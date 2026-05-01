Qantas e Jetstar espandono le modifiche agli schedule nel primo trimestre del FY27

Qantas Group continua ad adottare misure per mitigare l’impatto del conflitto in Medio Oriente, inclusi i persistenti costi elevati del carburante, e per rispondere alla forte domanda di viaggi verso l’Europa.

“Dato che i prezzi del carburante rimangono significativamente elevati, il Gruppo ha esteso le modifiche agli schedule precedentemente annunciati per il suo international and domestic network tra luglio e settembre”, afferma Qantas Group.

International

“Qantas continuerà a riassegnare alcuni aeromobili per operare più voli tra l’Australia e l’Europa, offrendo ai clienti Qantas che hanno già prenotato voli con partner airlines un’alternativa qualora desiderino cambiare.

I voli aggiuntivi Qantas Perth-Roma sono stati estesi di altri tre mesi, fino alla fine di ottobre. I voli per Parigi torneranno a essere tre voli di andata e ritorno a settimana come previsto ad agosto e continueranno a operare da Sydney via Singapore. Le modifiche forniranno 2.000 posti aggiuntivi da e per l’Europa ogni settimana.

Qantas e Jetstar hanno anche ridotto la capacità su altri mercati. Ciò include il servizio Qantas Sydney-Bengaluru, temporaneamente sospeso da agosto, con ripresa alla fine di ottobre, mentre entrambe le compagnie aeree hanno ridotto la capacità attraverso il Tasman.

Complessivamente, queste modifiche riducono la Group International capacity, precedentemente pianificata, di 2 punti percentuali per il primo trimestre 2027″, prosegue Qantas Group.

Domestic

“Il Gruppo ha esteso fino alla fine di settembre le riduzioni di capacità precedentemente annunciate, pari a 5 punti percentuali, principalmente sui voli Qantas e Jetstar sulle major capital city routes.

I clienti che hanno prenotato voli interessati dalle modifiche di orario vengono contattati direttamente e viene loro offerta la possibilità di voli alternativi o un rimborso”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)