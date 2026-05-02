Spirit Airlines termina le sue operazioni

Spirit Airlines ha comunicato oggi che sta terminando le sue operazioni.

Un messaggio sul sito web della compagnia informa: “È con grande rammarico che il 2 maggio 2026 Spirit Airlines ha avviato una graduale cessazione delle proprie operazioni, con effetto immediato. Ai nostri passeggeri: tutti i voli sono stati cancellati e il servizio clienti non è più disponibile. Siamo orgogliosi dell’impatto del nostro modello ultra low cost sul settore negli ultimi 34 anni e speravamo di poter servire i nostri passeggeri per molti anni a venire”.

Per tutte le informazioni, la compagnia invita a consultare il sito: https://www.spiritrestructuring.com/.

Delta offre tariffe agevolate per supportare i viaggiatori a seguito della sospensione dei voli di Spirit Airlines

Delta informa: “In risposta alla sospensione dei voli di Spirit Airlines, Delta sta adottando misure per supportare i viaggiatori con esigenze di viaggio a breve termine e aiutarli a raggiungere le loro destinazioni.

Offriamo reduced, nonrefundable rescue fares nei mercati interessati per i prossimi cinque giorni, per aiutare i viaggiatori a prenotare voli dell’ultimo minuto, con disponibilità anche su voli quasi al completo, per offrire più opzioni anche quando lo spazio potrebbe essere limitato.

Queste opzioni sono disponibili su tutti i mercati domestici in cui opera Spirit, comprese le rotte servite da Delta senza scalo e con uno scalo tramite i nostri hub. Abbiamo inoltre esteso queste tariffe agevolate a tutte le rotte tra gli Stati Uniti e l’America Latina servite da Spirit.

I viaggiatori possono accedere a queste rescue fares e trovare maggiori informazioni visitando il sito delta.com“.

American Airlines interviene a supporto dei clienti e dei dipendenti di Spirit Airlines

American Airlines informa: “Il team di American Airlines sta facendo tutto il possibile per supportare i clienti e i dipendenti di Spirit Airlines colpiti dalla cessazione immediata delle operazioni di Spirit. Siamo in contatto con l’Amministrazione, incluso il Department of Transportation, per quanto riguarda le misure che stiamo adottando per contribuire a mitigare l’impatto sulle comunità servite da Spirit e sui viaggiatori.

Per aiutare i clienti i cui viaggi potrebbero essere interrotti, abbiamo immediatamente attivato tariffe agevolate sulle rotte di Spirit dove American offre anche voli diretti. American serve 70 dei 72 aeroporti attualmente serviti da Spirit e 67 delle rotte specifiche operate da Spirit. Stiamo inoltre valutando la possibilità di aumentare la capacità, anche utilizzando aeromobili più grandi e aggiungendo voli su rotte cruciali, per supportare il maggior numero possibile di passeggeri interessati.

I clienti di Spirit Airlines che desiderano prenotare un viaggio con American sono invitati a prenotare direttamente tramite l’app di American Airlines o sul sito aa.com“.

“American sta lavorando per fornire il trasporto ai dipendenti di Spirit che sono stati costretti a trasferirsi per lavoro. Inoltre, non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai dipendenti di Spirit qualificati in American Airlines. Questo fine settimana attiveremo un sito dedicato su jobs.aa.com per i membri del team di Spirit interessati a unirsi al team di American Airlines e organizzeremo eventi di reclutamento nelle prossime settimane.

Sappiamo che questo è un momento difficile per il team di Spirit Airlines e per i clienti della compagnia aerea, American Airlines è pronta a fornire tutto il supporto possibile”, conclude American Airlines.

United offre supporto ai clienti e ai dipendenti di Spirit Airlines

United Airlines ha lanciato iniziative per suportare i clienti e i dipendenti di Spirit.

In una lettera a clienti e dipendenti di Spirit Airlines, United informa: “Oggi United Airlines ha lanciato diverse nuove iniziative per rendere questo periodo di incertezza un po’ più semplice.

Se avevate prenotato un biglietto con Spirit e il vostro volo è stato cancellato, per le prossime due settimane potete visitare united.com/specialfares per trovare one-way tickets a prezzo fisso dalla maggior parte delle città servite da Spirit, tra cui Atlanta, Chicago, Fort Lauderdale, Houston, Las Vegas, Miami, Newark, New Orleans e Orlando.

La maggior parte di queste special fares ha un prezzo massimo di 199 dollari, con poche eccezioni, per i voli a lungo raggio il prezzo non supera i 299 dollari. Per sbloccare queste tariffe e visualizzare ulteriori dettagli, visitare united.com/specialfares e fornire lo Spirit confirmation number, la prova d’acquisto per viaggi tra il 2 e il 16 maggio e l’United MileagePlus number. Se non si è ancora iscritti a MileagePlus, si può registrarsi subito gratuitamente.

Per i dipendenti Spirit, estendiamo i vantaggi di viaggio con United per le prossime due settimane per aiutarli a tornare a casa in sicurezza. Si può prenotare tramite il portale ID90. E’ anche possibile candidarsi per le posizioni aperte in United su united.com/SpiritEmployees: la candidatura verrà messa in evidenza e i nostri recruiter potranno valutarla con priorità.

Se voli con noi in questo periodo, apprezzerai sicuramente i vantaggi inclusi nel tuo biglietto. Spero di vedervi a bordo”, afferma David Kinzelman, Senior Vice President and Chief Customer Officer, United Airlines.

JetBlue interviene per aiutare i clienti Spirit

JetBlue ha annunciato oggi il suo intervento a supporto dei clienti e dei dipendenti di Spirit colpiti dalla chiusura della compagnia aerea.

“JetBlue offre $99 rescue fares per aiutare i viaggiatori bloccati con viaggi programmati a breve termine. JetBlue applicherà un tetto massimo alle tariffe per garantire che rimangano disponibili opzioni di riprenotazione a prezzi accessibili, dato che sempre più viaggiatori cercano di riprenotare e la domanda aumenta.

JetBlue amplierà significativamente la sua presenza presso Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) con 11 nuove città, per contribuire a colmare le lacune nei servizi essenziali e consentire ai clienti di continuare a visualizzare un’ampia selezione di voli e destinazioni.

JetBlue estenderà il jumpseat agreement ai piloti e agli assistenti di volo di Spirit che stanno cercando di tornare a casa e offrirà opportunità di colloquio per posizioni aperte in JetBlue“, afferma JetBlue.

“Questa è una notizia davvero dura per le migliaia di membri del team di Spirit coinvolti, così come per i clienti che avevano programmato viaggi con Spirit”, ha dichiarato Joanna Geraghty, Joanna Geraghty, chief executive officer, JetBlue. “Abbiamo conosciuto molti dei loro membri dell’equipaggio durante le trattative per l’acquisizione e pensiamo a tutti coloro le cui vite sono state sconvolte. Vogliamo contribuire a colmare il vuoto creato da questa perdita”.

“Con importanti sedi operative a Fort Lauderdale e San Juan, ci troviamo in una posizione privilegiata per aiutare i clienti di Spirit a raggiungere le loro destinazioni e garantire che i voli rimangano accessibili nonostante l’aumento della domanda”, ha proseguito Geraghty. “Comprendiamo quanto possa essere destabilizzante per i viaggiatori trovarsi improvvisamente incerti su cosa fare”.

“Sebbene JetBlue offra sempre un’esperienza eccellente a tariffe basse, il tetto massimo di prezzo è pensato per aiutare i clienti a evitare prezzi più elevati all’ultimo minuto, dato che sempre più persone prenotano soluzioni di viaggio alternative”.

“JetBlue continuerà a monitorare la domanda e la capacità operativa e potrà apportare modifiche in base alle esigenze dei clienti”, conclude JetBlue.

(Sito web Spirit Airlines – Ufficio Stampa American Airlines – United Airlines – JetBlue Airways – Delta Air Lines)