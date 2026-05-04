News Brevi – 04.05.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA REGGIO CALABRIA A GENOVA – Si è da poco concluso con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di cinque anni ricoverata presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta dell’aeroporto di Reggio Calabria nelle prime ore del pomeriggio, dove la piccola è stata subito imbarcata insieme ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Genova-Sestri, avvenuto poco prima delle ore 16:00, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera di destinazione, per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A VENEZIA – Si è concluso questa notte, con l’atterraggio a Venezia, il trasporto sanitario d’urgenza di un signore di 68 anni, in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’Azienza Ospedale – Università Padova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari, dove l’uomo è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Venezia, avvenuto poco dopo le ore 03:30 locali, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC EROGA CORSO DI FORMAZIONE PER SPECIALISTI MEDICI DI ETIHAD AIRWAYS FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESAMINATORE AEROMEDICO – L’Enac informa: “Si è concluso, la scorsa settimana, il corso di formazione Enac per gli specialisti medici di Etihad Airways, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, al termine del quale l’Ufficio di Medicina Aeronautica dell’Ente ha avviato il procedimento per il rilascio del certificato di Esaminatore Aeromedico (AME) a tre specialisti del centro medico del vettore aereo emiratino Una tre giorni – dal 27 al 29 aprile – dedicata all’inquadramento normativo-procedurale del settore dell’aviazione civile nazionale e internazionale, in cui gli approfondimenti sulla normativa UE applicabile hanno preso in considerazione tutte le procedure di medicina aeronautica messe a punto dall’Enac per garantire la conformità alle norme comunitarie, a presidio della sicurezza del volo. La scelta compiuta da Etihad Airways, che ha individuato l’Italia e l’Enac come Autorità competente per i suoi futuri Esaminatori Aeromedici certificati secondo le regole UE/EASA, conferma il livello di professionalità, passione e competenza dell’Ente che, attraverso la sezione di Medicina Aeronautica, presidia un settore centrale per il mantenimento di adeguati standard di sicurezza nel comparto del trasporto aereo. Il corso è stato erogato dal Responsabile dell’Ufficio di Medicina Aeronautica, Antonello Furia, dagli Ispettori medici Alessia Raffaella De Massimi e Vito Pipitone e dal Funzionario Serenella Corvo”.

IL GENERALE PORTOLANO IN VISITA AL 32° STORMO DI AMENDOLA – Si è concluso giovedì 30 aprile, con la tappa presso il 32° Stormo di Amendola, il ciclo di visite del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, presso alcuni Reparti delle Forze Armate presenti in Puglia. Nell’ambito della visita, il Generale Portolano ha approfondito la conoscenza del 32° Stormo, impiegato quotidianamente nella difesa aerea nazionale e nelle operazioni di Air Policing lungo il fianco est della NATO. Il 32° Stormo rappresenta, infatti, l’unico Reparto europeo a impiegare congiuntamente i velivoli di 5ª generazione F-35, sia nella versione convenzionale sia a decollo verticale, oltre ai velivoli a pilotaggio remoto MQ9-A. Dopo l’incontro con i gruppi volo, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha quindi visitato il Centro di Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto, polo di riferimento unico in ambito interforze per la materia APR, che assicura standardizzazione formativa e procedurale a garanzia della massima interoperabilità sia a livello interforze sia inter-agenzia. Incontrando il personale, il Generale Portolano ha voluto rendere merito all’impegno quotidiano di tutti i militari in servizio, riconoscendo la loro professionalità d’eccellenza e la spiccata adattabilità all’innovazione che contraddistinguono i Reparti visitati. La visita ad Amendola ha incluso anche un passaggio presso lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” dell’Arma dei Carabinieri, con sede sul sedime aeroportuale, ed è stata la tappa conclusiva di un più ampio tour istituzionale e operativo nella regione. Nei giorni precedenti, infatti, il Generale Portolano si era recato a Lecce e Brindisi per incontri istituzionali, visitando inoltre il Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°) dell’Esercito a Lecce, la 3ª Divisione Navale e la Brigata Marina San Marco a Brindisi. L’iniziativa, che fa seguito a quelle analoghe svolte di recente in Campania e in Lombardia, ha avuto lo scopo di verificare lo stato di prontezza e le capacità esprimibili dai vari Reparti delle Forze Armate, nell’ambito dell’implementazione delle Priorità Strategiche del Capo di Stato Maggiore della Difesa in particolare quella riferita al “Bilanciamento Componenti”. Questa Priorità Strategica tende a massimizzare la coerenza tecnologica tra le Forze Armate, condizione imprescindibile per poter condurre operazioni multidominio in un contesto alleato o su base nazionale. Le Priorità Strategiche derivano direttamente dalla Strategia Militare Nazionale e rappresentano le progettualità portanti che discendono dalla visione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Si tratta di programmi trasversali, legati tra loro dalla forte spinta alla evoluzione in ottica multidominio dello Strumento Militare. Il multidominio rappresenta un paradigma di concezione, pianificazione e condotta delle operazioni di ultimissima generazione, che richiede elevate capacità tecnologiche e che risulta indispensabile per mantenere la superiorità cognitiva in un contesto altamente conflittuale e complesso, che richiede un’elevata rapidità decisionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IN CRESCITA IL NUMERO DEI PASSEGGERI NEGLI SCALI PUGLIESI – Aeroporti di Puglia informa: “Passeggeri in crescita negli aeroporti pugliesi nei primi quattro mesi del 2026 che registrano risultati particolarmente significativi anche riferiti ad aprile, a conferma della positiva tendenza già evidente da inizio anno. I dati confermano il rafforzamento strategico dei nostri aeroporti nel panorama nazionale e internazionale. Nel mese di aprile i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.096.615, l’11,3% in più rispetto ai 985mila di aprile 2025. Particolarmente significativo il dato registrato dall’aeroporto del Salento di Brindisi, con un incremento del 14,7% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il dato della linea internazionale del mese si attesta a 102.800 passeggeri, il 29,5% in più rispetto allo scorso anno. I risultati registrati sui tre aeroporti sono in linea rispetto alle aspettative previste. Su base annuale i passeggeri in arrivo e partenza sulla rete aeroportuale regionale sono stati 3.153.772, in crescita del 7,7% rispetto al primo quadrimestre del 2025. I passeggeri di linea internazionale (1.362.038) crescono del 19,5% rispetto al 2025. L’incremento maggiore si registra sull’aeroporto di Brindisi dove i passeggeri di linea internazionale sono stati 175.685 con un +21,7% rispetto al dato 2025. La crescita del traffico passeggeri ad aprile, così come nel primo quadrimestre 2026 evidenzia una dinamica estremamente positiva rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre che la qualità e un ventaglio sempre più ampio dei collegamenti in grado di rispondere in maniera sempre più efficace alla crescente domanda di mobilità”.

TURKISH AIRLINES HOLIDAYS PROPONE PACCHETTI PER SEGUIRE LA NAZIONALE TURCA – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines Holidays ha creato pacchetti di viaggio esclusivi per i tifosi della Nazionale di calcio turca. Questa opportunità unica consentirà di sostenere la Nazionale dal vivo durante le partite del Gruppo D che si disputeranno negli Stati Uniti e in Canada. Le partite della Nazionale di calcio turca, ospitate congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico, promettono di essere uno dei più grandi eventi sportivi della storia grazie al loro formato ampliato. Con Turkish Airlines Holidays, organizzare il viaggio per questo grande evento diventa facile e intuitivo: i tifosi possono acquistare senza intoppi voli, hotel e biglietti per le partite tramite un’unica piattaforma all’indirizzo holidays.turkishairlines.com. I pacchetti appositamente studiati includono le sfide decisive della Nazionale di calcio turca: la squadra affronterà per la prima volta l’Australia il 13 giugno 2026 al BC Place di Vancouver, in Canada. La seconda partita della fase a gironi si svolgerà il 19 giugno 2026 contro il Paraguay al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, negli Stati Uniti. La fase a gironi si concluderà con l’attesissima partita contro gli Stati Uniti il 25 giugno 2026 al SoFi Stadium di Los Angeles, negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni e per prenotare un viaggio per seguire la Nazionale di calcio turca, oltre ad altre interessanti opzioni di viaggio, visitare il sito web di Turkish Airlines Holidays”.

JETBLUE ESPANDE I VOLI A FORT LAUDERDALE – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato che il suo expanded Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) schedule e un nuovo loyalty status match for eligible Spirit Airlines Free Spirit Silver and Gold members idonei sono ora disponibili su jetblue.com e sull’app mobile JetBlue. Parte del suo impegno per supportare i viaggiatori in seguito alla chiusura di Spirit Airlines, l’espansione precedentemente annunciata include 11 nuove destinazioni da FLL e frequenze aumentate sulle rotte JetBlue esistenti, offrendo ai clienti più opzioni per prenotare il servizio della compagnia aerea e tariffe convenienti per tutti i giorni. JetBlue lancerà un nuovo servizio diretto tra Fort Lauderdale e destinazioni negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi. Sei nuove città JetBlue: Barranquilla, Colombia ; Baltimora; Cali, Colombia ; Charlotte, Carolina del Nord; Columbus, Ohio; e Indianapolis. Nuovo servizio diretto da Fort Lauderdale alle città JetBlue esistenti: Nashville, Tennessee; Detroit; Houston; Chicago; Ponce, Porto Rico. Sulle rotte esistenti ad alta richiesta da Fort Lauderdale JetBlue sta aggiungendo ulteriori voli giornalieri per Austin, Aguadilla, Porto Rico, Dallas/Fort Worth, Raleigh-Durham, Santo Domingo e Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana. Dalla sua focus city a San Juan, JetBlue lancerà anche un servizio per il Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI)”. “Ci stiamo intensificando a Fort Lauderdale per garantire la disponibilità del servizio aereo in questo mercato”, ha affermato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Il nostro obiettivo è semplice: rendere più semplice per i clienti rimanere in contatto con le persone e i luoghi che contano, offrendo al contempo il servizio, il comfort e il valore che si aspettano da JetBlue”. “Man mano che JetBlue si espande a Fort Lauderdale, la compagnia aerea sta anche rendendo più semplice per i membri del programma fedeltà Spirit Airlines idonei continuare a ricevere riconoscimenti e vantaggi. Per un periodo limitato, i membri Spirit Airlines Free Spirit Silver e Gold possono richiedere uno status match al programma TrueBlue Mosaic di JetBlue, offrendo ai viaggiatori l’accesso a molti dei vantaggi che fanno risaltare l’esperienza JetBlue”, conclude JetBlue.

ROLLS-ROYCE: IL TRENT 1000 XE E’ UNA RISORSA PER FORNIRE CERTEZZA OPERATIVA E FINANZIARIA – Rolls Royce informa: “Il vero valore di una flotta Boeing 787 dipende direttamente dalla sua costante disponibilità operativa. L’affidabilità non è solo un parametro, è il fondamento del successo duraturo. Ecco perché non si tratta di un semplice engine upgrade. È una risorsa strategica, progettata con competenza per offrire un nuovo standard di certezza operativa e finanziaria. Il Trent 1000 XE è il risultato di un decennio di intenso apprendimento e parte di un investimento di 1 miliardo di sterline sull’intera famiglia di motori Trent. Abbiamo integrato meticolosamente miglioramenti comprovati in termini di durata con una responsive, world-class service infrastructure, specificamente progettata per supportare le operazioni. Il risultato? Massima disponibilità degli aeromobili e un approccio davvero semplificato alla gestione della flotta, con un impatto diretto e positivo sui profitti”. “Ottimizzare la disponibilità della flotta inizia con la durata del motore. Grazie a importanti miglioramenti in termini di durata, il Trent 1000 XE offre un typical time on wing compreso tra 3 e 6 anni per un aeromobile widebody standard. Integrando le stesse High Pressure Turbine (HPT) blades già collaudate su oltre 2 milioni di ore di volo del nostro motore Trent 7000, i limiti di durata che affliggevano il Trent 1000 TEN sono stati eliminati, grazie a un aumento del cooling airflow del 40% e a una riduzione della core metal temperatures di 45 °C. Ciò comporta minori interventi di manutenzione, maggiore disponibilità degli aeromobili e massima produttività della flotta. Abbiamo progettato il Trent 1000 XE pensando alla semplicità di gestione della flotta, con soluzioni ingegneristiche innovative per ottenere una riduzione di circa il 50% delle annual maintenance labour-hours. Ulteriori miglioramenti, tra cui una redesigned combustor-nozzle interface, sono stati pensati specificamente per ridurre la necessità di on-wing inspections. Il nostro investimento nell’espansione del global CareNetwork ha inoltre aggiunto oltre 130 additional shop visits nell’MRO network, consentendoci di ottenere una riduzione del 30% degli shop visit turn-time. Grazie al TotalCare® Engine Health Monitoring, i nostri team analizzano quotidianamente 5 milioni di punti dati provenienti dall’intera flotta globale di motori Trent. Questo ricco flusso di dati consente una condition-based maintenance philosophy più intelligente. Anziché essere vincolati da intervalli di ispezione fissi, questa analisi predittiva permette di guidare gli interventi tecnici in base alle performance effettive del motore, massimizzando la disponibilità e riducendo i tempi di fermo non necessari. I nostri team di ingegneri individuano e risolvono i potenziali problemi molto prima che possano interrompere il servizio, consentendo interventi pianificati”, prosegue Rolls-Royce. “Il Trent 1000 XE è incluso in TotalCare®, il nostro industry-benchmark service model che garantisce che la continuità operativa rimanga la priorità reciproca. Trasferisce il rischio e offre un unico punto di riferimento per l’intero propulsion system. Incluso l’accesso al nostro global pool of spare engines and comprehensive off-wing maintenance management. Eseguiamo la manutenzione dei motori secondo i più elevati standard OEM e il nostro obiettivo è integrare la manutenzione e la gestione a terra dei motori in modo fluido ed efficiente all’interno delle operazioni. L’XE rappresenta lo standard tecnico evoluto, progettato per sostenere le performance, l’affidabilità e la forza commerciale delle flotte Boeing 787 leader a livello mondiale, rafforzando l’efficienza strutturale di una unified Rolls-Royce fleet”, conclude Rolls-Royce.

ROLLS-ROYCE OTTIENE CONTRATTO PER LA REVISIONE DI CIRCA 700 MTU POWERPACKS – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems e Alpha Trains, una delle principali locomotive and train leasing companies in Europa, hanno firmato un long-term framework agreement che copre circa 700 revisioni di mtu PowerPack. L’accordo copre l’intero ciclo di vita delle Coradia Lint, Talent and Desiro diesel multiple units di Alpha Trains, alimentati da PowerPack mtu. L’obiettivo è quello di instaurare una partnership a lungo termine incentrata su disponibilità, affidabilità della pianificazione e gestione economicamente efficiente delle operazioni. Il contratto garantisce che gli mtu underfloor drive systems saranno mantenuti tecnicamente ed economicamente efficienti per tutta la restante vita utile delle Alpha Trains diesel multiple units. I programmi di manutenzione saranno personalizzati in base alle esigenze di Alpha Trains e dei suoi clienti. Inoltre, saranno sviluppate soluzioni tecniche per prevenire l’obsolescenza prematura. I componenti rimarranno disponibili a lungo termine e potranno essere pianificati in anticipo”. “Gli mtu PowerPack sono sistemi di propulsione compatti. Integrano in una singola unità engine, gearbox and on-board power generation, nonché unità ausiliarie come cooling system and exhaust after-treatment”, conclude Rolls-Royce.