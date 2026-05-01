Biman Bangladesh Airlines ordina 14 Boeing 787 Dreamliner e 737 MAX

Boeing e Biman Bangladesh Airlines hanno annunciato che la compagnia aerea ha effettuato il suo più grande ordine di sempre, selezionando 14 aerei 787 Dreamliner e 737 MAX per espandere e modernizzare la propria flotta.

“Il nuovo ordine comprende:

Otto Boeing 787-10, il primo ordine di Biman per la variante più grande del 787, destinati ai voli ad alta richiesta verso il Medio Oriente.

Due Boeing 787-9, a supporto dei servizi a lungo raggio verso Europa e Nord America.

Quattro Boeing 737-8, il primo ordine per il 737 MAX della compagnia aerea, per collegare in modo efficiente il Bangladesh con destinazioni in Medio Oriente, India e Sud-est asiatico”, afferma Boeing.

“I nuovi aeromobili a basso consumo di carburante e tecnologicamente avanzati modernizzeranno la flotta di Biman, miglioreranno le prestazioni operative ed estenderanno la sua rete di rotte internazionali, rafforzando la posizione del Bangladesh nel mercato globale dell’aviazione”, ha dichiarato Kaizer Sohel Ahmed, Managing Director and CEO of Biman Bangladesh Airlines.

“Biman attualmente opera una flotta di 14 aeromobili Boeing – 787-9, 787-8, 777 e Next-Generation 737 – sui suoi long-haul and short-haul international networks. La compagnia aerea aumenterà la passenger and cargo capacity, migliorando al contempo la fuel efficiency grazie al 787-10, che offre il cost per seat più basso di qualsiasi altro widebody airplane.

Il 737-8 supporterà la Biman single-aisle fleet e aiuterà la compagnia a soddisfare la crescente domanda regionale. Le famiglie 737 MAX e 787 offrono un miglioramento del consumo di carburante del 20-25% rispetto agli aerei che sostituiscono”, prosegue Boeing.

“Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con Biman con questo ordine e di supportare la loro strategia di modernizzazione della flotta, espansione del network e miglioramento dell’esperienza di viaggio”, ha dichiarato Paul Righi, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing, Eurasia, India and South Asia. “Il 787-10 offre un’efficienza senza pari e una perfetta integrazione con i 787 già in servizio presso Biman, mentre il 737-8 rappresenta il ponte ideale dalla 737 fleet grazie alla sua versatilità, al risparmio di carburante e alla crew commonality”.

“Il 787-10, come il 787-9 e il 787-8, offre ai passeggeri una cabin experience confortevole, grazie ai finestrini più ampi di qualsiasi altro widebody jet, all’aria meno secca e pressurizzata a una cabin altitude inferiore e alla tecnologia che rileva e contrasta le turbolenze per un volo più fluido.

Biman attualmente opera voli da Dacca, Bangladesh, verso 22 destinazioni internazionali, inclusi i principali hub del Medio Oriente, dell’Asia meridionale e sud-orientale e dell’Europa. La rotta più lunga della compagnia aerea è quella per Toronto via Istanbul, servita da un 787-9“, continua Boeing.

“Il Boeing Commercial Market Outlook stima che la South Asia widebody fleet triplicherà in 20 anni, poiché le compagnie aeree della regione collegheranno milioni di viaggiatori a destinazioni internazionali in Medio Oriente, Europa e Nord America. Con la regione pronta a registrare una significativa domanda di viaggi aerei nei prossimi due decenni, il Bangladesh continuerà a contribuire a questa crescita”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)