squalo, riduce la resistenza aerodinamica. Grazie a microscopiche strutture “riblet” – simili a scaglie – che si allineano al flusso d’aria, la soluzione consente un movimento più efficiente dell’aeromobile. Dopo aver registrato una riduzione del consumo di carburante prossima all’1% durante le operazioni, la compagnia sta proseguendo con l’implementazione, che dovrebbe evitare fino a 12.000 tonnellate di CO2 all’anno una volta completata entro il 2027.

I nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo entrati in flotta da ottobre 2025 sono dotati di sedili di nuova generazione che riducono il peso complessivo di ogni velivolo di 200-250 chilogrammi. Sebbene la differenza possa sembrare minima, l’impatto cumulativo è significativo: questo miglioramento consente di ridurre circa 5.000 tonnellate di CO2 all’anno, generando al contempo risparmi di circa 1,5 milioni di dollari grazie a operazioni più efficienti. Il tutto mantenendo gli standard di comfort e servizio di LATAM, senza compromettere l’esperienza dei passeggeri.

Un’altra iniziativa riguarda la progressiva rimozione degli schermi di cabina condivisi installati su alcuni aeromobili a corridoio singolo, ormai obsoleti dopo l’introduzione dei sistemi di intrattenimento individuali. Questa misura riduce il peso inutile degli aeromobili, evitando quasi 7.000 tonnellate di CO2 all’anno e generando risparmi superiori a 2 milioni di dollari”, prosegue LATAM Airlines Group.

“Queste iniziative fanno parte del Programma di Efficienza del Carburante di LATAM Airlines Group, che ha migliorato l’efficienza operativa del 7%, evitando il consumo di oltre 2,4 milioni di barili di carburante all’anno e prevenendo più di 6,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

Ciò equivale alle emissioni generate dalle operazioni di LATAM Airlines in Ecuador, Colombia e Cile in un anno, oppure a quelle prodotte da circa 1,3 milioni di persone a livello globale. Il gruppo continua a progredire verso il proprio obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, combinando innovazione, efficienza operativa e decisioni basate sui dati”, conclude LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)