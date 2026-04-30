Nuovi benefici per i clienti ITA Airways iscritti al programma fedeltà Miles&More

ITA Airways introduce a partire da maggio un pacchetto ampliato di vantaggi per i propri clienti iscritti al programma fedeltà Miles&More.

“Dopo l’adesione ufficiale al programma Miles&More lo scorso 1° aprile come fully integrated partner, ITA Airways arricchisce ulteriormente l’esperienza di viaggio dei soci del programma, ponendo al centro maggiore flessibilità, accesso facilitato ai servizi e nuove opportunità di utilizzo delle miglia.

I nuovi benefici riguardano tutti i livelli di membership – Member, Frequent Traveller, Senator e HON Circle – e rappresentano il completamento di un percorso avviato nel 2025, che ha progressivamente armonizzato servizi e vantaggi all’interno dell’ecosistema di Lufthansa Group”, afferma ITA Airways.

“Con questo ulteriore pacchetto di vantaggi Miles&More, rendiamo i viaggi con ITA Airways ancora più vantaggiosi e flessibili per i nostri clienti. Dalle nuove opzioni di utilizzo delle miglia a un accesso più agevole ai servizi, vogliamo offrire ai soci una scelta più ampia e un’esperienza più fluida in ogni fase del loro viaggio. Si tratta di un altro passo importante verso la garanzia di un servizio di alta qualità, all’altezza delle aspettative dei nostri passeggeri”, ha dichiarato Lorenza Maggio, Chief Strategy, Integration, IT & Touchpoints at ITA Airways.

“Tra le principali novità introdotte, i soci potranno beneficiare di nuove modalità di utilizzo delle miglia, tra cui l’accesso ai voli premio in Premium Economy, una più ampia gamma di opportunità di upgrade con miglia o eVoucher e offerte promozionali mensili (“Mileage Bargains”) su rotte selezionate.

Il programma si arricchisce inoltre di nuove opzioni pensate per rendere il viaggio più flessibile e accessibile anche alle famiglie, con il ‘Child Award’.

Per i membri Senators e HON Circle vengono introdotti ulteriori elementi di flessibilità e servizio, tra cui una garanzia di prenotazione anche su voli completamente esauriti, la possibilità di prenotare voli ‘Companion Award’ e il trasporto gratuito di un’attrezzatura da golf.

I membri HON Circle beneficeranno anche di una maggiore disponibilità di voli premio. Inoltre, molti vantaggi di status saranno estesi anche a un accompagnatore che viaggia insieme al membro HON Circle nella stessa prenotazione. Maggiori dettagli sui nuovi benefici sono consultabili su: https://www.miles-and-more.com/de/en/program/news/2605_news_ita_benefits.html.

Questi nuovi vantaggi si aggiungono a quelli già introdotti negli ultimi mesi – tra cui priorità in lista d’attesa e in aeroporto, fast track, bagaglio aggiuntivo e accesso alle lounge – completando il percorso di integrazione e armonizzazione dei servizi avviato nel 2025.

Con questo aggiornamento, ITA Airways conferma il proprio impegno nel valorizzare la relazione con i clienti, offrendo un’esperienza di viaggio sempre più fluida, personalizzata e in linea con i più elevati standard del trasporto aereo globale”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)