Piaggio Aerospace partecipa a SAHA Expo 2026 a Istanbul

Piaggio Aerospace annuncia la sua partecipazione a SAHA Expo 2026, uno dei principali eventi per l’industria aerospaziale e della difesa in Turchia.
“La fiera rappresenterà un’importante piattaforma per Piaggio Aerospace per presentare le proprie capacità, rafforzare le partnership e interagire con gli operatori del settore provenienti da tutto il mondo.
Durante l’evento, Piaggio Aerospace metterà in evidenza la propria esperienza nelle soluzioni aerospaziali avanzate, tra cui il P.180 Mantide Multi-Mission Platform (MMP) e i suoi completi engine and MRO services.
Il P.180 Mantide MMP è la special missions version dell’iconico P.180 Avanti, progettata per offrire una versatilità eccezionale in un’ampia gamma di operazioni. Configurato per missioni come air ambulance, radio calibration, photomapping and maritime patrol, combina elevate prestazioni con un’eccezionale adattabilità, per soddisfare i requisiti operativi più esigenti.
Piaggio Aerospace è anche un partner affidabile in engine MRO and component manufacturing, incluso il motore F135 che equipaggia l’F-35. L’azienda svolge inoltre un ruolo chiave nel supporto dei motori Rolls-Royce Gem e Viper utilizzati su A129 e MB-339, nonché del motore Honeywell T55 che equipaggia gli elicotteri ICH-47F Chinook dell’Esercito Italiano”, afferma Piaggio Aerospace.
“Piaggio Aerospace invita i visitatori a incontrare il suo team durante SAHA Expo 2026 e a esplorare le opportunità di futura collaborazione”, conclude Piaggio Aerospace.
(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)