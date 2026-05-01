News Brevi – 01.05.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA LAMEZIA A ROMA – Si è concluso ieri con l’atterraggio a Ciampino il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba di appena 2 giorni, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l’ospedale Gemelli di Roma. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Lamezia Terme nelle prime ore del pomeriggio, dove la bimba è stata subito imbarcata insieme ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto poco dopo le ore 20:00, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC AUGURA BUON 1° MAGGIO – Enac informa: “La Festa del Lavoro, per Enac, è un’occasione per riconoscere il contributo quotidiano delle persone che operano nel settore dell’aviazione civile. Dalle attività aeroportuali alla sicurezza del volo, dalla gestione operativa ai servizi ai passeggeri, dalla progettazione al controllo della navigazione aerea, dalla regolamentazione alla security: una complessità di lavori svolti da migliaia di professionisti che garantiscono l’efficacia e l’affidabilità del trasporto aereo in tutto il mondo. Enac rinnova il proprio impegno a promuovere in Italia condizioni di lavoro sicure, responsabili, orientate alla qualità del servizio e alla centralità della persona. Buon 1° maggio a tutti! Buona Festa dei Lavoratori!”.

CAGLIARI: WINDSURFISTA IN DIFFICOLTA’ RECUPERATO DA UN ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nella serata di ieri, un elicottero HH-139A dell’80° Centro SAR (Search and Rescue) di Decimomannu, in volo nel Golfo di Cagliari per una missione addestrativa su mare, ha ricevuto un task operativo da parte del Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro nevralgico della Forza Armata per la gestione delle attività di ricerca e soccorso aereo in Italia. L’RCC, in coordinamento col Maritime Rescue Sub-Center (MRSC) di Cagliari, che aveva ricevuto l’allarme e che aveva già inviato una motovedetta in zona Capo Spartivento per la ricerca di un windsurfista di cui si erano perse le tracce, ha contattato l’equipaggio per richiedere l’autonomia residua e la possibilità di iniziare immediatamente la ricerca, ed avuto riscontro affermativo ha disposto il passaggio da missione addestrativa a missione di soccorso reale. L’equipaggio, raggiunta la zona di Capo Spartivento ha immediatamente individuato un windsurf su un tratto di costa rocciosa, ed ha poi trovato l’uomo che cercava di risalire la scogliera. Dopo aver rilasciato tramite verricello l’aerosoccorritore nei pressi del malcapitato, un italiano di 58 anni, l’equipaggio ha ricevuto l’ordine di trasportarlo all’ospedale Brotzu di Cagliari, procedendo quindi all’imbarco tramite il verricello mentre nella zona calava la notte. Il surfer è stato quindi trasportato alla piazzola dell’ospedale e affidato alle cure dei sanitari, che nel frattempo erano stati avvertiti dell’arrivo del mezzo di soccorso. L’80° Centro SAR di Decimomannu dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’80° Centro SAR di Decimomannu, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA COMMUNITY ENAC CRESCE NEL SEGNO DELLA CONDIVISIONE DELLA CULTURA AERONAUTICA – Enac informa: “10.000 volte grazie: la community Instagram di Enac cresce e con essa la condivisione della cultura aeronautica”. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Un traguardo importante che testimonia l’interesse crescente verso il settore dell’aviazione civile, motore dell’economia e ponte immateriale tra i popoli, secondo i principi chiave della mission di Enac: sicurezza, innovazione tecnologica, inclusione e sostenibilità”. “Enac ringrazia tutti gli operatori, i professionisti, i passeggeri e gli appassionati di tutte le età che ogni giorno ci seguono e condividono con noi la passione per il volo”, conclude l’Enac.

AIR FRANCE CELEBRA 60 ANNI DI IN-FLIGHT ENTERTAINMENT – Air France informa: “Il 1° maggio 1966, Air France ha aperto una nuova pagina della sua storia inaugurando l’in-flight entertainment sulla rotta Parigi-New York. A bordo del Boeing 707, la compagnia aerea ha trasformato per la prima volta la cabina di un aereo in un vero e proprio cinema. Per due ore, i passeggeri hanno potuto vivere un autentico “Festival in the sky”, un mix di cinema e musica. Per la proiezione inaugurale fu scelto il film “Viva Maria” di Louis Malle, con Brigitte Bardot e Jeanne Moreau, in lingua francese e inglese. Questo evento ha segnato una svolta fondamentale: il viaggio non si limitava più al semplice trasporto, ma diventava un’esperienza culturale, pensata per il piacere e l’evasione dei passeggeri. Sessant’anni dopo, questo spirito pionieristico continua ad evolversi. Air France offre ora oltre 1.500 ore di intrattenimento on-demand su tutti i suoi voli a lungo raggio, accessibili su 38.000 individual high-definition and 4K screens. Film, serie TV, documentari, musica, podcast e wellness content compongono un’offerta ricca e variegata, arricchita da partnership esclusive con i principali attori del settore dell’intrattenimento. Dal “Festival in the sky” del 1966 alle esperienze immersive di oggi, Air France continua a rendere il tempo trascorso a bordo un’esperienza indimenticabile”.

DELTA AUMENTA GLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO – Delta informa: “Dopo un profit sharing bonus di 1,3 miliardi di dollari distribuito quest’anno ai dipendenti di tutto il mondo, Delta investe ancora una volta nelle proprie persone con un aumento salariale del 4%. Questo è il quinto aumento salariale consecutivo negli ultimi cinque anni e rappresenta un ulteriore investimento annuale di 500 milioni di dollari nei dipendenti. In una nota interna ai dipendenti, il CEO Ed Bastian ha affermato che, nonostante le pressioni del settore, “Prendersi cura delle nostre persone è il cuore della cultura di Delta. Questo valore fondamentale guida il nostro approccio nel realizzare investimenti costanti e significativi in voi e nei vostri colleghi”. Bastian ha ringraziato i dipendenti per aver affrontato le sfide del settore, come la volatilità dei costi del carburante e le TSA staffing challenges, concentrandosi sulla sicurezza, l’affidabilità e l’offerta del world-class service che i nostri clienti si aspettano. Con questo aumento, Delta continua a essere leader del settore nell’offrire la retribuzione totale più elevata ai frontline employees per le prestazioni eccezionali. Negli ultimi cinque anni, abbiamo investito in media il 30% nella retribuzione di ciascuno dei nostri frontline workgroups più numerosi, incluso questo aumento. Le persone di Delta sono il motore del nostro successo, ed è per questo che la nostra filosofia retributiva si basa sulla condivisione del successo. Quando Delta ottiene buoni risultati, i dipendenti ne condividono i frutti, come gli aumenti salariali annuali e il profit sharing payout di quest’anno, superiore a quello di tutto il resto del settore messo insieme. Delta è costantemente riconosciuta per l’eccellenza come datore di lavoro, scalando la classifica delle prime dieci aziende nella Fortune 100 Best Companies to Work For® list, stilata ogni anno dagli esperti di Great Place To Work. Delta è l’unica commercial airline presente in classifica”.

ETIHAD GUEST INTRODUCE TARIFFE SCONTATE PER I SUOI PREMIUM MEMBERS – Etihad Airways informa: “Etihad Guest, il pluripremiato programma fedeltà di Etihad Airways, migliora l’esperienza esclusiva dei suoi membri con ulteriori vantaggi sui Promo seats del programma, per Gold, Platinum and Emerald status Etihad Guest members. I Promo seats di Etihad sono disponibili esclusivamente per tutti i membri Etihad Guest e offrono un valore eccezionale grazie all’accesso a fixed redemption mileage fares in tutta la rete globale di Etihad. Etihad Guest offre ora sconti esclusivi fino al 10% sulla regular Promo seat fare per i membri Etihad Guest con status Gold, Platinum ed Emerald, offrendo un valore ancora maggiore ai membri più fedeli del programma”. Mark Potter, Managing Director, Managing Director Etihad Guest at Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad Guest si impegna a offrire esperienze eccezionali e vantaggi personalizzati esclusivamente per i nostri membri. I miglioramenti apportati ai nostri Promo seats sono pensati per offrire un valore ancora maggiore ai nostri membri più affezionati. L’introduzione di sconti esclusivi ci permette di garantire ai nostri membri un valore maggiore e opportunità di riscatto più gratificanti, in linea con ciò che apprezzano di più”. “Gli Etihad Guest members possono usufruire delle redemption fares esclusive e degli sconti sui voli in tutto il network in espansione di Etihad, comprese le 12 nuove destinazioni che la compagnia aerea ha recentemente annunciato in Asia e Africa, come Dhaka, Shanghai, Accra e Lagos. Per maggiori informazioni sul programma Etihad Guest: etihad.com/etihadguest“.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS ANNUNCIANO LA ‘BOOK WITH CONFIDENCE PROMISE’ – easyJet informa: “easyJet e easyJet Holidays hanno lanciato in UK la ‘Book with Confidence Promise’ per rassicurare i clienti incerti sulla sicurezza delle loro vacanze estive, dopo il periodo pasquale più intenso di sempre per la compagnia aerea, con un aumento di oltre un quinto del numero di clienti che hanno viaggiato con easyJet Holidays. La airline and holidays company ha promesso che il costo dei voli e dei pacchetti rimarrà fisso una volta confermata la prenotazione e che i clienti non subiranno alcun aumento di tariffa dopo la prenotazione. Inoltre, la compagnia aerea ha confermato l’intenzione di operare con un programma completo su tutta la sua rete, in un momento in cui alcuni concorrenti hanno cancellato migliaia di voli programmati. La compagnia aerea prevede di trasportare oltre 50 milioni di passeggeri durante la stagione estiva. L’impegno a continuare a offrire ai clienti le vacanze tanto meritate arriva in un momento in cui il settore sta registrando un numero crescente di prenotazioni all’ultimo minuto a causa dell’accresciuta incertezza. Nel caso in cui le compagnie aeree siano costrette a cancellare un volo, ai clienti è sempre garantito un voucher, un rimborso o un volo alternativo. Per qualsiasi vacanza cancellata, ai clienti verrà offerta una vacanza alternativa o un rimborso completo. easyJet Holidays offre la ‘Ultimate Flexibility’ come parte della promessa di infondere fiducia, consentendo ai clienti di modificare i propri piani con facilità fino a 28 giorni prima della partenza. easyJet Holidays consente inoltre ai clienti di cancellare la prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza, con la restituzione dell’acconto come credito easyJet Holidays da utilizzare per un altro viaggio a scelta. Eventuali rate versate in aggiunta all’acconto saranno rimborsate integralmente fino a 28 giorni prima della partenza”. Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Comprendiamo che gli eventi globali possano attualmente influire sulla fiducia dei viaggiatori, ma crediamo che tutti abbiano il diritto di prenotare voli e vacanze in tutta tranquillità. Per questo motivo stiamo lanciando la nostra ‘Book with Confidence Promise’. Ai nostri clienti non verranno addebitati costi aggiuntivi dopo la prenotazione, inclusi i supplementi carburante, e i clienti dei pacchetti vacanza potranno continuare a beneficiare della massima flessibilità prenotando con easyJet Holidays”. Gary Wilson, CEO di easyJet Holidays, ha affermato: “Le nostre operazioni non hanno subito ripercussioni, quindi i clienti possono essere certi che non solo la loro vacanza si svolgerà come previsto, ma non ci saranno nemmeno costi aggiuntivi a sorpresa”.

DELTA: STATEMENT SULLA RIAPERTURA DEL DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY – Delta ha rilasciato la seguente dichiarazione in seguito alla riapertura del Department of Homeland Security: “Siamo sollevati e grati che il Congresso abbia finalmente approvato una legge per riaprire il Department of Homeland Security dopo 75 giorni di blocco. Purtroppo, questo blocco senza precedenti, che ha costretto gli agenti della TSA a rimanere senza stipendio per settimane, ha portato oltre 1.000 addetti ai controlli di sicurezza a lasciare il DHS per cercare un altro impiego. Sebbene la notizia di oggi sia benvenuta, sappiamo che questi fondi basteranno solo fino alla fine di settembre. Pertanto, è imperativo che il Congresso approvi immediatamente una legge bipartisan che garantisca la retribuzione dei federal aviation workers, inclusi gli air traffic controllers e i TSA officers, in caso di futuri blocchi. Mettere a repentaglio il nostro vitale aviation system, chiedendo ai nostri dipendenti pubblici essenziali di lavorare senza stipendio non deve mai più accadere. Dobbiamo dimostrare di apprezzare gli uomini e le donne che svolgono compiti cruciali per la sicurezza e la protezione dell’aviazione”.

UNITED LANCIA UN NUOVO CANALE DI INTRATTENIMENTO A BORDO – United informa: “United ha annunciato il lancio di un nuovo canale di intrattenimento a bordo dedicato, con contenuti provenienti da Peacock, la piattaforma di streaming di NBCUniversal, che porta a bordo le serie più amate dal pubblico e offre ai clienti ancora più scelta e flessibilità su come e cosa guardare durante il volo. Il nuovo canale sarà disponibile su oltre 160.000 seatback screens e sui dispositivi personali tramite l’app mobile di United a partire dal 1° maggio, con l’aggiunta regolare di nuove produzioni originali Peacock”. “L’intrattenimento gioca un ruolo centrale nell’esperienza di bordo dei passeggeri e continuiamo ad ampliare sia la qualità che la varietà dell’offerta”, ha dichiarato Dominic Green, Director of Inflight Entertainment at United Airlines. “Con queste popolari serie di Peacock, introduciamo una selezione di serie ampiamente conosciute sui nostri seatback screens e sui dispositivi personali, rafforzando ulteriormente la nostra offerta di intrattenimento di bordo premium e offrendo ai clienti modi più coinvolgenti per trascorrere il tempo in volo”. “Il canale Peacock si basa sul continuo investimento di United nell’esperienza di intrattenimento a bordo, con una libreria che include oltre 450 film, più di 1.000 episodi di serie TV, oltre 100 titoli internazionali e più di 140 ore di podcast. United offre una delle selezioni più ampie di contenuti di intrattenimento premium tra le compagnie aeree statunitensi, tra cui Apple TV, HBO Max, A24 e Spotify. United è leader del settore nella tecnologia di intrattenimento a bordo, con oltre 800 aerei dotati di Bluetooth audio enabled seatback screens, il numero più alto tra tutte le compagnie aeree. United sta inoltre introducendo nuovi aerei con 27-inch, 4K OLED seatback screens, i più grandi tra le compagnie aeree statunitensi”, conclude United.

JA E DELTA LANCIANO IL CLAYTON COUNTY “DISCOVER CENTER” – Delta informa: “Delta Air Lines e Delta Air Lines Foundation, Junior Achievement (JA) of Georgia e le Clayton County Public Schools annunciano l’apertura del JA Delta Discovery Center of Clayton County. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta all’inizio di questo mese per presentare la nuova JA of Georgia facility, che avrà un impatto su 12.000-14.000 studenti all’anno. Il nuovo JA of Georgia Discovery Center rappresenta una significativa espansione delle opportunità formative e delle iniziative di preparazione al mondo del lavoro per gli studenti della contea di Clayton e introduce il Delta Dream Accelerator, un’esperienza pratica e interattiva progettata per aiutare gli studenti delle scuole medie e superiori a identificare i propri punti di forza e interessi, esplorando al contempo i futuri percorsi di studio e professionali. Si tratta del primo Dream Accelerator in Georgia e Delta prevede di aprirne altri quattro negli Stati Uniti. L’intitolazione del centro riconosce il significativo investimento di Delta nella contea di Clayton, una comunità situata proprio nel territorio servito dalla compagnia aerea, e si basa sulla consolidata partnership tra Delta e Junior Achievement, fondata sulla convinzione condivisa che l’istruzione e l’orientamento professionale possano trasformare il futuro degli studenti”. “Questa partnership rappresenta la forza dell’impegno della comunità per il successo degli studenti”, ha dichiarato John Hancock, Presidente e CEO di Junior Achievement of Georgia. “Grazie a Delta, alla Delta Air Lines Foundation e alle Clayton County Public Schools, forniremo ogni anno a migliaia di studenti le conoscenze, la fiducia e gli strumenti necessari per costruire un futuro migliore”. “Delta e la Delta Air Lines Foundation sostengono la missione di Junior Achievement of Georgia di insegnare agli studenti l’alfabetizzazione finanziaria, la preparazione al mondo del lavoro e all’imprenditorialità”, ha dichiarato Tad Hutcheson, Senior Vice President of The Delta Air Lines Foundation. “Siamo entusiasti di supportare JA nella nostra contea di Clayton, fornendo alla prossima generazione di leader e innovatori le competenze necessarie per prosperare e affrontare il mondo con determinazione”.

IL BOARD DI RTX INCREMENTA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – RTX informa: “RTX ha annunciato che il suo board of directors ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 73 centesimi per azione ordinaria RTX in circolazione, con un incremento del 7,4% rispetto al dividendo del trimestre precedente. Il dividendo sarà pagabile l’11 giugno 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 22 maggio 2026. RTX distribuisce dividendi in contanti sulle proprie azioni ordinarie ogni anno dal 1936”.

BELL SELEZIONATA DA NEAR EARTH AUTONOMY PER FORNIRE IL BELL 505 AIRFRAME AL MARV-EL PROGRAM – Bell Textron informa: “Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato di essere stata selezionata da Near Earth Autonomy (Near Earth) come partner per la prototipazione di un autonomous Bell 505 per l’U.S. Marine Corps Aerial Resupply Vehicle – Expeditionary Logistics (MARV-EL) Increment 2 program. L’obiettivo del programma è quello di realizzare un prototipo di uncrewed logistics aircraft pronto per il rifornimento tattico in ambienti ostili, operando come middle-weight uncrewed logistics asset”. “Questa piattaforma rappresenterà un passo avanti nella trasformazione delle U.S. Marine Corps autonomous operations”, ha dichiarato Jason Hurst, Bell SVP, Engineering. “Stiamo sfruttando la nostra esperienza pluridecennale per lo sviluppo di prodotti innovativi, applicandoli al versatile Bell 505 per questo programma”. “Il contratto aggiudicato fornirà una autonomous aerial logistics capability che supererà le MARV-EL performance e sarà in grado di gestire un’ampia gamma di payloads and standard containers. Bell fornirà supporto ingegneristico al team di Near Earth per le modifiche al Bell 505”, prosegue Bell Textron. “Bell non vede l’ora di continuare a consolidare la nostra collaborazione e la precedente esperienza nello sviluppo di sistemi autonomi con Near Earth, a supporto del programma MARV-EL”, ha aggiunto Hurst. “Nel 2024 Bell ha presentato la sua Aircraft Laboratory for Future Autonomy (ALFA) platform, un ulteriore passo avanti nei suoi sforzi per il volo autonomo. Bell e Near Earth hanno collaborato per integrare un advanced perception system for flight demonstrations sull’ALFA aircraft, con l’obiettivo di raggiungere la piena capacità di volo autonomo”, conclude Bell Textron.

TEXTRON SYSTEMS SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER GLI TSUNAMI® USV – Textron informa: “Textron Systems Corporation, società di Textron Inc., ha annunciato oggi l’aggiudicazione di un contratto da parte della Defense Innovation Unit (DIU) per la produzione e la fornitura di diversi TSUNAMI® Uncrewed Surface Vessels (USVs), che saranno utilizzati a supporto dell’U.S. Navy Fleet Experimentation (FLEX) exercise in Key West, Florida, e per tre mesi di operazioni congiunte con il SOUTHCOM e la U.S. Navy Fourth Fleet. In base al contratto, Textron Systems fornirà TSUNAMI interceptor USVs and Field Service Representatives (FSRs) alla FLEX exercise, dimostrando cooperative intelligence, surveillance reconnaissance and targeting (ISR-T) con il suo Aerosonde® 4.7 VTOL UAS a bordo di una Littoral Combat Ship (LCS). L’esercitazione dimostrerà anche l’Invariant Corporation Surface-to-Air Kinetic Engagement (STAKE) system”.

L’UK MINISTRY OF DEFENCE E LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS® DIMOSTRANO UNA MAGGIORE INTEROPERABILITA’ CON L’F-35 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Skunk Works® e il l’UK Ministry of Defence (MOD) hanno completato un’esercitazione, denominata Babel Fish, che amplia il Project DEIMOS aggiungendo la ground-effector integration con la British Army. Un synthetic environment ha simulato la condivisione di dati tra un F-35 e l’UK MOD NEXUS Command and Control (C2) environment, con instradamento immediato dei dati al British Army ground layer, che ha sfruttato i dati di puntamento dell’F-35″. “L’esercitazione Babel Fish è stata fondamentale per dimostrare che i nostri sistemi di terra possono utilizzare direttamente i dati di puntamento dell’F-35. Questa capacità amplifica il valore offerto dall’F-35 e ci consente di sfruttare i sistemi esistenti per ottenere un vantaggio operativo immediato”, ha affermato il Wing Commander Phillip Harrild, Royal Air Force Military Strategic Headquarters Integrated Air and Missile Defence Directorate. “La nostra open systems technology funge da tessuto connettivo che consente all’F-35 di comunicare con i partner C2 networks e di interfacciarsi con le risorse di terra. Questa capacità, immediatamente operativa, accelera le Multi-Domain Operations e rafforza il nostro impegno per l’interoperabilità dei sistemi”, afferma OJ Sanchez, vice president and general manager, Skunk Works.

IL 35th FIGHTER WING ACCOGLIE IL PRIMO F-35 – L’U.S Air Force informa: “Il 5th Fighter Wing (35 FW) ha tenuto una cerimonia di inaugurazione presso la Misawa Air Base il 24 aprile 2026 per celebrare l’ingresso in servizio degli F-35A Lightning II nella Fifth Air Force (5 AF). Questa è la fase iniziale della Department of the Air Force (DAF) conversion verso fifth-generation fighter squadrons permanentemente assegnati nella Indo-Pacific Area of Responsibility. Il 35th Operations Group ha accolto per la prima volta gli F-35A Lightning II il 28 marzo 2026, nell’ambito dell’evoluzione strategica che vedrà i 13th and 14th Fighter Squadrons sostituire i loro F-16 Fighting Falcon e le relative infrastrutture, oltre a ricevere tutto il personale e gli equipaggiamenti necessari per supportare fifth generation aviation operations. Questo è il risultato di un riassetto durato dieci anni. L’arrivo dell’U.S. F-35A statunitense rende Misawa AB la prima Pacific Air Forces base in Western Pacific a ricevere il nuovo velivolo di quinta generazione. E’ stato inoltre sottolineato come il Giappone si sia impegnato ad acquistare 147 velivoli F-35, a conferma della solida alleanza tra Stati Uniti e Giappone, che dura da 74 anni”. “Misawa è ora l’unica base al mondo in cui gli U.S. Air Force and Japan Air Self-Defense Force F-35A operano fianco a fianco: un potente simbolo di interoperabilità e di obiettivi condivisi”, ha dichiarato Mr. Christopher Allison, Political Minister-Counselor. “Questi velivoli di quinta generazione offrono capacità che le generazioni precedenti non avrebbero mai potuto eguagliare, combinando tecnologia stealth, sensori avanzati e una perfetta integrazione”.

BOMBARDIER ANNUNCIA L’ELEZIONE DEL SUO BOARD OF DIRECTORS – Bombardier informa: “Bombardier annuncia che tutti i candidati indicati nella management proxy circular del 9 marzo 2026 sono stati eletti come directors of Bombardier Inc. durante l’annual general meeting of shareholders tenutosi il 30 aprile. A seguito della votazione, ciascuno dei 13 candidati proposti dal management è stato eletto come director of Bombardier”. “Inoltre, Bombardier Inc. ha annunciato di aver emesso un avviso di rimborso per tutte le sue obbligazioni in circolazione con cedola del 7,35% e scadenza 2026, per un importo nominale complessivo di 150.000.000 di dollari canadesi. Come indicato nell’Avviso di Rimborso, la data di rimborso è il 26 giugno 2026”, conclude Bombardier.