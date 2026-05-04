Piaggio Aerospace amplia le proprie capacità per il Military Maintenance Training con la nuova approvazione DAAA

Piaggio Aerospace informa: “L’autorità militare italiana, la Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA), ha ufficialmente esteso la certificazione AER(EP).P-147 a seguito dell’acquisizione da parte di Baykar lo scorso anno. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità di Piaggio di fornire military maintenance training.

Lo standard AER(EP).P-147 è l’implementazione militare italiana dell’European Defence Agency EMAR 147 framework. Definisce i requisiti normativi per le Maintenance Training Organizations (MTOs) responsabili della formazione e della certificazione del personale tecnico che supporta l’operatività degli aeromobili militari. Questi standard sono progettati per garantire livelli costantemente elevati di competenza tecnica e safety awarness nell’ambito del military aviation maintenance training”.

“Con questo ampliamento, Piaggio Aerospace consolida ulteriormente il proprio status di approved training organization all’interno del defense aviation ecosystem italiano. La certificazione rinnovata conferma che l’azienda continua a soddisfare i rigorosi standard di qualità, formazione e conformità richiesti dalle military aviation authorities.

Parallelamente, la DAAA ha ampliato il Piaggio Aerospace authorized training portfolio. L’approvazione aggiornata include ora l’aeromobile militare VC-180C, la denominazione del Ministero della Difesa italiano per la piattaforma P.180 EVO+. Questa espansione consente a Piaggio Aerospace di fornire certified maintenance training specifici per questo tipo di velivolo, a supporto sia delle flotte operative attuali che delle esigenze operative in continua evoluzione”, prosegue Piaggio Aerospace.

“Nel loro insieme, queste approvazioni sottolineano il crescente contributo di Piaggio Aerospace alla prontezza operativa dell’Aeronautica Militare italiana. Ampliando le capacità di formazione certificata e garantendo la conformità agli standard normativi in continua evoluzione, l’azienda svolge un ruolo chiave nel fornire al personale di manutenzione le competenze necessarie per supportare gli aircraft systems, sia attuali che futuri, nei settori della difesa e dell’aviazione governativa italiana”, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Aeronautica Militare – Piaggio Aerospace)