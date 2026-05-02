United Airlines lancia il nuovo volo diretto tra Bari e New York Newark

United Airlines ha inaugurato oggi con l’arrivo del primo volo, il suo nuovo servizio stagionale diretto, tra l’aeroporto di Bari e il proprio hub di Newark/New York, che opererà con quattro frequenze settimanali.

“United è l’unica compagnia aerea a offrire un servizio diretto tra Bari e gli Stati Uniti e, per l’estate 2026, opererà fino a 15 voli diretti al giorno dall’Italia verso gli Stati Uniti.

Il nuovo servizio stagionale tra Bari e New York/Newark si aggiunge agli attuali servizi di United tra l’Italia e gli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno tra Roma, Newark/New York e Washington D.C. e tra Milano e Newark/New York, insieme a voli stagionali tra Roma e Chicago O’Hare, Denver e San Francisco, tra Milano e Chicago O’Hare, tra Napoli, Venezia e Palermo e Newark/New York e tra Venezia e Washington D.C”, affermano Aeroporti di Puglia e United.

“L’avvio di un nuovo collegamento intercontinentale che premia la Puglia tra le destinazioni italiane ed europee, ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare a lavorare sulla destinazione Puglia che deve essere all’altezza delle aspettative degli operatori economici che investono e dei cittadini che ci scelgono”, ha dichiarato Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia. “Un collegamento aereo per noi significa anche opportunità per i pugliesi di scegliere nuove destinazioni per le vacanze, ma anche per gli studi o per il lavoro. Investire sui collegamenti significa investire sullo sviluppo del territorio, sulla competitività delle imprese e sulla crescita delle comunità che si muovono, si arricchiscono degli scambi e diventano più forti. Gli Stati Uniti sono un obiettivo importante per la Puglia e ci auguriamo che questo volo possa rappresentare quel ponte che ci permetterà di farci conoscere oltreoceano non solo dal punto di vista turistico ma anche economico e sociale”.

“Il lancio della nuova rotta Bari–Newark rappresenta per noi una tappa fondamentale, che rafforza ulteriormente l’apertura della Puglia ai mercati internazionali”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia. “Accogliamo questa rotta con grande soddisfazione, non solo per il suo valore strategico, ma anche per le opportunità che offre. Abbiamo lavorato a stretto contatto con le comunità italiane residenti a New York per promuovere un “ritorno alle origini” per la nostra comunità. I quattro voli settimanali consentiranno a un numero crescente di viaggiatori americani di raggiungere la nostra regione, ormai riconosciuta a livello globale come una delle destinazioni più popolari per le vacanze estive. La Puglia è diventata un marchio ampiamente riconosciuto in tutto il mondo, sinonimo di bellezza, autenticità e ospitalità. Allo stesso tempo, questo volo rappresenta un’importante opportunità per i cittadini pugliesi e i passeggeri delle regioni limitrofe, che potranno recarsi a New York. Si tratta di un concreto ampliamento delle opportunità di viaggio, di collegamenti e di sviluppo economico e culturale. Il nostro obiettivo comune è quello di offrire ai nostri territori una rete di opportunità in continua espansione, rafforzando il ruolo della Puglia come ponte tra le culture e come terra in grado di accogliere ogni anno un numero crescente di visitatori internazionali”.

“L’arrivo del primo volo da New York è un segnale importante della crescita della città di Bari, che si afferma sempre più, anche oltreoceano, come una meta turistica attrattiva, moderna e accogliente”, ha dichiarato Vito Leccese, Sindaco di Bari. “L’introduzione di questo collegamento si inserisce pienamente nella nostra strategia, orientata a un turismo sempre più qualificato, interessato a conoscere a fondo le nostre tradizioni e il nostro patrimonio culturale. In quest’ottica, il collegamento con New York rappresenta una porta di accesso a un target al quale guardiamo con grande interesse. Basti pensare che, nei primi mesi del 2026, anche in assenza di un volo diretto, il 2,7% dei viaggiatori che pernottano a Bari proviene già dagli Stati Uniti. Questo volo, inoltre, rafforza i legami economici tra la Puglia e gli Stati Uniti e facilita il rientro di tanti italiani emigrati negli States, che tornano in Italia anche per investire, mettendo a disposizione della propria terra di origine competenze ed esperienze maturate all’estero. Siamo convinti che questa giornata rappresenti l’inizio di una nuova stagione, fondata sulla costruzione di ponti tra Bari e il resto del mondo”.

“Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione del nostro network tra l’Italia e gli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Bari e gli Stati Uniti”, ha dichiarato Thorsten Lettnin, Director Sales, Continental Europe, Middle East, Africa, Israel and India di United Airlines. “I nostri clienti di Bari e della Puglia potranno beneficiare di un comodo servizio diretto tra Bari e il nostro hub di Newark/New York, oltre alla possibilità di raggiungere facilmente più di 55 destinazioni nelle Americhe, mentre i viaggiatori statunitensi potranno raggiungere direttamente la Puglia, famosa per i suoi splendidi borghi collinari e le turchesi spiagge”.

“Il nuovo collegamento tra Bari e Newark/New York fa parte del più ampio programma estivo 2026 di United Airlines, a conferma del suo ruolo di compagnia aerea statunitense leader sulle rotte transatlantiche grazie a un maggior numero di destinazioni rispetto a quello di qualsiasi altra compagnia aerea USA. Nell’estate 2026, United sarà l’unica compagnia aerea degli Stati Uniti a operare voli diretti verso quattro nuove destinazioni dal proprio hub di Newark/New York: Bari, in Italia; Spalato, in Croazia; Glasgow, in Scozia, e Santiago de Compostela, in Spagna. La compagnia sta inoltre aggiungendo il suo primo servizio tra Washington D.C. e Reykjavik, in Islanda, nonché un nuovo servizio giornaliero diretto tutto l’anno da Newark/New York a Seoul, in Corea del Sud.

Come compagnia leader per le rotte dagli Stati Uniti attraverso l’Atlantico, United continua ad ampliare la propria offerta che, nel 2026, includerà 44 destinazioni totali attraverso l’Atlantico e nell’estate del 2026 più di 770 voli transatlantici settimanali. Oltre alle nuove destinazioni, nel 2026 United continuerà a servire otto destinazioni inaugurate l’estate scorsa con il più grande ampliamento della propria rete di collegamenti, compresi i servizi stagionali verso Ulaanbaatar, Mongolia; Nuuk, Groenlandia; Palermo, Italia; Bilbao, Spagna; Isola di Madeira, Portogallo; Faro, Portogallo; inoltre continuerà a offrire i servizi già attivi tutto l’anno verso Puerto Escondido, Messico e Kaohsiung, Taiwan.

In totale, nel 2026 United offrirà fino a quasi 930 voli giornalieri verso 150 destinazioni internazionali in tutto il mondo, incluse 43 non servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense”, prosegue il comunicato.

UA381 BRI-EWR: Partenza 09:35, arrivo 13:45 – Mar/Gio/Sab/Dom – Dal 2 maggio all’8 settembre 2026

UA380 EWR-BRI: Partenza 15:40, arrivo 06:40+1 – Lun/Mer/Ven/Sab – Dal primo maggio al 7 settembre 2026

“Il volo diretto United tra Bari e Newark/New York sarà operato con aeromobile Boeing 767-300ER, che offre 46 suite business United PolarisSM con accesso diretto al corridoio, 22 posti in classe United Premium PlusSM e 99 posti in classe Economy, tra cui 43 in classe United Economy PlusSM“, concludono United e Aeroporti di Puglia.

(Ufficio Stampa United Airlines – Aeroporti di Puglia – Photo Credits: United Airlines – Aeroporti di Puglia)