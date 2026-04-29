Leonardo: la tecnologia MBHS® nata a Genova scelta per lo scalo di Amburgo

Prosegue la crescita di Leonardo nel settore dell’automazione aeroportuale con l’aggiudicazione del contratto per il rinnovo e l’ampliamento del sistema di gestione bagagli dell’aeroporto di Amburgo, importante hub internazionale che sta investendo in modo significativo nel potenziamento dei propri servizi. L’intervento, previsto per il triennio 2026-2029, migliorerà le operazioni del Terminal 1 e dell’area Plaza, garantendo una capacità di smistamento sicura per i milioni di passeggeri che ogni anno utilizzano lo scalo tedesco.

“Il progetto prevede la sostituzione completa dell’attuale sistema BHS del Terminal 1 con l’avanzata smistatrice a tecnologia cross-belt MBHS® (Multisort Baggage Handling System) di Leonardo attraverso una pianificazione per fasi che assicura il mantenimento dell’operatività dell’impianto aeroportuale. Si tratta di un processo complesso, che conferma ancora una volta la capacità dell’azienda di intervenire su infrastrutture esistenti e in esercizio, come già dimostrato nei progetti realizzati negli aeroporti di Parigi e Hong Kong.

Sviluppata presso la sede di Genova Sestri Ponente, la tecnologia MBHS® rappresenta una delle soluzioni più avanzate per la gestione dei bagagli: basata su sistema cross-belt, consente uno smistamento più delicato e flessibile, adattandosi a bagagli di forme e dimensioni diverse e contribuendo a ridurre danneggiamenti e disservizi per i passeggeri. Il sistema integra, inoltre, sensoristica IoT e soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e ottimizzare la manutenzione”, afferma Leonardo.

“Dopo il successo di Francoforte, il più grande aeroporto della Germania, la scelta della tecnologia MBHS® da parte di questo secondo scalo tedesco per rinnovare i propri sistemi e supportare la crescita futura rafforza il posizionamento di Leonardo come partner strategico per i grandi hub europei, ponendo inoltre le basi per collaborazioni future.

Nel frattempo, Leonardo ha recentemente contribuito al progetto di estensione del Terminal 2 dell’aeroporto di Nizza Côte d’Azur, entrato in esercizio nell’ambito del piano di ampliamento dello scalo. In questo contesto, l’azienda ha implementato il sistema MBHS® come componente chiave per garantire efficienza, affidabilità e continuità operativa nella gestione dei bagagli, contribuendo a migliorare la qualità del servizio e dell’esperienza dei passeggeri e supportando la crescita del traffico prevista per i prossimi anni.

La tecnologia MBHS® di Leonardo è già stata adottata in numerosi scali in Europa, Asia, Medio Oriente, India e Stati Uniti. Una soluzione nata a Genova e affermatasi a livello internazionale”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)