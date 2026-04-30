Volotea inaugura da Verona il collegamento per Aalborg: decolla oggi il primo volo

Scende in pista oggi il primo volo operato da Volotea alla volta di Aalborg, che segna così l’avvio del nuovo collegamento tra Verona e la Danimarca per la stagione estiva 2026.

“La rotta sarà attiva con una frequenza alla settimana, ogni giovedì. Con questa novità, Volotea amplia ulteriormente il network internazionale dallo scalo veronese, offrendo un collegamento diretto verso il Nord Europa e consolidando la presenza della compagnia nella città scaligera. Non solo: si inserisce tra le novità 2026 di Volotea a Verona, insieme ai collegamenti per Comiso, Karpathos, Atene, Minorca e Malaga.

Aalborg rappresenta una destinazione dalla crescente attrattività turistica, apprezzata per il patrimonio culturale e per la vicinanza a paesaggi naturali di grande fascino. Allo stesso tempo, il nuovo collegamento favorisce i flussi turistici dalla Danimarca verso il territorio veronese, il Lago di Garda e le principali città d’arte dell’Italia settentrionale”, afferma Volotea.

“Con il volo inaugurale per Aalborg rafforziamo l’offerta internazionale da Verona e apriamo un nuovo collegamento diretto con la Danimarca”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Questa rotta arricchisce il nostro network 2026 dal Catullo, che oggi collega Verona con cinque Paesi esteri, oltre a un’ampia offerta di rotte domestiche. Continuiamo così a sviluppare un mix equilibrato tra destinazioni italiane e internazionali, ampliando le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri”.

“Per il 2026 sono 21 le destinazioni servite da Volotea a Verona: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2026, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 1 in Danimarca (Aalborg – novità 2026); 1 in Francia (Parigi Orly); 4 in Grecia (Atene – novità 2026, Heraklion, Karpathos – novità 2026 e Zante); 6 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid, Minorca e Malaga – entrambe novità 2026, Siviglia)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)